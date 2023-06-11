22 комментария

«Интер» проиграл финал ЛЧ – и подвел грустную итоговую черту для Серии А в еврокубках.

Мы так восторгались их сезоном, но в итоге итальянские клубы остались без трофеев, хотя были во всех трех финалах. Хронологически:

❌ «Рома» отдала «Севилье» Лигу Европы: 1:1 в основное время, по пенальти – 1:4.

❌ «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» решающий матч Лиги конференций – 1:2 с пропущенным в самом конце.

❌ «Интер» классно бился с «Манчестер Сити», но тоже мимо.

• «Интер» проиграл три из шести финалов ЛЧ. До этого останавливались в шаге в 1967-м – 1:2 от «Селтика», а также в 1972-м – 0:2 с «Аяксом». Оба раза до этого конкурент тоже шел к треблу и тоже его добивался.

• «Рома» проиграла два из трех финалов: до «Севильи» отдавали Кубок УЕФА в национальной дуэли с «Интером», это 1991-й, было 1:2 по сумме двух игр. Единственная победа – прошлогодняя над «Фейеноордом» в ЛК (1:0).

• «Фиорентина» вообще выиграла лишь один финал из пяти – еще в 1961-м взяла Кубок обладателей Кубков, победила «Рейнджерс» (4:1 по сумме двух игр). За четыре года до этого проиграли «Реалу» финал Кубка европейских чемпионов (0:2), в 62-м отдали финал Кубка кубков «Атлетико» (0:3), в Кубке УЕФА-1990 получили 1:3 от «Ювентуса».

В следующем сезоне «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан» сыграют в ЛЧ, «Аталанта» и «Рома» – в ЛЕ, а «Ювентус» – в Лиге конференций.

Как думаете, что у них получится?