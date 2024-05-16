Нет Хуммельса и Горетцки – неожиданный состав Германии на Евро-2024

Зато с пятеркой из «Штутгарта».

Германия объявила состав на домашний Евро-2024 – не обошлось без сюрпризов.

И сразу вопрос: где Матс Хуммельс и Леон Горетцка?

«Я подолгу говорил с обоими». Игроки сильно расстроены

Вопрос об этом дуэте – логичное ожидание от пресс-конференции главного тренера Юлиана Нагельсманна, на которой он пояснил решения по составу. Вот ответ тренера, никакой предвзятости: «Я подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Раньше, когда я тренировал клубы, мне было трудно вести подобные разговоры. Это неприятно, мне не нравилось это делать. Вам хочется включить в состав всех.

В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решения в интересах команды. Они сделали все, чтобы попасть на Евро. Я попытался объяснить, почему их не включили в состав. Понятно, что они расстроены. Разговор прошел неплохо, но, конечно, в жизни бывают и более приятные беседы.

Такие разговоры всегда эмоциональны. Люди реагируют по-разному. Кто-то ничего не говорит по телефону, другие хотят получить точное объяснение. Мне больно объявлять такие решения, они ранят. Нормально, что возникают эмоции, но ни одна из сторон не была настроена враждебно».

Другие решения по игрокам: без финалистов ЛЧ Брандта и Адейеми, сразу пять из «Штутгарта», молодые Павлович и Байер

Кроме Хуммельса и Горетцки не будет еще пятерых заметных игроков: Юлиана Брандта, Карима Адейеми, Никласа Зюле, Тимо Вернера и Сержа Гнабри.

Есть и другие неожиданности. Например, сразу пятеро из «Штутгарта» в заявке: Александер Нюбель, Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт, Крис Фюрих и Дениз Ундав. Заслуженно: «Штутгарт» в этом сезоне сенсационно залетел в топ-3 и даже обыграл по пути «Баварию» (плюс упустил на последних секундах победу над рекордным «Байером»).

Обращаем внимание и на молодых Александара Павловича и Максимилиана Байера.

Отдельно отметим Вальдемара Антона, его настоящее полное имя – Владимир Александрович Рипцов-Антон. Родился в узбекистанском Алмалыке. Рассказывал, что русскоязычные родители до сих пор зовут его Вовой. У него и в соцсетях имя Вова Антон. В 2016-м говорил, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится возможность. Но судьба сложилась иначе: в 2024-м получил первый вызов и затем был отобран в состав на Евро.

Функции Мюллера и четыре вратаря: что еще рассказал Нагельсманн?

Самое интересное из остальных ответов.

● Аж четыре вратаря в заявке: «Мы поедем на турнир с четырьмя вратарями, чтобы как можно больше их задействовать в тренировках. Мануэлю Нойеру будет легче дозировать нагрузку».

● Функции Томаса Мюллера: «Томас не только важен внутри команды, но также наше связующее звено с болельщиками и медиа. Он может как сделать разницу, так и предвидеть какие-то вещи».

● Ожидания от турнира: «Я бы хотел, чтобы команда приняла меня как тренера. Чтобы это было захватывающе, с удовольствием. Мы попытаемся завоевать титул, гарантирую. Все для того, чтобы вдохновить болельщиков и доставить им удовольствие».

● Сейчас в составе сборной 27 игроков, а заявка на Евро может состоять максимум из 26, кого-то придется отозвать: «Определенные игроки об этом знают. Я вызвал слишком много футболистов даже на место тех, кто присоединится к команде позже (как Тони Кроос), чтобы иметь возможность хорошо потренироваться. Хочу хорошо подготовиться и провести контрольные матчи задолго до чемпионата Европы».

Фото: IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz, IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press