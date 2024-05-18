Хаманн о Постекоглу: «Этот парень отлично подойдет «Баварии»

Теги Бавария Дитмар Хаманн премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Дитмар Хаманн хочет видеть Энджа Постекоглу на посту главного тренера «Баварии».

«Постекоглу – прекрасный человек как на поле, так и за его пределами. Такой парень отлично подойдет «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев в эфире Sky Sport.

В нынешнем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» под руководством Энджа Постекоглу занимает 5-ю строчку в турнирной таблице с 63 очками за тур до завершения чемпионата. 

«Бавария» завершила нынешний сезон Бундеслиги на третьем месте впервые с 2011 года. 

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5 комментариев
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Спешиал для Хаманна результаты "Шпор" по весне в АПЛ:
Фулхэм - Тоттенхэм 3 : 0
Ньюкасл - Тоттенхэм 4 : 0
Тоттенхэм - Арсенал 2 : 3
Челси - Тоттенхэм 2 : 0
Ливерпуль - Тоттенхэм 4 : 2
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0 : 2
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Они просто всех тренеров АПЛ обзванивают?
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Ждал эту новость. За сотку забирайте
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Постекоглу сделал бы из Баварии страшного доминатора
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Не надо так с Кейном.
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