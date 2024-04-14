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50 звезд, так и не взявших чемпионство с «Байером»

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Те, кого затмит Хаби Алонсо.

«Байер» станет чемпионом Германии. До сих пор сложно в это поверить.

Хаби Алонсо зарезервировал себе место в пантеоне легенд «Байера». В клубной истории было много заметных игроков, которые так и не достигли больших успехов, хотя оставили след в истории команды. Мы вспомнили ровно 50 самых-самых.

В комментариях вы справедливо напомнили про Ульфа Кирстена: играл с 1990-го по 2003-й, сейчас помогает родному «Динамо» из Дрездена. К сожалению, мы забыли о нем! Исправляемся.

Вратари

Ханс-Йорг Бутт

263 матча. С 2001-го по 2007-й.

Сейчас: до 2012-го руководил молодежным департаментом «Баварии», после этого отошел от футбола.

Рене Адлер

173 матча. С 2003-го по 2012-й.

Сейчас: телеэксперт, спонсирует приложение, которое помогает игрокам найти новый клуб.

Бернд Лено

304 матча. С 2011-го по 2018-й.

Сейчас: не закрепился в «Арсенале», сейчас играет за «Фулхэм».

Андрей Лунев

3 матча. С 2021-го по 2023-й.

Сейчас: основной вратарь «Карабаха», вернулся в сборную России.

Защитники

Дани Карвахаль

32 матча. Годичная аренда в 2012-м.

Сейчас: легенда «Реала», обладатель пяти трофеев ЛЧ.

Лусио

122 матча. С 2001-го по 2004-й.

Сейчас: отдыхает и раздает интервью.

Роке Жуниор

49 матчей. С 2004-го по 2007-й.

Сейчас: занимается менеджментом.

Сами Хююпя

60 матчей. С 2009-го по 2011-й.

Сейчас: немного потренировал в Финляндии, но с 2020-го отошел от футбола.

Омер Топрак

203 матча. С 2011-го по 2017-й.

Сейчас: играет за турецкий «Антальяспор».

Роберт и Нико Ковачи

258 матчей на двоих. С 1996-го по 2001-й.

Сейчас: вместе тренируют, недавно уволены из «Вольфсбурга».

Клеменс Фритц

49 матчей. С 2002-го по 2006-й.

Сейчас: управляющий директор «Вердера».

Томас Хорстер

453 матча. С 1977-го по 1991-й.

Сейчас: работает в структуре «Байера».

Жуан

176 матчей. С 2002-го по 2007-й.

Сейчас: координатор сборной Бразилии.

Йенс Новотны

295 матчей. С 1996-го по 2006-й.

Сейчас: ассистент тренера в сборной Германии U-17.

Марко Бабич

191 матч. С 2000-го по 2007-й.

Сейчас: тренирует в своей детской академии в Хорватии.

Кристиан Вернс

263 матчей. С 1991-го по 1998-й.

Сейчас: тренер сборной Германии U-19.

Диего Пласенте

171 матч. С 2001-го по 2005-й.

Сейчас: тренер сборной Аргентины U-17, владеет пиццерией.

Михал Кадлец

158 матчей. С 2008-го по 2013-й.

Сейчас: капитан чешского «Словацко», в 39 лет пока не собирается заканчивать.

Мартин Кре

189 матчей. С 1989-го по 1994-й.

Сейчас: покинул пост председателя правления «Бохума».

Фалько Гетц

140 матчей. С 1984-го по 1988-й.

Сейчас: один из главных скаутов «Байера».

Полузащитники

Тони Кроос

48 матчей. Годичная аренда в 2009-м.

Сейчас: легенда «Реала», обладатель пяти трофеев ЛЧ и чемпион мира.

Зе Роберто

150 матчей. С 1998-го по 2002-й.

Сейчас: бодибилдер, считает, что выглядит лучше Роналду.

Карстен Рамелов

437 матча. С 1996-го по 2008-й.

Cейчас: вице-президент ассоциации профессиональных футболистов Германии.

Кай Хавертц

150 матчей. С 2016-го по 2020-й.

