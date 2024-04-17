Прошлый «Дортмунд» в 1/2 финала ЛЧ: №1 в группе смерти, покер Левандовского «Реалу», энергия Клоппа

Ройс и Хуммельс на месте.

Больше 10 лет мы не видели «Боруссию» в полуфинале Лиги чемпионов. Команда Эдина Терзича добралась до уровня Юргена Клоппа из сезона-2012/13.

Помните, как то было?

Вот такой Юрген, еще полный энергии.

После двух подряд чемпионств от клопповской «Боруссии» ждали успеха в Европе – он пришел. Правда, ценой внутренних турниров: в том сезоне дортмундцы финишировали в Бундеслиге вторыми – так началась доминация «Баварии», которая завершилась только в 2024-м.

Как и в этот раз, дортмундцы тогда выиграли группу смерти: четыре победы и две ничьих с «Реалом», «Аяксом» и «Ман Сити» в конкурентах.

В 1/8 финала «Боруссия» прошла «Шахтер» – после 2:2 в Донецке дома дортмундцы сделали хлесткие 3:0.

В четвертьфинале пришлось мучиться с «Малагой»: нули в Испании и драматичные 3:2 дома с голами Марко Ройса и Фелипе Сантаны на 90+1 и 90+3.

Со скандальчиком, но прошли дальше.

В полуфинале к Дортмунду примчал грозный «Реал» Жозе Моуринью.

За «Мадрид» забил Криштиану Роналду, но немцы ответили покером Роберта Левандовского.

0:2 в Мадриде не так уж и навредили. Моуринью сильно грустил: «Мы знали все о Роберте Левандовском, каждую деталь о нем, но все равно проиграли ему с разницей в три мяча. Это очень большое разочарование».

Защитник Сантана даже сравнил партнера с главной звездой «Реала»: «Да, Роберт не так популярен, как Роналду. Но играет он на том же уровне, что и Криштиану».

Впервые в истории сложился немецкий финал: «Боруссия» вышла на «Баварию» Юппа Хайнкеса. Все голы там отложили до второго тайма: Илкай Гюндоган сравнял и подарил «Дортмунду» надежду, но Арьен Роббен на 89-й минуте принес победу мюнхенцам.

Левандовски в том сезоне наколотил 36 голов во всех турнирах и через год ушел бить рекорды в «Баварию».

С ним в той команде блистали Марко Ройс, Марио Гетце и Якуб Блашчиковски.

Ройс и Матс Хуммельс все еще в деле. Почти наверняка оба завершат карьеру после этого сезона. Есть шанс сделать очень громко и красиво!

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Фото: Gettyimages.ru /Dennis Grombkowski, Laurence Griffiths, Alex Grimm, Lars Baron