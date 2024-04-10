Причем давно.

«Реал» и «Ман Сити» выдали безумные 3:3 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, но обсуждают не только это.

Вопросы возникли к газону «Сантьяго Бернабеу».

«Флорентино нужно побеспокоиться, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле». Расстроены Гвардиола, Родри и даже раздевалка «Реала»: в клубе недовольны критикой

Первым пожаловался Пеп Гвардиола: «Мне нравится смотреть на небо. Но это было впечатляюще. Теперь им нужно позаботиться о газоне. Им нужно его улучшить. Флорентино (Перес, президент «Реала» – Sports) нужно побеспокоиться, чтобы в следующий раз у него было хорошее поле. Каким оно всегда было у «Реала».

В Мадриде не поняли претензий тренера: по информации AS, клуб удивили такие заявления, потому что на домашнем стадионе «Реала» прошло лишь два матча за месяц, а предыдущая игра, против «Атлетика» в Ла Лиге, была 31 марта. В официальных отчетах УЕФА и делегата матча тоже ничего про проблемы с газоном нет.

Добили хлестким ответом источника в «Реале»: «Газон на «Бернабеу» не на 10 баллов, но на восемь. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах была такая трава».

Однако Relevo сообщил, что в раздевалке «Реала» тоже недовольны полем: отмечали эту проблему еще в прошлом сезоне, считая, что плохое состояние газона затрудняет игру команды – в частности, недостатки заметны на флангах. С этим вопросом хотели разобраться еще к сентябрю 2023-го, но все по-прежнему актуально.

В издании отметили, что одна из главных проблем – пыль и грязь, оставшаяся из-за ремонтных работ. Борются пневматическими пушками, они должны предотвращают оседание пыли на поле. Еще на газон влияют особенности циркуляции воздуха и попадания света, при открытой и закрытой (как на матче с «Сити») крыше, многие особенности надо учитывать. После матча агрономы «Реала» даже взяли образец почвы газона для анализа. Постараются вернуть в норму к класико против «Барселоны» 21 апреля.

К критике присоединился полузащитник «Ман Сити» Родри: «Поле было не очень хорошим. Учитывая то, как мы играем, это немного навредило нам. Мы не оправдываемся, но это неправильно. Часто сверху вы не видите этого, иногда кажется, что с газоном все в порядке, а на поле понимаешь, что это не так. Мяч застревал, скакал».

Все было настолько плохо? Попробуем оценить

Обычно проблемы очень хорошо видны на фотографиях.

На предматчевой тренировке поле было изумрудным.

На общих планах тоже.

Бернарду Силва открыл счет уже на второй минуте и, кажется, после этого все испортилось.

Во время игровых стыков вылетали целые клочки газона.

Разного размера, но постоянно.

Иногда – вместе с кусками травы. При резких поворотах и остановках – особенно.

Игроки осознали масштаб проблемы еще на поле и как будто пытались понять, в чем дело.

Бутсы пачкались очень легко.

Кажется, проблема и правда серьезная. Как минимум из-за недовольства обеих команд.

Любопытно, получится ли что-то поменять за полторы недели – к класико.

Я прожил ЭТО на «Бернабеу». И вот что чувствую

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Angel Martinez, David Ramos