14-летний дебют в Аргентине: раньше Агуэро и Марадоны! Вы удивитесь, у кого мировой рекорд

Куда он поедет?

Матч «Депортиво Риестра» и «Ньюэллс Олд Бойз» в 1/32 Кубка Аргентины стал историческим: в концовке на поле появился 14-летний Матео Аполлонио.

Да-да, школьник – но далеко не выпускник! Стал самым молодым игроком в истории страны.

«Мы должны воспринимать его серьезно, будто ему 38». Тренеры хвалят юниора, но напоминают: важно и школу окончить

Матео Аполлонио в 14 лет пробился в молодежку «Депортиво Риестра», уже это было бы вау. Но в середине мая получил вызов в основу.

Дебютировал в Кубке Аргентины против «Ньюэллс»: левый защитник выскочил на шесть минут в концовке, хотя и не спас от вылета из турнира.

14 лет и 29 дней человеку!

Аполлонио побил рекорд Серхио Агуэро из 2003-го – 21 год назад нападающий дебютировал в 15 лет и 35 дней. Скинул почти год.

«Он показался мне очень маленьким, хотя мы должны атаковать и защищаться как обычно, и воспринимать его серьезно, будто ему 38, – прокомментировал тренер-соперник из «Ньюэллс» Маурисио Ларрьера. – Как отец я подумал «какой ужас», но не хочу ничего ставить под сомнение, особенно если речь идет о Кубке Аргентины, где обычно игры опаснее и агрессивнее. Не знаю, получил ли он от кого-то, но надеюсь, что с ним все в порядке. Если он дебютировал в таком возрасте, значит, его тренер [Кристиан Фаббиани] понял, что он способен на это».

Тренер юноши Фаббиани после матча хвалил: «Он капитан молодежки. Конечно, на поле сейчас он не выделялся, но его динамика развития важна. Клуб поставил на него и дал шанс, теперь нам нужно помогать развиваться. У него отличный удар. Нормально, что он волновался. Матео тренировался с нами с января, играл за молодежку. На первом месте учеба: он еще не окончил школу, хотя для остальных это хороший пример возможностей, которые мы можем предоставить».

А сам герой Аполлонио раскрывал трогательные детали момента, когда семья узнала о возможном дебюте: «Я находился в гостиной, вдруг мне позвонила мама, папа зарыдал в трубку и сказал: «Тебя включили в заявку первой команды». Уникальный опыт. И неважно, что будет потом. Это останется красивым воспоминанием».

Это самый молодой дебютант в истории футбола? Близко, но нет!

Аполлонио обошел множество футболистов, в том числе гремевших на весь мир: например, Хамеса Родригеса (14 лет и 309 дней), Мартина Эдегора (15 лет и 117 дней) и Эрлинга Холанда (15 лет 291 день).

Национальный рекорд Агуэро (15 лет и 39 дней) тоже позади. Как и достижение Диего Марадоны (15 лет и 355 дней), которое в свое время перебил как раз Серхио.

Однако это не рекорд даже среди звезд: Радамель Фалькао впервые сыграл за «Лансерос Бояка» в 13 лет и 198 дней. На полгода моложе Аполлонио!

Да-да, мировой рекорд именно у Фалькао: нападающий 1986 года рождения появился за «Лансерос Бояка» уже в 1999-м. Совмещал с клубной молодежкой, а через два года перешел в «Ривер Плейт».

К Матео Аполлонио теперь в любом случае повышенное внимание – последим, куда он поедет дальше, чтобы развивать карьеру.

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Фото: eastnews.ru /Getty Images/AFP