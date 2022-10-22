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Драма «МЮ» против «Челси»: Варан расплакался из-за травмы, Каземиро эпично спас ничью на 94-й минуте

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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» разыграли драйвовый триллер – 1:1 с голами на последних минутах. Получили сразу две драматичные истории – и одна из них точно очень печальная.

Варан получил травму – кажется, серьезную. Уходил с поля в слезах

На 57-й минуте защитник «МЮ» Рафаэль Варан попытался отобрать мяч у нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга, но очень неудачно воткнулся в газон и рухнул на землю.

Похоже, травма серьезная – Рафаэль заплакал, прикрыв лицо футболкой, а одноклубники утешали француза.

Варан смог покинуть поле сам, вместо него вышел Виктор Линделеф.

В прошлом сезоне Варан получал несколько мелких травм и однажды выбыл почти на два месяца. Если в этот раз будет что-то похожее, Рафаэль наверняка пропустит ЧМ-2022, до него осталось меньше месяца.

У Франции вообще большие проблемы: турнир точно пропустят Нголо Канте и Бубакар Камара, под вопросом Майк Меньян, Поль Погба, Люка Эрнандес.

«МЮ» спасся на 94-й минуте – это магия Каземиро

«Челси» вышел вперед лишь на 87-й минуте благодаря голу с пенальти Жоржиньо. Казалось, будет выстраданная победа.

Но «МЮ» сравнял счет – на 94-й минуте Каземиро пробил после подачи Люка Шоу. Судья засчитал гол лишь после сигнала на часах – включилась система Goal-line technology. 

Гол засчитан справедливо.

Мяч Каземиро стал логичным исходом игрового превосходства «МЮ» в течение игры. Гости перебили хозяев по общему количеству ударов (13-6) и в створ (6-2), а также обошли по проценту владения мячом (53 на 47).

Грэм Поттер пытался исправить ситуацию еще в первом тайме и сделал тактическую замену – выпустил Матео Ковачича вместо Марка Кукурельи. У последнего не было травмы – дело в давлении «МЮ», с которым надо было что-то делать.

***

Ничья ничего не поменяла в турнирном плане: «Челси» остался на четвертом месте (21 очко), «МЮ» – на пятом (20).

Обе команды сохранили приятные серии: у «Челси» 8 матчей без поражений подряд во всех турнирах (5 побед, 3 ничьих), у «Юнайтед» – 6 матчей без поражений (4 победы, 2 ничьих). Правда, наверняка все разочарованы, что в этот раз не набрали три очка.

Следующий матч «Челси» проведет 25 октября в гостях против «Зальцбурга» в ЛЧ, «МЮ» – 27 октября дома против «Шерифа» в ЛЕ. А «Арсенал» может оторваться от них в АПЛ, в воскресенье игра с «Саутгемптоном».

Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 87, пенальти Жоржиньо, 1:1 – 90 Каземиро.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кукурелья (Ковачич, 36), Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 79), Маунт, Обамеянг (Пулишич, 74), Стерлинг (Броя, 79).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан (Линделеф, 60), Мартинес, Шоу, Эриксен (Мактомини, 80), Каземиро, Бруну Фернандеш, Рэшфорд (Эланга, 81), Санчо (Фред, 52), Антони.
Предупреждения:
Антони (32), Фред (86), Шоу (90), Жоржиньо (90), Мартинес (90).

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Фото: REUTERS/Tony Obrien

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