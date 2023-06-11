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Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️

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«Интер» проиграл финал ЛЧ – и подвел грустную итоговую черту для Серии А в еврокубках.

Мы так восторгались их сезоном, но в итоге итальянские клубы остались без трофеев, хотя были во всех трех финалах. Хронологически:

❌ «Рома» отдала «Севилье» Лигу Европы: 1:1 в основное время, по пенальти – 1:4.

❌ «Фиорентина» проиграла «Вест Хэму» решающий матч Лиги конференций – 1:2 с пропущенным в самом конце.

❌ «Интер» классно бился с «Манчестер Сити», но тоже мимо.

• «Интер» проиграл три из шести финалов ЛЧ. До этого останавливались в шаге в 1967-м – 1:2 от «Селтика», а также в 1972-м – 0:2 с «Аяксом». Оба раза до этого конкурент тоже шел к треблу и тоже его добивался.

• «Рома» проиграла два из трех финалов: до «Севильи» отдавали Кубок УЕФА в национальной дуэли с «Интером», это 1991-й, было 1:2 по сумме двух игр. Единственная победа – прошлогодняя над «Фейеноордом» в ЛК (1:0).

• «Фиорентина» вообще выиграла лишь один финал из пяти – еще в 1961-м взяла Кубок обладателей Кубков, победила «Рейнджерс» (4:1 по сумме двух игр). За четыре года до этого проиграли «Реалу» финал Кубка европейских чемпионов (0:2), в 62-м отдали финал Кубка кубков «Атлетико» (0:3), в Кубке УЕФА-1990 получили 1:3 от «Ювентуса».

В следующем сезоне «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан» сыграют в ЛЧ, «Аталанта» и «Рома» – в ЛЕ, а «Ювентус» – в Лиге конференций.

Как думаете, что у них получится?

5 клубов в 1/2 финала еврокубков – хотя в лиге 3 млрд долгов, пиратство и бюрократы. Серия А вернулась?

22 комментария

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ColonelKurtz
За такой Интер нужно только и только восторгаться. Перед игрой я ожидал Давид против Голиафа, на деле Интер даже смотрелся чуть чуть лучше, просто не смогли реализовать моменты + шикарная игра Эдерсона.
Сити это титул заслужил, а Интер заслужил похвалу за отличную борьбу, молодец Индзаги
+17
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Фарид Харисов
Восторгались Италией?
Ну, продолжайте восторгаться. Что мешает?

Проиграли в трёх финалах — да, непруха конкретная. Но ведь до этих финалов ещё дойти надо.

Во время гегемонии Ювентуса только он показывал крутые результаты в Европе. Сейчас же Серия А куда веселее, много интересных команд. Кроме Интера/Ромы/Фиорентины можно отметить ещё и Милан (1/2 ЛЧ), Наполи (1/4 ЛЧ), Ювентус (1/2 ЛЕ).

В целом лига стала более конкурентной и не такой унылой как несколько лет назад. Показывает себя в Европе не кто-то один, а сразу несколько команд.
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Paperinik
Показали Ювентусу как надо выигрывать финалы еврокубков
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llolishe
Главный трофей Ювентуса в сезоне
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TaR
То что Италия играла в трех финалах - это уже восторг. Можно расстраиваться от того что ничего не выиграли, но это ничего не омрачает и общий результат не принижает. Все три финала были на равных. Все хорошо у Италии и пусть дальше так и будет
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Serg3
Три проигрыша у Италии как раз Троицы праздничная неделя! Наверно Храмы захватывали!
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Антон
Дошли до 3 клубных финалов и проиграли. Какое дно днищенское, распустить эту богадельню. На завод пусть идут.
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Sinister Kid
Тему кучу раз уже обсосали. Этот еврокубковый сезон для Италии - аномалия. Или все пересмотрели рекламный ролик «Кальчо из бэк»?
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TheFrosty
Подкрученные жеребьевки это конечно интересно, но только первые топы пошли - и сразу отлет. Зато у Клещонка идет возрождение серии А в его сладких фантазиях.
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Тимур Бугаевский
учитывая то, как все было печально последние 5 лет, нынешний результат - это космос, даже если не победили, плюс финалисты сами по себе, исторически часто остаются вторыми, тут уж ничего не поделаешь. Но результат более чем достойный
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Francesc Fàbregas
за заголовок минус.
Критиковать серию А за проигранные финалы верх глупости
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Direct free kick
Тэйлор верни Роме чашку!
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arspurs9
Ответ TaR
То что Италия играла в трех финалах - это уже восторг. Можно расстраиваться от того что ничего не выиграли, но это ничего не омрачает и общий результат не принижает. Все три финала были на равных. Все хорошо у Италии и пусть дальше так и будет
2 финала. В ЛЕ был лютый отскок, Севилья должна была заканчивать в основное время.
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arspurs9
Ответ v6vngyr2dh
И это говорит болела недоклуба? Пятое колесо Лондона, тебе ли болтать?
Пишешь, что больше не будешь сидеть на этом сайте и новый пьяный комментарий спустя 3 минуты.
Запахло очередным балабольством на этом сайте)
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v6vngyr2dh
Ответ arspurs9
Пишешь, что больше не будешь сидеть на этом сайте и новый пьяный комментарий спустя 3 минуты. Запахло очередным балабольством на этом сайте)
Это для тебя, я сделал исключение.
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arspurs9
Ответ v6vngyr2dh
Это для тебя, я сделал исключение.
Да да, уже второе исключение за несколько минут, ага)
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