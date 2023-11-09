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«Бавария» сыграла дома в выездной форме – и взбесила фанатов. Как так вышло?

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Все из-за сочетания цветов.

Выездная форма «Баварии» в домашнем матче – неожиданно одно из самых обсуждаемых событий тура ЛЧ. Да, мюнхенцы вышли на «Альянц Арену» в выездном комплекте. 

Шума наделали фанаты «Баварии». Им так не понравился ход с гостевой формой, что они устроили протест: вывесили баннер с надписью «Клубные цвета неприкосновенны».

А почему вообще так получилось? 

Все дело – в сочетании цветов. Выездная форма «Галатасарая» – полностью белая и сливалась бы с красно-белыми майками «Баварии». Равно как и домашняя желто-красная.

Выход нашли именно в гостевом комплекте. «Галатасарай» же мог выбирать любую форму.

Интересно, что в Мюнхене собралось аж 15 тысяч болельщиков турецкой команды – пятая часть от всей «Альянц Арены» при регламентированных 5 тысячах. Численность турецкой общины Мюнхена колеблется в районе 40 тысяч человек. Это самое крупное городское меньшинство (на втором месте – албанцы, их 30 тысяч).

Поэтому в части звуковой поддержки «Бавария» вполне могла чувствовать себя как в гостях.

Почему в Германии так много турок? Община Мюнхена легко заполнит половину стадиона «Баварии»

Фото: Tom Weller, Sven Hoppe/dpa/dpa/Global Look Press

9 комментариев

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Alex Serpen
Я всё-таки считаю, что домашняя команда не должна подстраиваться под соперника
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parsamov
но есть же там третий, четвертый комплект...
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Тухель
Ну по хорошему это турки идиоты. Сочетание цветов основной формы Баварии вполне обычное для футбольного клуба и почему оба комплекта турков с ним сливается надо у турков спросить.
+10
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DimaBayern
Кстати, это не впервые когда Бавария играет домашние матчи ЛЧ в выездной форме. Это было на групповом этапе ЛЧ 2012/13 против Валенсии, Лилля, БАТЭ. И ещё в группе ЛЧ 2013/14 против Ман Сити.
Правда, не знаю, почему они тогда не играли в домашней форме.
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Михаил Родченков
Ответ parsamov
но есть же там третий, четвертый комплект...
ну, у турков видимо нет.
а вообще, Баварии стоило бы сделать 4 форму в красном цвете, во избежание таких ситуаций. тот же Дортмунд на каждый сезон по 2-3 желтые формы делает, тут также можно было бы
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Кан и Баллак сидят в баре
Желаю,чтоб проблемы у мюнхенского клуба были лишь такими,как выбор формы) раздули из мухи слона прям)
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eple
Ответ Alex Serpen
Я всё-таки считаю, что домашняя команда не должна подстраиваться под соперника
Какая разница? Это просто футболка и шорты. Зато смогли посмотреть матч нормально с контрастирующими цветами, а футболистам было комфортно различать своих от чужих.
Или ты предлагаешь Галатасараю в день матча придумать дизайн третьего комплекта формы и пошить его?
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