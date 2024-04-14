50 звезд, так и не взявших чемпионство с «Байером»
Те, кого затмит Хаби Алонсо.
«Байер» станет чемпионом Германии. До сих пор сложно в это поверить.
Хаби Алонсо зарезервировал себе место в пантеоне легенд «Байера». В клубной истории было много заметных игроков, которые так и не достигли больших успехов, хотя оставили след в истории команды. Мы вспомнили ровно 50 самых-самых.
В комментариях вы справедливо напомнили про Ульфа Кирстена: играл с 1990-го по 2003-й, сейчас помогает родному «Динамо» из Дрездена. К сожалению, мы забыли о нем! Исправляемся.
Вратари
Ханс-Йорг Бутт
263 матча. С 2001-го по 2007-й.
Сейчас: до 2012-го руководил молодежным департаментом «Баварии», после этого отошел от футбола.
Рене Адлер
173 матча. С 2003-го по 2012-й.
Сейчас: телеэксперт, спонсирует приложение, которое помогает игрокам найти новый клуб.
Бернд Лено
304 матча. С 2011-го по 2018-й.
Сейчас: не закрепился в «Арсенале», сейчас играет за «Фулхэм».
Андрей Лунев
3 матча. С 2021-го по 2023-й.
Сейчас: основной вратарь «Карабаха», вернулся в сборную России.
Защитники
Дани Карвахаль
32 матча. Годичная аренда в 2012-м.
Сейчас: легенда «Реала», обладатель пяти трофеев ЛЧ.
Лусио
122 матча. С 2001-го по 2004-й.
Сейчас: отдыхает и раздает интервью.
Роке Жуниор
49 матчей. С 2004-го по 2007-й.
Сейчас: занимается менеджментом.
Сами Хююпя
60 матчей. С 2009-го по 2011-й.
Сейчас: немного потренировал в Финляндии, но с 2020-го отошел от футбола.
Омер Топрак
203 матча. С 2011-го по 2017-й.
Сейчас: играет за турецкий «Антальяспор».
Роберт и Нико Ковачи
258 матчей на двоих. С 1996-го по 2001-й.
Сейчас: вместе тренируют, недавно уволены из «Вольфсбурга».
Клеменс Фритц
49 матчей. С 2002-го по 2006-й.
Сейчас: управляющий директор «Вердера».
Томас Хорстер
453 матча. С 1977-го по 1991-й.
Сейчас: работает в структуре «Байера».
Жуан
176 матчей. С 2002-го по 2007-й.
Сейчас: координатор сборной Бразилии.
Йенс Новотны
295 матчей. С 1996-го по 2006-й.
Сейчас: ассистент тренера в сборной Германии U-17.
Марко Бабич
191 матч. С 2000-го по 2007-й.
Сейчас: тренирует в своей детской академии в Хорватии.
Кристиан Вернс
263 матчей. С 1991-го по 1998-й.
Сейчас: тренер сборной Германии U-19.
Диего Пласенте
171 матч. С 2001-го по 2005-й.
Сейчас: тренер сборной Аргентины U-17, владеет пиццерией.
Михал Кадлец
158 матчей. С 2008-го по 2013-й.
Сейчас: капитан чешского «Словацко», в 39 лет пока не собирается заканчивать.
Мартин Кре
189 матчей. С 1989-го по 1994-й.
Сейчас: покинул пост председателя правления «Бохума».
Фалько Гетц
140 матчей. С 1984-го по 1988-й.
Сейчас: один из главных скаутов «Байера».
Полузащитники
Тони Кроос
48 матчей. Годичная аренда в 2009-м.
Сейчас: легенда «Реала», обладатель пяти трофеев ЛЧ и чемпион мира.
Зе Роберто
150 матчей. С 1998-го по 2002-й.
Сейчас: бодибилдер, считает, что выглядит лучше Роналду.
Карстен Рамелов
437 матча. С 1996-го по 2008-й.
Cейчас: вице-президент ассоциации профессиональных футболистов Германии.
Кай Хавертц
150 матчей. С 2016-го по 2020-й.
Сейчас: забивает за «Арсенал», обладатель ЛЧ.
Михаэль Баллак
155 матчей. С 1999-го по 2002-й, с 2010-го по 2012-й.
