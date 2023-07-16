14 комментариев

Вот и все?

Неожиданный поворот в трансферной саге Ромелу Лукаку – похоже, 30-летний бельгиец переходит в «Ювентус». По информации Corriere dello Sport, туринцы дают 8 млн евро в год.

Да-да, Ромелу снова Италии – и не в любимом «Интере».

«Интер» и «Челси» договорились. Лукаку сам взял паузу

Переговоры велись несколько месяцев. Сначала «Интер» не хотел выкупать Ромелу, надеясь забрать свободным агентом Роберто Фирмино. Ничего не вышло. Под конец сезона бельгиец набрал форму – 12 очков по гол+пас за полтора месяца убедили клуб потратиться.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, тренер Симоне Индзаги лично просил руководство оставить игрока в клубе. «Интер» начал переговоры с «Челси», но они двигались медленно: лондонцы желали продать Ромелу, итальянцы настаивали на аренде с обязательным правом выкупа.

Пока в «Интере» искали оптимальный вариант, за Лукаку зашли из Саудовской Аравии: «Аль-Хилаль» давал бельгийцу около 60 млн евро в год, но тот отказался из-за желания остаться в Европе.

Вскоре «Интер» и «Челси» наконец-то сошлись – 35 млн плюс сразу, еще 5 бонусами. Но тут началось что-то непонятное: агент игрока Себастьен Ледур перестал выходить на связь. Вскоре выяснилось – этого попросил сам Ромелу, который хотел подумать над предложением «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport добавляет, что услуги форварда туринцам предложил именно Ледур.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» все-таки дозвонился до Лукаку, но Ромелу отвечал на повышенных тонах. После этого клуб отказался от сделки.

«Я не хотел уходить». Лукаку обожал «Интер» даже в «Челси»

Когда у Ромелу не пошло при Томасе Тухеле, он дал скандальное интервью Sky Sports, где не скрывал тоски по предыдущему клубу:

«Я переживаю по поводу прощания с «Интером», то лето получилось каким-то неправильным. Сейчас было бы правильнее поделиться искренними чувствами. Я всегда говорил, что вернусь. Я надеюсь на это и сейчас, когда играю за «Челси».

Я обожаю в Италию и мечтаю вернуться не в конце карьеры, а когда все еще буду на топ-уровне. Мне надо извиниться перед фанатами «Интера». Все, что вы сделали за время моей игры за вас, навсегда останется в моем сердце. Я не хотел уходить, потому что мечтал сделать что-то хорошее им в ответ. В «Ман Юнайтед» я попал в тяжелую ситуацию, а «Интер» помог мне в сложный момент.

Я просил новый контракт: мне 28 лет, я отлично чувствовал себя там. У меня даже осталось жилье. Я сказал, что хотел бы полноценно переехать и перевезти свою семью. Но руководство отказало мне в продлении. Они сказали, что это финансово невозможно. Было тяжело это принять.

Мне казалось, что могу свершить историю с «Интером», но мне отказали. Если бы «Интер» согласился продлить мой контракт, то я не перешел бы в «Челси». Я мог остаться в «Интере», но вы все видели. Я не пытался задеть кого-то, я там со всеми в хороших отношениях.

Если вернусь в Италию, то только в «Интер», никакого «Милана» или «Ювентуса» .

Бельгиец подтвердил слова делом: когда миланцы пришли договариваться с «Челси», он согласился снизить зарплату с 10 млн фунтов чистыми до 7 млн. Проведя год по аренде, Лукаку мечтал остаться в клубе, продолжая признаваться «Интеру» в бесконечной любви.

«В «Челси» в прошлом сезоне мне было комфортно, но я знал, что если что-то не получится, то у меня есть «Интер». Когда я возвращался, то знал – мое место здесь. То же самое было и в «Андерлехте». Я серьезно отношусь к этому клубу. Я отдаю все силы, и фанаты это видят», – признавался Ром за пару недель до финала ЛЧ.

«Юве» ждет Лукаку, но только если продаст Влаховича

Ромелу рискует: по информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» купит форварда, только если уйдет Душан Влахович – иначе сделка невозможна по финансовым причинам.

Журналист Альфредо Педулла сообщает, что серба хочет «ПСЖ», причем независимо от того, покинет ли клуб Килиан Мбаппе. Footmercato утверждает, что с Влаховичем уже согласован 5-летний контракт на 11 млн евро в год. Туринцы просят за нападающего 90 млн – парижане пока дают 80.

Хотя даже если Влахович уйдет, Лукаку ничего не гарантировано: «Юве» смотрит на Альваро Морату, который обойдется всего в 20 млн евро. Еще один вариант – Юссеф Эн-Несери из «Севильи», он тоже выйдет дешевле Ромелу.

Так что игнор «Интера» еще может аукнуться бельгийцу.

105 млн за Райса, Милинкович-Савич в СА не удивляет. Разбираем трансферы недели

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Eddie Keogh