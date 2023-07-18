10 комментариев

Вы это видели?
Блог

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!

Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Футбол Футбол

В карьере Ромелу Лукаку наступает новый этап – форвард близок к трансферу в «Ювентус».

Все бы ничего, но бельгиец последний сезон провел в «Интере», и миланский клуб работал над его выкупом. Однако предложение «Юве» оказалось более щедрым – и для «Челси», и для Лукаку.

Очень интересно, что Ромелу скажет на презентации – тем более, что бельгиец любит завышать ожидания после собственных трансферов.

Лукаку почти после каждого трансфера говорил, что с детства болеет за новый клуб

•‎ Вот его цитата после перехода из «Эвертона» в «МЮ» в 2017-м: «Кто бы сказал «нет» самому большому клубу в мире? Тут лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это такая возможность, о которой я мечтал с детства. Когда мне позвонили, то не пришлось долго раздумывать». 

•‎ В «МЮ» получилось так себе, и в 2019-м Ромелу предстал в образе многолетнего фаната «Интера». «Игра за «Интер» – это то, что я хотел испытать с детства. Это была моя любимая команда в Италии. Все из-за Роналдо и Адриано. Это было мечтой перейти в «Интер» со времен, когда я посмотрел финал Кубка УЕФА 1998 года», – говорил нападающий после перехода в миланский клуб.

•‎ А вот что Лукаку говорил после возвращения в «Челси» в 2021-м: «Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это было долгое путешествие для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, теперь я возвращаюсь зрелым и с большим опытом. Отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за «Челси» в детстве, а теперь возвращаюсь и попытаюсь помочь команде выиграть еще больше титулов. Это потрясающее чувство».

А еще Ромелу обожает целовать эмблемы

Любопытное хобби Лукаку берет начало с «Вест Бромвича». 

Затем Ромелу страстно любил «Эвертон».

Эмблему «МЮ» бельгиец не целовал, но проявлял любовь к клубу другими жестами.

Воссоединение с «Челси» тоже ознаменовалось страстным поцелуем с эмблемой. 

 «Интер» два раза выручал Ромелу в тяжелые этапы его карьеры – бельгиец сполна отблагодарил миланцев во время прошлогоднего матча группового этапа ЛЧ с «Викторией». 

Ого, Лукаку кинул «Интер» ради «Ювентуса». А ведь клялся в любви

Фото: AP Photo/Paul Terry/CSM via ZUMA Wire, Dave Thompson; Twitter/ProjectEPL; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli / Stringer

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
граф Якунин
А в чем несоответствие? Ни одно из высказываний не выглядит однозначным. Принесли для наброса
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stefansapkovsky
Ответ MrEkolog
meretrix vulgaris главное, что везде прокатывает. А с другой стороны что вы от него хотите? чувак рубит бабло, которого в детстве не видел и играет на публику. От него хотят "преданности клубу" - ну так нате. было бы принято в белом обществе есть младенцев, он бы и это изобразил наверное.
Не в чём он не клялся. Я не фанат Лукаку, просто человек по мере своих сил , делает работу. Где то лучше, где то хуже. Будучи в клубе живёт этим клубом. Это нормально. Это правильно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrEkolog
meretrix vulgaris
главное, что везде прокатывает. А с другой стороны что вы от него хотите? чувак рубит бабло, которого в детстве не видел и играет на публику. От него хотят "преданности клубу" - ну так нате. было бы принято в белом обществе есть младенцев, он бы и это изобразил наверное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neodim
просто ему нравится вкус химических красителей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Lem
С детства за деньги, респект за преданность!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Ну Лукаку какойто Хамелеон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Винтовка_Латыпова
Скоро будет цыловать блюве)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ответ Anton Lem
С детства за деньги, респект за преданность!
Ты работаешь за идею?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий