У Де Хеа 500 матчей за «МЮ». Собрали всю его стату за 11 лет в Англии – сэйвы, пенальти, главные соперники

Матч против «Ньюкасла» стал 500-м для Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед». Вместе с Криштиану Роналду голкипер получил памятный приз из рук сэра Алекса.

Давид – главный символ «МЮ» постфергюсоновской эпохи и, возможно, лучший игрок клуба за последние 10 лет. Вот как голкипер шел к грандиозной цифре.

Давид – второй по скорости достижения этой отметки: испанец потратил 4088 дней. Быстрее набрать 500 матчей удалось только Алексу Степни: еще одному вратарю хватило 3859 дней.

В этом посте будет много сравнений со Степни: испанец и англичанин похожи не только по цифрам сыгранных и сухих матчей, но и ролью в истории.

• Оба пришли в команду в конце эпохи великих шотландцев (Басби и Фергюсона).

• Дебютировали в манчестерском дерби.

• Почти не играли в сборной.

• Но главное: попали в перестройку, поэтому за 10+ лет в команде выиграли минимум трофеев. У Давида одно чемпионство, Кубок Англии, Лиги и Лига Европы. У Алекса – чемпионство, Кубок Англии, Кубок европейских чемпионов и победа во втором дивизионе.

И еще: Степни и Де Хеа – единственные вратари, сыгравшие в «Юнайтед» 500+ матчей.

За 11 лет в команде Давид сыграл со 104 одноклубниками. Вот те, с кем он оказывался на поле чаще всего.

С партнерами разобрались. Кто главные соперники?

Больше всего Де Хеа пропустил от «Ман Сити» – 50 голов за 11 лет. Больше всего матчей на ноль – против «Ливерпуля» (8). Текст о голкипере не может существовать без статистики сухих матчей по турнирам. А вот и она.

Сейчас Де Хеа на седьмом месте в списке вратарей с наибольшим количеством сухих матчей в АПЛ. Лидирует Петр Чех (202). Среди действующих голкиперов лиги ближе всего к Давиду Уго Льорис (124) и Эдерсон (96).

А как с сухими матчами у других легендарных вратарей «Ман Юнайтед»?

• Ван дер Сар – самый надежный вратарь «МЮ» из тех, кто сыграл больше 100 матчей.

• У Серхио Ромеро – наверное, главного конкурента Де Хеа в «МЮ» – 39 сухарей в 61 матче (63,9%).

Теперь чуть подробнее остановимся на АПЛ.

• Меньше всего пропущенных – в последнем сезон Фергюсона (и единственном чемпионском для Давида), больше всего – в прошлом (увольнение Сульшера и тоска при Рангнике). • Интересно, что больше всего сэйвов Де Хеа сделал в самый нестабильный сезон в карьере (2018/19). Тогда Давид сделал четыре результативных ошибки (худший результат за 11 полных сезонов в Англии) и пропустил 54 гола (второй худший показатель после прошлого сезона). • PSxG (Post-Shot Expected Goals) – cтатистическая модель, оценивающая игру вратарей. Она учитывает качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). В пиковой форме (сезон-2017/18, второе место в АПЛ и «Золотая перчатка») Де Хеа спас «МЮ» минимум от 8 голов. Кстати, в том же сезоне Давид выдал шоу-матч на «Эмирейтс».

Арсен Венгер после матча сказал: «Загадка, как мы не забили еще, но Де Хеа был лучшим игроком матча с огромным отрывом». Ответ на загадку Венгера – Давид, который превратил созданные «Арсеналом» 4,24 xG (данные Understat) во всего один пропущенный.

Если с игрой на линии Де Хеа справляется волшебно, то вот отраженные пенальти – явно не его сильная сторона. За 11 лет в «Ман Юнайтед» – только 6 отбитых. За два года в «Атлетико» было 5. Хотя в прошлом сезоне Давид чуть исправил ситуацию и отбил сразу два – до этого пять лет на тащил вообще ничего. Помогла новая техника игры при пенальти.

*** Давид может перебить достижения Шмейхеля по сухим матчам (осталось всего 10) и Степни по играм за «МЮ» (нужно еще 40). Есть только одно сомнение: контракт Давида заканчивается в конце этого сезона. Испанец получает 375 тысяч фунтов в неделю (вторая зарплата после Роналду ), но тяжело вписывается в футбол Тен Хага.

Квинтэссенцией проблем испанца при новом тренере стал матч против «Брентфорда»: вратарь так нервничал, что привез два из четырех пропущенных – был ужасен в розыгрыше и боялся каждого паса. Но к октябрю Давид оживает: не так волнуется с мячом и даже выходит из ворот !

Летом клуб активно искал нового вратаря (второго с потенциалом стать первым), где-то в «Ноттингеме» есть Дин Хендерсон, мечтающий сбросить Де Хеа с насеста. А сам испанец говорит о новом контракте:

«Это мой клуб, я хорошо себя тут чувствую. Я хорошо играю и, думаю, могу провести еще много сезонов. Конечно, мне бы хотелось остаться в «Юнайтед» надолго и побить рекорды, помочь молодежи и постараться завоевать трофеи».

Даже если в следующем сезоне мы не увидим Давида в «МЮ», новый голкипер «Юнайтед» будет долго бороться с витающим на «Олд Траффорд» духом вратаря-легенды. Когда-то через это прошел сам испанец, придя на смену Эдвину ван дер Сару. Заменить Де Хеа в будущем – задача, вероятно, не менее сложная. Больше футбольной инфографики – в телеграм-канале авторов. Подпишись!

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan