«Бавария» сыграла дома в выездной форме – и взбесила фанатов. Как так вышло?

Все из-за сочетания цветов.

Выездная форма «Баварии» в домашнем матче – неожиданно одно из самых обсуждаемых событий тура ЛЧ. Да, мюнхенцы вышли на «Альянц Арену» в выездном комплекте.

Шума наделали фанаты «Баварии». Им так не понравился ход с гостевой формой, что они устроили протест: вывесили баннер с надписью «Клубные цвета неприкосновенны».

А почему вообще так получилось?

Все дело – в сочетании цветов. Выездная форма «Галатасарая» – полностью белая и сливалась бы с красно-белыми майками «Баварии». Равно как и домашняя желто-красная.

Выход нашли именно в гостевом комплекте. «Галатасарай» же мог выбирать любую форму.

Интересно, что в Мюнхене собралось аж 15 тысяч болельщиков турецкой команды – пятая часть от всей «Альянц Арены» при регламентированных 5 тысячах. Численность турецкой общины Мюнхена колеблется в районе 40 тысяч человек. Это самое крупное городское меньшинство (на втором месте – албанцы, их 30 тысяч).

Поэтому в части звуковой поддержки «Бавария» вполне могла чувствовать себя как в гостях.

Фото: Tom Weller, Sven Hoppe/dpa/dpa/Global Look Press