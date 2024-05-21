Красный прямоугольник Крооса – новая вершина футбольной живописи

Величие!

Тони Кроос завершит карьеру летом – сразу после чемпионата Европы. Пока не грустим, а просто констатируем его величие.

Вместе с Opta: там визуализировали все передачи Тони в Ла Лиге. Получился вот такой шедевр.

Кроос выступал в «Реале» с 2014 года. За это время он:

📊 сделал 22 088 передач;

🎯 20 672 были точными;

😎 94% от всех передач – точные;

❌ всего 1416 передач (за 10 лет) ушли не туда.

Вот полноразмер , если хотите распечатать и повесить у себя дома.

Легенда!

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами