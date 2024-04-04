«Арсенал» и «Сити» выиграли и в эконом-режиме. Чемпионская гонка АПЛ: как дела?

У Фодена хет-трик.

«Арсенал» и «Сити» четко прошли мидвик-испытание: друг за другом вечером в среду выиграли свои матчи. Лондонцы даже сдвинули «Ливерпуль» с первого места – минимум на сутки.

Эдегор щелкает новичков. Уверенно выиграли и с ротацией

«Арсенал» уверенно обыграл «Лутон» – 2:0. Сделали результат уже в первом тайме: на 24-й минут забил Мартин Эдегор, на 44-й Дайки Хасиока срезал в свои. После перерыва лондонцы сыграли по счету и на классе заглушили.

Причем безболезненно провели ротацию. Например, в старте вышел Рис Нелсон, впервые с июля 2020-го – через три года и 263 дня! Основные Деклан Райс и Габриэл Мартинелли появились только на замену, Букайо Сака пропустил матч из-за травмы. Экономить силы важно, на следующей неделе уже четвертьфинал Лиги чемпионов с «Баварией», еще через одну – ответный матч ЛЧ. Так что серия ждет крайне напряженная.

Победа над «Лутоном» – девятая для «Арсенала» в последних 10 матчах: единственная потеря – ничья с «Ман Сити» в прошлом туре. Стратегически вполне ценная. Без поражений в лиге идут уже три месяца: 31 декабря получили 1:2 от «Фулхэма», в 2024-м не проигрывали. А вот у «Лутона» прервалась 18-матчевая голевая серия: с командой Микеля Артеты не справились.

Мартин Эдегор, кстати, последние три мяча забил новичкам этого сезона: «Бернли», «Шеффилду» и теперь «Лутону», всегда открывал счет! Все три победы сухие – 5:0, 6:0 и 2:0 соответственно. Еще выделился Эмил Смит-Роу: англичанин в первом тайме создал больше голевых моментов (2), чем все игроки «Лутона» (1) вместе взятые!

«Арсенал» на вершине как минимум до матча «Ливерпуля». На одно очко выше Пепа.

Хет-трик Фодена, гол и ассист Родри – ингредиенты разгрома от «Сити». Убрали «Виллу» Эмери

«Сити» разгромил «Астон Виллу» (4:1) даже без Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда. Благодаря Филу Фодену в первую очередь.

Но сначала сверкнул Родри – опорный полузащитник зарядил в касание под перекладину. У испанца уже семь голов в АПЛ-2023/24.

«Астон Вилла» сдалась не сразу: на 20-й минуте даже сравняли благодаря размашистой стенке и точному удару Джона Дурана. Это 20-летний форвард из Колумбии – лишь во второй раз в сезоне он начал в основе (чаще выходил на замену).

В конце первого тайма включился Фоден – положил со штрафного через промежуток в стенке. На 62-й англичанин закинул второй, и Родри тоже поучаствовал. Это именно испанец пустился в сольный проход из глубины и отдал удобный поперечный пас Филу, партнер четко пробил в нижний угол.

Англичанин довел и до хет-трика, уже к 69-й минуте! Фоден упал у линии штрафной – быстро поднялся, сам перехватил мяч и классно пробил с левой. Попал даже с поехавшей опорной ногой. У Фодена уже второй хет-трик в 2024-м: в начале февраля он размазал «Брентфорд». Англичанин вообще шикарен: 14 голов и семь ассистов в 29 матчах чемпионата.

«Ман Сити» продлил серию без поражений до 24 матчей: 20 побед и четыре ничьих во всех турнирах. В последний раз проигрывали еще 6 декабря – как раз «Астон Вилле».

Чемпионская гонка АПЛ. Как там дела?

«Арсенал» благодаря уверенной победе вернулся на первое место – у «Ливерпуля» на очко меньше, но в запасе еще матч с почти безнадежным «Шеффилдом» (20-е место АПЛ). «Сити» пока третий, но все очень близко.

В 32-м туре все три претендента на титул сыграют в гостях. «Арсенал» с непростым «Брайтоном», «Сити» – против «Кристал Пэлас», а «Ливерпуль» ждет самое статусное испытание – выезд к «Манчестер Юнайтед».

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Eddie Keogh