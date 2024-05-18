Будет играть бесплатно.

Вероятно, самое странное прощание с легендой в истории: сначала Хесус Навас ушел из «Севильи», а на следующее утро подписал пожизненный контракт.

Поиграет еще полгодика. А потом займет должность в структуре «Севильи» – сам выберет, какую.

Навас не дождался переговоров и решил уйти. Объявили даже дату прощания

Прекрасный жест «Севильи», который изначально не планировали.

Хесус в 38 лет не вписывается в планы нового спортивного директора Виктора Орты: надо омолодить состав, все лидеры «Севильи» давно постарели. Зимой по этой же причине ушел Иван Ракитич. И Наваса тоже планировали отпускать.

Да и правый защитник есть – 20-летний Хуанлу Санчес, им даже интересовался «Реал».

Хотя еще в середине сезона президент Дель Нидо Карраско твердо заявлял: разговоры идут, но пока нет финального решения. Он заверил: никто не откажет Хесусу, если тот захочет остаться. Но сначала надо сохранить место в Ла Лиге.

«Севилья» справилась, но переговоры с Навасом так и не начала. Хесус расстроился – и заявил об уходе, воспринял молчание за неделю до конца сезона как знак, что не нужен.

«Это очень грустный и трудный день для меня. Я сам в это не верю, но это случилось, – написал Хесус в соцсетях. – Читаю, что я решил уйти еще полгода назад, когда мы могли вылететь. Но это не так, это ложь. Это безумие. Я не могу видеть свою «Севилью» такой. Уйти из «Севильи» – это не решение, которое я бы мог принять за четыре месяца.

Более того, в прошлом сезоне я даже проходил через это. Был контракт, но несмотря на тяжелый год мне пришлось добиваться того, чтобы играть за «Севилью». Близкие знают, как трудно просто думать об этом. Это мой родной клуб. Мне ни разу не позвонили те, кто должен быть предложить остаться в родной гавани.

Я всегда мечтал завершить карьеру дома. Я так и не дождался звонка. Все, чего я хотел – иметь шанс насладиться игрой за «Севилью» в последний день карьеры. Это болезненная тема. Те, кто пишет обо мне, не знают ситуации. Говорят, что я ухожу из-за денег. Нет, это не так».

Очевидно, клуб был в курсе. Потому что в пятницу «Севилья» объявила о церемонии прощания в следующие выходные: пока нет точной даты последнего тура против «Барселоны», но клуб сориентировал, что устроит ее в другой день, когда бы ни назначили игру – на субботу или воскресенье. План явно продумали.

Но активировать его не придется.

«Исправим все за минуту». Включился президент – и дал пожизненный контракт

Через пару часов после заявление Наваса включился президент «Севильи» Дель Нидо Карраско – на специальной пресс-конференции он обратился к капитану:

«Хесус говорит, что у него нет соглашений с другими. Говорит, что не будет проблем по зарплате. Это лето – переходный этап. Хесус Навас станет ключевой частью в этом новом проекте. Если мы сядем с Навасом за стол переговоров, исправим все буквально за минуту

Я перед вами предлагаю Навасу пожизненный контракт, чтобы он был в «Севилье» столько, сколько захочет. Он этого заслуживает. Когда он закончит карьеру, сможет работать в «Севилье» хоть всю жизнь».

Навас отреагировал – и отменил решение уйти: «Утвердительно ответил на предложение президента. Я хочу завершить карьеру здесь. Продолжать выступать за «Севилью» и любить ее.

Мое желание – играть до конца декабря. Именно в этот месяц я повешу свои бутсы на гвоздь, будучи игроком «Севильи». Я всегда мечтал об этом».

Навасу правда очень важно оставаться дома, о такой особенности известно давно. Мы не раз рассказывали , насколько Хесус привязан к Севилье: он натурально боялся уезжать далеко, его накрывали настоящие панические атаки. Конечно, тут совсем нет поводов для шуток или хотя бы смешков: такая психологическая проблема сильно повлияла на карьеру, потому что Навасу приходилось отказываться от выгодных и привлекательных предложений.

Кстати, летом 38-летний Хесус наверняка будет играть за сборную Испании на Евро: его вызывают постоянно, на правом фланге это один из самых надежных вариантов. Хоть наверно и не на 90 минут во всех играх плотного турнира.

Навас будет играть бесплатно. И сам выберет должность в клубе после декабря

Есть нюанс. «Севилья» продолжит платить Хесусу, но он просит переводить деньги в специальный клубный фонд.

Это инициатива капитана. Так он хочет извиниться перед фанатами, которых заставил понервничать из-за своего будущего. А еще «Севилья» сможет не вносить Хесуса в зарплатную ведомость, бюджет окрепнет.

«Это мое решение. Я сообщил об этом клубу», – радостно заявил Хесус.

Он еще попылит – до декабря. За родную «Севилью».

А потом останется в клубе уже как работник клуба: президент пообещал, что Хесус сможет сам выбрать должность, к которой захочет работать.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Fran Santiago