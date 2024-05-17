«Он любит пиццу, бургеры и пиво». Зюле весит уже за 105 кг 😱

Теперь от него хотят избавиться.

Для Никласа Зюле 2024-й проходит так себе: выпал из основы «Боруссии» и в важных матчах почти не выходит.

На днях стало понятно, почему пропал Зюле. Сейчас он выглядит вот так!

Да-да это Зюле. По слухам, вес Никласа перевалил за 105 кг.

Настоящий гигант – не только в плане роста.

Вся карьера Зюле – проблемы с весом. Ел все в «Хоффенхайме», в «Баварии» ругался с тренером и врачом, в «Боруссии» скрывался под фанатской формой

Кажется, этот вопрос не решался никогда.

Сам Никлас рассказывал, что еще в родном «Хоффенхайм» не ограничивал себя и ел все подряд. Потом пытался похудеть, но получалось не всегда.

В 2017-м защитник перешел в «Баварию», но мало что изменилось: со временем немецкие медиа начали критиковать футболиста за лишний вес. Как и тренер Ханс-Дитер Флик, возглавивший мюнхенцев в 2019-м: оставлял вне состава, чтобы футболист задумался о похудении. Никлас ругался даже с клубным врачом Вильгельмом Мюллер-Вольфартом, который связывал травмы с лишним весом.

Сам Зюле оправдывался: «Я не совсем уж огромный, я коренастый. Несмотря на рост (195 сантиметров – Спортс) и размер, я относительно быстр. Может, не на первых пяти метрах, но на дистанции точно».

Тогда же Никлас заявил, что изо всех сил старается сбросить лишний вес: «В отпуске я набрал, так что много работаю, чтобы вернуться в нормальное состояние. Иногда я вообще ничего не делаю во время отдыха. Каждый игрок имеет право отключаться, важно, что я верну форму к предсезонке – уверен в этом».

И это были не просто слова: летом 2019-го Зюле участвовал в турнире по гольфу Prom Am в Мюнхене и одним из немногих надел футболку с длинными рукавами. Хотел побольше пропотеть и сбросить лишнее.

Два года спустя – новая порция оправданий. На фоне критики за избыточный вес в марте 2021-го он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung: «Некоторые распространяют сплетни, а люди воспринимают их всерьез. Потом они говорят об этом пару месяцев, все смеются, но это неправда». Вероятно, намекал на очередные выпады в его сторону после возвращения с рождественского перерыва с перевесом.

В январе 2022-го ситуация повторилась: весы показали 104 кг вместо необходимых 100. В том числе из-за того, что проблема не решалась, «Бавария» не продлила с защитником контракт, и «Боруссия» забрала его свободным агентом.

Ну теперь-то все закончилось? Как бы не так.

Вскоре после переезда в Дортмунд болельщики и сайт Footy Headlines провели мини-исследование и выяснили, что Зюле играет в фанатской реплике. Потому что оригинальная игровая форма не подходит по размеру.

Разница действительно есть.

Основные различия между футболками – пошив, материалы и доступные размеры. На официальном сайте дортмундцев натуральную форму можно купить любого размера до XXL, фанатскую – до 4XL. Вероятно, как раз в ней и играл защитник.

При этом сразу после перехода он носил оригинальную.

Точная причина обновки неизвестна, но немецкие медиа и болельщики предположили, что это связано как раз с лишним весом, который скрывала более крупная футболка.

За два года все проблемы сохранились. «Боруссия» поставила игроку ультиматум: если не похудеет до конца июля, его выставят на трансфер. Хотя, по информации Sky Deutschland, «Боруссия» определилась уже в мае – недовольна отношением защитника к делу. Еще один аргумент – самая большая зарплата в команде (11 млн евро).

Кажется, все усилия бесполезны.

Зюле не собирается меняться

Летом 2023-го защитника раскритиковал Феликс Магат, для которого физическая форма – основа: «Бундеслига – профессиональное соревнование. Не знаю ни одного профессионального атлета, который весит на 10 кг больше нужного. Никогда не встречал такого».

В октябре того же года игрока приложил Маркус Баббель, сталкивавшийся с Никласом еще в «Хоффенхайме» в 2012-м: «Зюле хорош, но не слишком. Думаю, у него проблемы с дисциплиной, чтобы делать что-то должным образом. На таком уровне 3-4 лишних кг заметны.

Говорили, что он ест пиццу шесть раз в неделю, а шашлык – восемь. Так не работает. Это не значит, что он не должен делать этого, иногда нужно радовать себя, это нормально. Но не каждый день».

Журналист Bild Себастиан Кольсбергер добавил подробностей в 2024-м: «Зюле любит пиццу, бургеры и пиво. Это отсутствие дисциплины, хотя он не играет плохо. Думаю, Эдину Терзичу не очень нравится лишний вес Никласа, сейчас он не в форме и стал третьей опцией в линию обороны».

Спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель четыре месяца назад подтверждал недовольство тренера по поводу физической формы защитника. В январском первом матче после возобновления Бундеслиги-2023/24 Зюле вышел против «Дармштадта» из хвоста таблицы лишь на пару минут: он проиграл конкуренцию номинальному полузащитнику Эмре Джану при том, что основной Матс Хуммельс пропуска игру из-за болезни.

На проблему обращали внимание даже в сборной Германии: Ханс-Дитер Флик, с которым Никлас цапался еще в «Баварии», намекал на нее игроку публично и надеялся повлиять на его подход к делу. Безуспешно.

Критику по этому поводу игрок не понимает: «Мой клуб и мои товарищи по команде имеют полное право требовать, чтобы я хорошо играл, и в последние годы мне это удается. Вот почему мне не нужно заставлять себя работать в этом направлении и слушать, как меня называют толстяком.

Когда про это кричат десять пьяниц из «Шальке», мне остается только посмеяться. Эта тема, возможно, всегда будет сопровождать меня. Кстати, в прошлом сезоне я развил максимальную скорость за всю карьеру: для меня все просто работает иначе.

Горжусь, что остался тем, каким был. Я не изменю отношение ни к чему, и это не будет зависеть от того, вызовут меня в сборную или нет».

Фото: firo Sportphoto, LennartPreiss/Global Look Press