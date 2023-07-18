10 комментариев

В карьере Ромелу Лукаку наступает новый этап – форвард близок к трансферу в «Ювентус».

Все бы ничего, но бельгиец последний сезон провел в «Интере», и миланский клуб работал над его выкупом. Однако предложение «Юве» оказалось более щедрым – и для «Челси», и для Лукаку.

Очень интересно, что Ромелу скажет на презентации – тем более, что бельгиец любит завышать ожидания после собственных трансферов.

Лукаку почти после каждого трансфера говорил, что с детства болеет за новый клуб

•‎ Вот его цитата после перехода из «Эвертона» в «МЮ» в 2017-м: «Кто бы сказал «нет» самому большому клубу в мире? Тут лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это такая возможность, о которой я мечтал с детства. Когда мне позвонили, то не пришлось долго раздумывать».

•‎ В «МЮ» получилось так себе, и в 2019-м Ромелу предстал в образе многолетнего фаната «Интера». «Игра за «Интер» – это то, что я хотел испытать с детства. Это была моя любимая команда в Италии. Все из-за Роналдо и Адриано. Это было мечтой перейти в «Интер» со времен, когда я посмотрел финал Кубка УЕФА 1998 года», – говорил нападающий после перехода в миланский клуб.

•‎ А вот что Лукаку говорил после возвращения в «Челси» в 2021-м: «Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это было долгое путешествие для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, теперь я возвращаюсь зрелым и с большим опытом. Отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за «Челси» в детстве, а теперь возвращаюсь и попытаюсь помочь команде выиграть еще больше титулов. Это потрясающее чувство».

А еще Ромелу обожает целовать эмблемы

Любопытное хобби Лукаку берет начало с «Вест Бромвича».

Затем Ромелу страстно любил «Эвертон».

Эмблему «МЮ» бельгиец не целовал, но проявлял любовь к клубу другими жестами.

Воссоединение с «Челси» тоже ознаменовалось страстным поцелуем с эмблемой.

«Интер» два раза выручал Ромелу в тяжелые этапы его карьеры – бельгиец сполна отблагодарил миланцев во время прошлогоднего матча группового этапа ЛЧ с «Викторией».

Фото: AP Photo/Paul Terry/CSM via ZUMA Wire, Dave Thompson; Twitter/ProjectEPL; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer