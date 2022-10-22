Драма «МЮ» против «Челси»: Варан расплакался из-за травмы, Каземиро эпично спас ничью на 94-й минуте
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» разыграли драйвовый триллер – 1:1 с голами на последних минутах. Получили сразу две драматичные истории – и одна из них точно очень печальная.
Варан получил травму – кажется, серьезную. Уходил с поля в слезах
На 57-й минуте защитник «МЮ» Рафаэль Варан попытался отобрать мяч у нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, но очень неудачно воткнулся в газон и рухнул на землю.
Похоже, травма серьезная – Рафаэль заплакал, прикрыв лицо футболкой, а одноклубники утешали француза.
Варан смог покинуть поле сам, вместо него вышел Виктор Линделеф.
В прошлом сезоне Варан получал несколько мелких травм и однажды выбыл почти на два месяца. Если в этот раз будет что-то похожее, Рафаэль наверняка пропустит ЧМ-2022, до него осталось меньше месяца.
У Франции вообще большие проблемы: турнир точно пропустят Нголо Канте и Бубакар Камара, под вопросом Майк Меньян, Поль Погба, Люка Эрнандес.
«МЮ» спасся на 94-й минуте – это магия Каземиро
«Челси» вышел вперед лишь на 87-й минуте благодаря голу с пенальти Жоржиньо. Казалось, будет выстраданная победа.
Но «МЮ» сравнял счет – на 94-й минуте Каземиро пробил после подачи Люка Шоу. Судья засчитал гол лишь после сигнала на часах – включилась система Goal-line technology.
Гол засчитан справедливо.
Мяч Каземиро стал логичным исходом игрового превосходства «МЮ» в течение игры. Гости перебили хозяев по общему количеству ударов (13-6) и в створ (6-2), а также обошли по проценту владения мячом (53 на 47).
Грэм Поттер пытался исправить ситуацию еще в первом тайме и сделал тактическую замену – выпустил Матео Ковачича вместо Марка Кукурельи. У последнего не было травмы – дело в давлении «МЮ», с которым надо было что-то делать.
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Ничья ничего не поменяла в турнирном плане: «Челси» остался на четвертом месте (21 очко), «МЮ» – на пятом (20).
Обе команды сохранили приятные серии: у «Челси» 8 матчей без поражений подряд во всех турнирах (5 побед, 3 ничьих), у «Юнайтед» – 6 матчей без поражений (4 победы, 2 ничьих). Правда, наверняка все разочарованы, что в этот раз не набрали три очка.
Следующий матч «Челси» проведет 25 октября в гостях против «Зальцбурга» в ЛЧ, «МЮ» – 27 октября дома против «Шерифа» в ЛЕ. А «Арсенал» может оторваться от них в АПЛ, в воскресенье игра с «Саутгемптоном».
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 79), Маунт, Обамеянг (Пулишич, 74), Стерлинг (Броя, 79).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 60), Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 80), Каземиро, Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 81), Санчо (Фред, 52), Антони.
У Де Хеа 500 матчей за «МЮ». Собрали всю его стату за 11 лет в Англии – сэйвы, пенальти, главные соперники
Фото: REUTERS/Tony Obrien
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