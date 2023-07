24 комментария

Гол – не только главная эмоциональная вспышка в футболе. Многие претворили момент ликования в предмет искусства. Наслаждаемся лучшими празднованиями.

Начнем с триумфа Марадоны в финале чемпионата мира против Англии. Только не читерский гол «руки бога». А победный – и лучший мяч века после обводки всей команды со своей половины поля.

У его антагониста Пеле, ставшего трехкратным чемпионом мира, есть не менее культовая фотография.

Еще один великий тоже любил вскидывать кулак верхом на друге, будь то Роналдиньо или Суарес.

За большинство мячей Лео благодарит Всевышнего.

Но не без эгоцентричности в момент 500-го гола за «Барсу», ставшего победным в класико на «Бернабеу».

Роналду ответил в следующем матче на «Камп Ноу».

Еще Криштиану запечатлел торс для будущих скульпторов нового Ренессанса.

Siuuu!

Криш понимает величие и предлагает соперникам чуть остыть.

И намекает, что у него еще много пороха в пороховницах.

Другой Роналдо тоже был неудержим и заставлял соперников рыдать в газон. Руки-крылья, расставленные по бокам торпедного фюзеляжа – главный трейдмарк бразильца.

Во второй половине карьеры Зубастик изобрел новое празднование с ощупыванием места для челки, но оно запомнилось меньше

Следующую фотографию канонической делает вовсе не рекламный щит. Зидан оформил дубль и обыграл пикового Феномена в финале чемпионата мира

Не Зиданом жива Франция. Озирание владений Короля Эрика с последующим разводом рук – эталон величия.

Датчане относятся к жизни проще. И при этом Брайан Лаудруп чуть не выбил Бразилию с ЧМ-1998.

Итальянцы заметно более эмоциональны. Обезумевший Марко Тарделли в победном финале ЧМ-1982 против Германии.

Фабио Гроссо слетел с катушек в схожей манере, но перед этим свел с ума вообще все голом-красавцем в овертайме великого полуфинала на ЧМ-2006.

Алекс Дель Пьеро тогда добил немцев и сорвал майку, хотя большинство мячей отмечал в джордановской манере.

Неймар тоже известный любитель подразнить народ.

А вместе с партнерами он звонил по патентованному телефону Габи Жезуса.

Бразильцы вообще компанейский народ. В 94-м они выиграли чемпионат мира, попутно отпраздновав день рождения ребенка Бебето.

У лучезарного Роналдиньо в руках не телефоны, а жест шака, символизирующий дружбу, понимание и гармонию.

Все это венчалось искрометной самбой.

А теперь – танцы! Роже Милла зажигает у углового флажка.

Пластичный и грациозный Старридж.

Не совсем пластичный киборг-убийца: танец робота-Крауча длиной в пару скроллов.

Английские игроки – знатные тусовщики и любители вечеринок. Газза на водопое.

Фаулер выбрал неправильную дорожку.

Грилиш на своей волне.

Главные английские бомбардиры предпочитали дискотекам скромные, но памятные вечеринки. Ширер с позой для памятника

Руни и его знаменитый нокаут.

Харри Кейн никак не может убежать из «Тоттенхэма».

Удивительно, но у «шпор» до Кейна (с Павлюченко) были топовые форварды. Школа правильного дайвинга от Юргена Клинсманна – нырки после гола!

Там же в Северном Лондоне установили монумент скользящему на коленях Анри

Синий Лондон не забудет ивуарийские тряски руками Дрогба. В том числе в мюнхенском финале ЛЧ против «Баварии»

У «Баварии» хватает запоминающихся персонажей с нетривиальными празднованиями. Кручение уха от Луки Тони.

Тор Роберт Левандовски.

У вечных соперников из Дортмунда свои супергерои: «Бэтмен» Обамеянг и «Робин» Ройс.

Обама известен также акробатическими кульбитами.

Начало такой моде положил Уго Санчес на ЧМ-1986.

А лучший снайпер чемпионатов мира Миро Клозе закрепил эту фишку за собой.

Но мы знаем и помним, у кого сальто получалось лучше всего.

Недавно его повторял Антон Заболотный, но такие трюки весьма опасны – был даже смертельный случай в Индии, когда игрок сломал себе позвоночник.

Хитрый Самюэль Это’О не постеснялся показать, что он слишком суперстар для всей этой акробатики, схватившись за поясницу и оперевшись на угловой флаг.

У Мертенса сложные отношения с угловыми флажками.

Жесткий подкат Джейми Варди. Сейчас за такое можно не отделаться желтой карточкой.

Но никакие карточки не остановят эмоции настоящих безумцев. Кубики магги Балотелли.

Почему всегда он?

Раванелли нынче реже радовал бы нас ловким скрытием своей седины.

Милитаристские празднования никогда не уходили из моды. Автомат Батистуты.

Луис «Эль-Пистолеро» Суарес.

Златан и сам – смертельное оружие.

Карлос Тевес иногда брался за воображаемые клюшки.

Вы же ждали этот переход на сердечки?

Ди Мария такой же любвеобильный, как и Бэйл:

Но главная любовь по совету Рауля – в семье.

Тотти выбрал пригубить другой палец.

Капитанское селфи после дубля в римском дерби.

Современные празднования больше направлены внутрь себя. Салах и его цапельный дзен.

Просветление Холанда.

Самообнимашки ниндзя-черепашки.

Гризманн держит себя в руках даже в L-танце:

Погба показывает дорогу в туринский травмпункт:

Чуть раньше у Франции была пантера – Бафетимби Гомис.

Хм-маска Дибалы вполне сойдет за эмодзи.

Аршавин мог утихомирить целый стадион. И не раз, и не два, и не три.

В матче со «Спартаком» Аршавин на пару с Кержаковым подарили одно из самых памятных празднований:

У Сычева, в отличие от Балотелли, экзистенциальный вопрос не остался без ответа:

Вагнеру у нас можно все:

И, конечно, Дзюбе. Нет, он тут не отдает честь. Это он всех торжественно приветствует.

А теперь уберите детей от экрана и сделайте звук потише!

Фото: Gettyimages.ru/Henri Szwarc / Stringer, Naomi Baker / Staff, Bryn Lennon / Staff, Ross Kinnaird / Staff, Stu Forster / Staff, Luis Bagu / Stringer, Alex Livesey / Staff, David Ramos / Staff, Elsa / Staff, Anton Want / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff, Matthew Lewis / Stringer, Michael Steele / Staff, Allsport UK /Allsport, Dino Panato / Stringer, Luis Bagu / Stringer, Shaun Botterill / Staff, Catherine Ivill / Staff, New Press / Stringer, Pedro Vilela / Stringer, Stu Forster, Michael Regan / Staff, Lars Baron / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Ric Tapia / Stringer, Clive Rose / Staff, Emilio Andreoli / Stringer, Ben Radford / Staff, Valerio Pennicino / Stringer; globallookpress.com/imago sportfotodienst, IMAGO/Moritz Mueller, Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com; East News/AP Photo/File, ODD ANDERSEN / AFP, AFP PHOTO/ANDREW YATES, AP Photo/Michael Probst, AP Photo/Gregorio Borgia, AP Photo/Emilio Morenatti, AP Photo/Daniel Ochoa De Olza, AP Photo/Rui Vieira, AP Photo/Vadim Ghirda, File, AP Photo/Alvaro Hernandez, AP Photo/Gianni Schicchi, Jason Cairnduff, Pool via AP; 1tv.ru