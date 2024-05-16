«Я приду и оторву тебе уши! Дерьмовый редактор!» Аллегри взорвался после победы в Кубке Италии

Сорвал пиджак и удалился в концовке.

Аллегри стал хедлайнером победы «Ювентуса» в Кубке Италии (1:0 с «Аталантой»), но не совсем из-за футбола: устроил скандал с главным редактором Tuttosport Гвидо Вакиаго.

«Я приду и оторву тебе оба уха. Я дам тебе по лицу». Вакиаго сравнил угрозы с потасовками в баре

Вот детали стычки от журналиста: «Аллегри, явно недовольный, должен был выполнить последнее обязательство в свой триумфальный (но, очевидно, не слишком безмятежный) вечер – выступить на пресс-конференции, но он нашел несколько минут для меня. «Дерьмовый редактор! Да, ты дерьмовый редактор. Пишите в своей газете правду, а не то, что говорят вам клубы! Перестаньте заигрывать с клубами».

На первое предложение успокоиться и объяснить мне, в чем заключается правда, которую я скрываю, Аллегри ответил тем, что потянул меня, толкнул и, сунув палец мне под нос, крикнул: «Послушай, я знаю, куда за тобой прийти. Я знаю, где тебя искать. Я приду и оторву тебе оба уха. Я приду и дам тебе по лицу. Пиши в газете правду» и другие забавные слова в духе потасовок в баре.

В этот момент Габриэлла Равиццотти из пресс-службы «Ювентуса» и сотрудник Серии А оттащили его, а затем сумели отвести в пресс-центр. Вот и все: сочувствую тем, кто ожидал чего-то более кровавого, и сожалею о грубости тех, кто, особенно на публике, должен вести себя по-другому».

«Мы всегда писали, пишем и будем писать правду». Заявление Tuttosport

Вот позиция самого издания по поводу конфликта в статье после матча.

«Из всей ситуации, которая вообще не должна была становиться новостью, остаются сомнения в фантомной «правде» Аллегри, потому что, если бы мы знали ее, то с удовольствием бы об этом написали. Пока же остается, к сожалению, только угрожающее поведение тренера «Ювентуса» к журналисту. В противостоянии возможно все, даже предельные оскорбления, но не угрозы. Подлые, пугающие и опасные, которые всегда могут реализоваться на практике.

Аллегри, очевидно, выместил весь гнев, копившийся внутри в течение нескольких месяцев: он человек, такое бывает, но он тренер «Ювентуса», с которым такого должно происходить как можно меньше.

В этот бурный римский вечер он оскорбил судью, напал на четвертого арбитра. Камеры запечатлели, как он приглашал директора «Юве» Кристиано Джунтоли уйти прямо перед награждением. В общем, он выиграл Кубок и немного потерял контроль над собой, разрушив празднование и смутив болельщиков.

Мы в Tuttosport всегда писали, пишем и будем писать правду и транслировать наше мнение, которое может нравиться или не нравиться (как и игра команды Аллегри), но все остается таким, какое оно есть на самом деле. Мы выражаем мнение грамотно и без давления и остаемся открытыми для всех, кто с чем-то не соглашается».

Аллегри в концовке финала = ярость: срывал с себя пиджак, орал на четвертого арбитра и стыдил главного

Тренер «Юве» вышел из себя в концовке матча с «Аталантой».

Сначала сорвал пиджак и наорал на четвертого арбитра после фола на защитнике туринцев Бремере на 93-й минуте. Правда, потом надел обратно.

В одном из моментов он сорвал его насовсем, вышвырнул за поле и со злости пнул рекламный щит.

Главному арбитру встречи Фабио Мареске не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.

Покидая поле, главный тренер «Юве» сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!» После матча Аллегри объяснил бурю эмоций: «В этот момент нам нужна была небольшая встряска».

Дошло до скандала после матча. Нервно на фоне молчания о дальнейшей судьбе тренера в Турине.

Фото: Fabrizio Corradetti, Maurizio Borsari, Augusto Casasoli, www.imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Paolo Bruno