Сейчас: футбольный агент, самый известный клиент – вингер «Базеля» Антон Каде.
Хакан Чалханоглу
115 матчей. С 2014-го по 2017-й.
Сейчас: лидер «Интера».
Симон Рольфес
377 матчей. С 2005-го по 2015-й.
Сейчас: спортивный директор «Байера».
Артуро Видаль
144 матча. С 2007-го по 2011-й.
Сейчас: заканчивает в родном чилийском «Коло-Коло».
Бернд Шнайдер
366 матчей. С 1999-го по 2009-й.
Сейчас: футбольный агент, самый известный клиент – третий кипер «Дармштадта» Мортен Беренс.
Андре Шюррле
83 матча. С 2011-го по 2013-й.
Сейчас: отдыхает.
Эмерсон Феррейра
108 матчей. С 1997-го по 2000-й.
Сейчас: член правления американского «Майами Дэйд».
Бернд Шустер
86 матчей. С 1993-го по 1997-й.
Сейчас: когда-то тренировал «Хетафе» и «Реал», но теперь чаще эксперт на ТВ.
Пауло Сержио
150 матчей. С 1993-го по 1997-й.
Сейчас: не работает в футболе, хотя прошел систему «РБ» и скаутинг «Баварии».
Свен и Ларс Бендеры
475 матчей на двоих. С 2009-го по 2021-й.
Сейчас: Свен – ассистент тренера в «Дортмунде», Ларс – в сборной Германии U-17.
Кнут Райнхардт
142 матча. С 1987-го по 1991-й.
Сейчас: учитель в начальной школе. Профильные предметы – спорт и математика.
Дитер Херцог
212 матчей. С 1976-го по 1983-й.
Сейчас: экс-скаут «Байера», сейчас на пенсии.
Йылдырай Баштюрк
114 матчей. С 2001-го по 2004-й.
Сейчас: занимается бизнесом в Турции.
Гонсало Кастро
370 матчей. С 2005-го по 2015-й.
Сейчас: два года назад завершил карьеру, пока отдыхает.
Вольфганг Рольфф
125 матчей. С 1986-го по 1989-й.
Сейчас: ушел в бизнес, хотя пытался стать тренером. Максимум – ассистент в «Вердере».
Анджей Бунцоль
148 матчей. С 1987-го по 1992-й.
Сейчас: ассистент тренера во второй команде «Байера».
Нападающие
Сон Хын Мин
87 матчей. С 2013-го по 2015-й.
Сейчас: звезда АПЛ и лидер «Тоттенхэма».
Димитар Бербатов
202 матча. С 2001-го по 2006-й.
Сейчас: телеэксперт, пытался тренировать в штабе болгарского «Этыра».
Руди Феллер
75 матчей. С 1994-го по 1996-й.
Сейчас: спортивный директор сборной Германии.
Штефан Кисслинг
444 матча. С 2006-го по 2018-й.
Сейчас: официальный представитель «Байера».
Оливер Нойвилль
227 матчей. С 1999-го по 2004-й.
Сейчас: ассистент тренера в менхенгладбахской «Боруссии».
Андрей Воронин
119 матчей. С 2004-го по 2007-й.
Сейчас: не работает, хотя писали про то, что мог стать ассистентом в «Герте».
Чха Бом Гын
215 матчей. С 1983-го по 1989-й.
Сейчас: сотрудник отдела развития международных отношений «Айнтрахта».
Дмитрий Булыкин
19 матчей. С 2007-го по 2008-й.
Сейчас: эксперт на телевидении.
Фото: Gettyimages.ru/Dennis Grombkowski, Martin Rose, Jan Huebner, Alex Grimm, Lars Baron, Vladimir Rys, Friedemann Vogel, Holde Schneider, Danny Gohlke, Christof Koepsel, Alexander Hassenstein, Stuart Franklin
Провал
Зато есть звезда Булыкин
А из этого списка жаль только Рольфеса и Кисслинга(как братья близняшки, путал их постоянно)), Шнайдера, Ларса Бендера, Рамелова, Новотны. Остальные либо что-то выиграли в других чемпионатах и еврокубках, либо тупо продались конкурентам - Баварии, Боруссии, Гамбургу и др..
Ульф Кирстен - вообще легенда клуба!
При всем уважении что в списке делают Булыкин и Воронин