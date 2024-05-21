Нелепый привоз вратаря помог новой победе Слуцкого. «Шанхай» без поражений уже 14 матчей!

«Шанхай Шеньхуа» увез очередную победу – на этот раз 2:1 с «Хэнань».

Команда Леонида Слуцкого не стала тянуть, как в прошлом туре (тогда додавили только в концовке ), сразу пошла за результатом. И план сработал.

Все решили провалы соперника: смотрите, как глупо в свои закинул вратарь!

На 13-й минуте Се Пэнфэй пробил со штрафного: не сильно, но мяч подскочил перед вратарем «Хэнаня» Ван Цзиньшуаем и отскочил от рук и груди в ворота.

А на 24-й минуте У Си зажег 2:0 в пользу «Шанхая»: тоже не обошлось без подарков от соперника – оборона «Хэнаня» инертно наблюдала за прострелом, который шанхайцы в итоге в падении протолкнули в ворота. А перед этой фазой «Шеньхуа» почти минуту контролировал мяч в активной перепасовке на разных участках поля.

Оба гола прекрасны по-своему – смотрите!

Во втором тайме «Шанхай» удержал преимущество, несмотря на пропущенный в концовке, гол соперника на 90+3 только передал статус победного от подарка вратаря голу с барселонским доминированием.

«Шеньхуа» четко набирает очки даже после потери одного из лидеров, Жоау Тейшейры, у которого было 6+1 в 10 матчах. Теперь вот оба мяча – от местных игроков, не понадобилось включаться лидерам-легионерам.

У «Шеньхуа» шесть очков отрыва. Но «Шанхай Порт» не отстает по потерянным

В чемпионате Китая намечается борьба двух клубов из Шанхая. «Шеньхуа» лидирует со старта сезона, но «Порт» не отпускает: шестиочковое отставание при двух играх в запасе.

«Шанхай» все еще не проигрывает при Леониде Слуцком: уже 14 матчей (с учетом Суперкубка). Укрепили рекордную клубную серию.

Впереди у «Шеньхуа» выезд к «Сычуань Цзюню» (26 мая) – эта команда, как и «Хэнань», пока борется за выживание. А мы на Спортсе покажем следующую домашнюю игру – против «Чэнду Жунчэн» (16 июня), который сейчас идет в топ-3.

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