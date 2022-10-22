Драма «МЮ» против «Челси»: Варан расплакался из-за травмы, Каземиро эпично спас ничью на 94-й минуте

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» разыграли драйвовый триллер – 1:1 с голами на последних минутах. Получили сразу две драматичные истории – и одна из них точно очень печальная.

Варан получил травму – кажется, серьезную. Уходил с поля в слезах

На 57-й минуте защитник «МЮ» Рафаэль Варан попытался отобрать мяч у нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, но очень неудачно воткнулся в газон и рухнул на землю.

Похоже, травма серьезная – Рафаэль заплакал, прикрыв лицо футболкой, а одноклубники утешали француза.

Варан смог покинуть поле сам, вместо него вышел Виктор Линделеф.

В прошлом сезоне Варан получал несколько мелких травм и однажды выбыл почти на два месяца. Если в этот раз будет что-то похожее, Рафаэль наверняка пропустит ЧМ-2022, до него осталось меньше месяца.

У Франции вообще большие проблемы: турнир точно пропустят Нголо Канте и Бубакар Камара, под вопросом Майк Меньян, Поль Погба, Люка Эрнандес.

«МЮ» спасся на 94-й минуте – это магия Каземиро

«Челси» вышел вперед лишь на 87-й минуте благодаря голу с пенальти Жоржиньо. Казалось, будет выстраданная победа.

Но «МЮ» сравнял счет – на 94-й минуте Каземиро пробил после подачи Люка Шоу. Судья засчитал гол лишь после сигнала на часах – включилась система Goal-line technology.

Гол засчитан справедливо.

Мяч Каземиро стал логичным исходом игрового превосходства «МЮ» в течение игры. Гости перебили хозяев по общему количеству ударов (13-6) и в створ (6-2), а также обошли по проценту владения мячом (53 на 47).

Грэм Поттер пытался исправить ситуацию еще в первом тайме и сделал тактическую замену – выпустил Матео Ковачича вместо Марка Кукурельи. У последнего не было травмы – дело в давлении «МЮ», с которым надо было что-то делать.

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Ничья ничего не поменяла в турнирном плане: «Челси» остался на четвертом месте (21 очко), «МЮ» – на пятом (20).

Обе команды сохранили приятные серии: у «Челси» 8 матчей без поражений подряд во всех турнирах (5 побед, 3 ничьих), у «Юнайтед» – 6 матчей без поражений (4 победы, 2 ничьих). Правда, наверняка все разочарованы, что в этот раз не набрали три очка.

Следующий матч «Челси» проведет 25 октября в гостях против «Зальцбурга» в ЛЧ, «МЮ» – 27 октября дома против «Шерифа» в ЛЕ. А «Арсенал» может оторваться от них в АПЛ, в воскресенье игра с «Саутгемптоном».

Фото: REUTERS/Tony Obrien