Последнее поражение «Байера» – как это было

Из-за 0:3 с «Бохумом» могли не пройти в ЛЕ.

25 мая 2023-го «Бохум» вынес «Байер» Хаби Алонсо 3:0 – почти год назад. С тех пор прошло 50 матчей – и леверкузенцы не проиграли ни одного!

О победах «Байера» написано очень много, теперь вспомним низшую точку леверкузенцев за год.

0:3 – следствие красной в самом начале

«Байер» в последнем туре боролсz за место в Лиге Европы: победа оставляла на шестом месте, но еще влиял финал Кубка Германии. Если бы трофей забрал «Айнтрахт», то леверкузенцы могли отправиться в Лигу конференций, а не в ЛЕ. Плюс поджимал «Вольфсбург»: им для путевки требовалось набрать больше очков, чем «Байер» (было по 57).

В итоге последний тур провалили оба претендента. «Вольфсбург» влетел скромной «Герте» (1:2), а «Байер» получил 0:3 от «Бохума». Тогда в основе вышел Сердар Азмун, а вместе с ним – нынешние звезды команды: Флориан Виртц закрыл правый фланг, в центре сыграл Эксекиэль Паласиос, в защите появились Джонатан Та, Эдмонд Тапсоба и Джереми Фримпонг.

У леверкузенцев все посыпалось уже на 8-й минуте: Амин Адли съездил по ноге защитнику «Бохума» Доминику Хайнцу – главный арбитр сначала показал желтую, но после подсказки ВАР удалил нападающего.

«Бохум» почти сразу воспользовался численным преимуществом: Такума Асано точно навесил, а Филипп Ферстер вогнал в сетку. На 34-й минуте японец добавил к ассисту гол – теперь уже он реализовал качественную подачу с углового. Довести до разгрома в конце помог Кевин Штегер, у него тоже мяч и голевой пас.

Матч получился очень эмоциональным: команды схватили аж по пять желтых карточек, еще помним про удаление на старте. Разгром «Байера», конечно же, удивлял, но выезд изначально казался тяжелым: восемь из десяти побед в прошлом сезоне «Бохум» взял дома.

«Байер» вообще закончил сезон так себе: ни одной победы в пяти матчах Бундеслиги (два поражения и три ничьих) и вылет от «Ромы» в полуфинале Лиги Европы (в этом сезоне им тоже ответили).

«Важно не повторять ошибок и двигаться вперед». Алонсо выполнил эту цель на отлично

«Когда я приехал, ситуация была очень плохая, – делился Алонсо после провала. – Сейчас мы все же пробились в еврокубки. В дальнейшем очень важно не повторять тех ошибок, которые мы совершили в этом сезоне, и двигаться вперед».

Хаби не так грустил, потому что «Байер» остался шестым, теперь все ждали финал Кубка Германии. «Лейпциг» победил «Айнтрахт» (2:0) и позволил «Байеру» запрыгнуть в Лигу Европы. Сейчас леверкузенцы в шаге от победы, впереди финал против «Аталанты».

Ну а «Бохуму» в этом сезоне отомстили разгромами 4:0 и 5:0. В гостях «Байер» тоже справился, теперь в начале матче красную показали сопернику.

«Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особенным событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», – как обычно взвешенная реакция Хаби Алонсо.

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Фото: Gettyimages.ru /Christof Koepsel