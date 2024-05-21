Красный прямоугольник Крооса – новая вершина футбольной живописи
Величие!
Тони Кроос завершит карьеру летом – сразу после чемпионата Европы. Пока не грустим, а просто констатируем его величие.
Вместе с Opta: там визуализировали все передачи Тони в Ла Лиге. Получился вот такой шедевр.
Кроос выступал в «Реале» с 2014 года. За это время он:
📊 сделал 22 088 передач;
🎯 20 672 были точными;
😎 94% от всех передач – точные;
❌ всего 1416 передач (за 10 лет) ушли не туда.
Вот полноразмер, если хотите распечатать и повесить у себя дома.
Легенда!
Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами