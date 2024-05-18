Хаманн о Постекоглу: «Этот парень отлично подойдет «Баварии»

Дитмар Хаманн хочет видеть Энджа Постекоглу на посту главного тренера «Баварии».

«Постекоглу – прекрасный человек как на поле, так и за его пределами. Такой парень отлично подойдет «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев в эфире Sky Sport.

В нынешнем сезоне « » под руководством занимает 5-ю строчку в турнирной таблице с 63 очками за тур до завершения чемпионата.

« » завершила нынешний сезон Бундеслиги на третьем месте впервые с 2011 года.

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