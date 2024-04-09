2:10 и Wenger Out. Как «Бавария» на 6 лет выбила «Арсенал» из ЛЧ

Было больно.

«Это уже история. Мы должны доказать, что стали лучше», – так Микель Артета отреагировал на вопрос о предыдущей встрече «Арсенала» с «Баварией».

Противостояние (если так можно назвать) семилетней давности лондонцы хотели бы навсегда вычеркнуть из памяти.

«После третьего гола я почувствовал, что команда убита». Все решилось уже в первой игре

«Арсенал» переживал непростые времена, когда в 1/8 финала ЛЧ-2016/17 получил в соперники «Баварию» Карло Анчелотти. Месут Озил не забивал с декабря, слухи о недовольстве командой лидера лондонцев Алексиса Санчеса всплывали все чаще, а терпение болельщиков касательно руководства клуба и засидевшегося Арсена Венгера подходило к краю.

Не добавляла оптимизма и история очных встреч: мюнхенцы за предыдущие 12 лет трижды выбили «Арсенал» из 1/8-й, а в последней игре группового этапа разнесли лондонцев 5:1. Тогда еще никто не предполагал, что этот счет повторится в плей-офф аж дважды.

До матча в Мюнхене «Арсенал» проиграл «Уотфорду» 1:2 и «Челси» 1:3, успев немного поднять настроение победой над «Халлом» 2:0. Но проблемы никуда не девались. Тот же Озил все еще выглядел бледной тенью, выиграв два единоборства из десяти в игре с «Халлом». Не выдержал даже Венгер, до этого заступавшийся за Месута: «Чувствовал его неуверенность. Это проблема, потому что от него всегда ждешь чего-то особенного. Не знаю, что случилось. У меня была беседа с ним в пятницу, тогда он был в порядке».

Поражение от «Челси» тоже было болезненным: Эден Азар забил тот самый сольный гол , протащив мяч с центра поля, а третий мяч положил экс-канонир Сеск Фабрегас.

С таким багажом «Арсенал» поехал в Мюнхен, где счет открылся уже на 11-й минуте: Арьен Роббен в фирменном стиле сместился в центр и пробил без шансов для Давида Оспины. Еще одно непонятое болельщиками решение Венгера – Лигу чемпионов он доверил резервному вратарю, а не Петру Чеху.

«Арсенал» сравнял еще до перерыва: Мануэль Нойер отбил удар Санчеса с пенальти, но чилиец пришел первым на добивание. Однако во втором тайме мюнхенцы так навалились на ворота Оспины, что ему оставалось только наблюдать за игрой пяточками в собственной штрафной и доставать мячи из сетки.

Ключевой стала травма капитана лондонцев Лорана Косьельни на 49-й минуте. Уже с 53-й по 63-ю минуты «Бавария» закатила трижды: Роберт Левандовски и дважды Тиаго Алькантара. До магических 5:1 дело довел Томас Мюллер.

«Это трудно объяснить. У нас было два хороших шанса забить незадолго до перерыва. Нам не повезло со вторым голом, а после потери Косьельни мы развалились, – говорил после матча Арсен Венгер. – «Бавария» лучше нас. Они играли очень хорошо во втором тайме, а мы снизили уровень.

Я не ищу оправданий. Конечно, проиграть на таком уровне с таким счетом – это шок. Мы все сделали неправильно, пятый пропущенный гол это показал. После третьего я почувствовал, что команда убита и не может ответить».

«Убирайся из нашего клуба! Сваливай, Стэн Кронке!» «Арсенал» установил английский антирекорд

Перед ответным матчем обстановка в «Арсенале» только накалилась. Команда проиграла «Ливерпулю» 1:3, а Венгера раскритиковали за решение оставить в запасе лучшего игрока – Алексиса Санчеса. Чилиец на «Энфилде» вышел на замену и сразу же отдал голевую. Тренер объяснял, что принял такое решение из тактических соображений, но давление нарастало.

До игры с «Баварией» сотни фанатов собрались у «Эмирейтс», чтобы выступить против продления контракта с Венгером – соглашение действовало до конца сезона.

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Вскоре кампания Wenger Out превратилась в глобальный флешмоб – лозунг с призывом к отставке легендарного француза появлялся уже не только на стадионах, но и в самых неожиданных местах. Например, на митинге против Дональда Трампа или концерте Бритни Спирс . Хештэг #wengerout собрал десятки тысяч публикаций.

Сам ответный матч начался с еще одной неприятности: игру приостановили уже на первой минуте, так как фанаты «Баварии» забросали поле туалетной бумагой.

Такой вот протест против высоких цен на билеты в Лондоне.

На 20-й минуте Тео Уолкотт подарил «Арсеналу» надежду на камбэк, классно прошив Нойера с угла штрафной, да еще и в ближний угол.

Но все снова решил фактор Косьельни: на старте второго тайма капитан уронил Левандовского, получил красную карточку и привез пенальти. Роберт, конечно, с точки не промахнулся. А дальше Роббен, Дуглас Коста и дважды Артуро Видаль снова сделали 5:1.

После пятого гола, который мюнхенцы забивали выходом вдвоем на бедного Оспину, замененный Санчес не сдерживал нервный смех.

А на трибунах в этот момент фанаты разносили руководство: «Убирайся из нашего клуба! Сваливай, Стэн Кронке!»

2:10 – английский антирекорд в плей-офф еврокубков. До этого он принадлежал «Вулвз», который в далеком 1960-м влетел «Барсе» 2:9. «Арсенал» впервые в истории пропустил на «Эмирейтс» пять голов, а что еще болезненнее – вылетел в 1/8 финала ЛЧ седьмой раз подряд. Так завершалась эпоха Венгера.

Правда, француз все же удержался в должности еще на сезон, несмотря на первый финиш с командой за пределами топ-4. Тогда его спасла рекордная победа в Кубке Англии, но о Лиге чемпионов лондонцам пришлось забыть надолго.

Вернул команду в ЛЧ уже Микель Артета, завершивший игровую карьеру в «Арсенале» как раз перед тем самым сезоном-2016/17. Как же клуб с тех пор изменился.

Игроки «Арсенала», которые получили 2:10 от «Баварии». Где они сейчас?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Alex Grimm/Bongarts; imago sportfotodienst/Global Look Press