Сейчас: забивает за «Арсенал», обладатель ЛЧ.

Михаэль Баллак

155 матчей. С 1999-го по 2002-й, с 2010-го по 2012-й.

Сейчас: футбольный агент, самый известный клиент – вингер «Базеля» Антон Каде.

Хакан Чалханоглу

115 матчей. С 2014-го по 2017-й.

Сейчас: лидер «Интера».

Симон Рольфес

377 матчей. С 2005-го по 2015-й.

Сейчас: спортивный директор «Байера».

Артуро Видаль

144 матча. С 2007-го по 2011-й.

Сейчас: заканчивает в родном чилийском «Коло-Коло».

Бернд Шнайдер

366 матчей. С 1999-го по 2009-й.

Сейчас: футбольный агент, самый известный клиент – третий кипер «Дармштадта» Мортен Беренс.

Андре Шюррле

83 матча. С 2011-го по 2013-й.

Сейчас: отдыхает.

Эмерсон Феррейра

108 матчей. С 1997-го по 2000-й.

Сейчас: член правления американского «Майами Дэйд».

Бернд Шустер

86 матчей. С 1993-го по 1997-й.

Сейчас: когда-то тренировал «Хетафе» и «Реал», но теперь чаще эксперт на ТВ.

Пауло Сержио

150 матчей. С 1993-го по 1997-й.

Сейчас: не работает в футболе, хотя прошел систему «РБ» и скаутинг «Баварии».

Свен и Ларс Бендеры

475 матчей на двоих. С 2009-го по 2021-й.

Сейчас: Свен – ассистент тренера в «Дортмунде», Ларс – в сборной Германии U-17.

Кнут Райнхардт

142 матча. С 1987-го по 1991-й.

Сейчас: учитель в начальной школе. Профильные предметы – спорт и математика.

Дитер Херцог

212 матчей. С 1976-го по 1983-й.

Сейчас: экс-скаут «Байера», сейчас на пенсии.

Йылдырай Баштюрк

114 матчей. С 2001-го по 2004-й.

Сейчас: занимается бизнесом в Турции.

Гонсало Кастро

370 матчей. С 2005-го по 2015-й.

Сейчас: два года назад завершил карьеру, пока отдыхает.

Вольфганг Рольфф

125 матчей. С 1986-го по 1989-й.

Сейчас: ушел в бизнес, хотя пытался стать тренером. Максимум – ассистент в «Вердере».

Анджей Бунцоль

148 матчей. С 1987-го по 1992-й.

Сейчас: ассистент тренера во второй команде «Байера».

Нападающие

Сон Хын Мин

87 матчей. С 2013-го по 2015-й.

Сейчас: звезда АПЛ и лидер «Тоттенхэма».

Димитар Бербатов

202 матча. С 2001-го по 2006-й.

Сейчас: телеэксперт, пытался тренировать в штабе болгарского «Этыра».

Руди Феллер

75 матчей. С 1994-го по 1996-й.

Сейчас: спортивный директор сборной Германии.

Штефан Кисслинг

444 матча. С 2006-го по 2018-й.

Сейчас: официальный представитель «Байера».

Оливер Нойвилль

227 матчей. С 1999-го по 2004-й.

Сейчас: ассистент тренера в менхенгладбахской «Боруссии».

Андрей Воронин

119 матчей. С 2004-го по 2007-й.

Сейчас: не работает, хотя писали про то, что мог стать ассистентом в «Герте».

Чха Бом Гын

215 матчей. С 1983-го по 1989-й.

Сейчас: сотрудник отдела развития международных отношений «Айнтрахта».

Дмитрий Булыкин

19 матчей. С 2007-го по 2008-й.

Сейчас: эксперт на телевидении.

Фото: Gettyimages.ru/Dennis Grombkowski, Martin Rose, Jan Huebner, Alex Grimm, Lars Baron, Vladimir Rys, Friedemann Vogel, Holde Schneider, Danny Gohlke, Christof Koepsel, Alexander Hassenstein, Stuart Franklin

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