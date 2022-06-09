Вспыхнувший Дарвин Нуньес – новая цель «Ливерпуля». Не пугает даже ценник «Бенфики» в 100 миллионов

Замена Мане?

«Ливерпуль» не остановился на Фабиу Карвалью и идет за еще одним перспективным игроком. Новая цель – вспыхнувшая звезда «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Почти за 100 миллионов евро.

Подтверждений все больше. The Athletic пишет, что «красные» и Дарвин договорились по персональным условиям. Хотя источники издания говорят, что пока ничего не подписано и договоренностей между клубами нет. Известно, что «Бенфика» оценивает свой главный актив в 100 млн.

Инсайдер Николо Скира пишет, что с игроком согласовали контракт на 5 лет и окладом 8 млн евро в год – на уровне Алиссона. «Ливерпулю» осталось договориться с португальцами насчет порядка выплат: они предлагают 80 млн гарантировано и 20 млн в виде бонуса – а Бенфика» требует сразу 100 млн. В гонке остается «МЮ» – но уругваец хочет играть в ЛЧ.

«Ливерпуль» следит за Дарвином с начала зимы, а весной удачно попал на «Бенфику» в 1/4 ЛЧ – там Клопп вовсю восхищался молодым форвардом. А теперь готов побить трансферный рекорд ради 22-летнего паренька.

«Очень красивый парень, да? А также достойный игрок. Я могу сказать о нем только очень хорошее. Конечно, я и раньше это знал, но он сыграл прямо передо мной, вступая в жесткие единоборства с Конате. Он физически силен, быстр и был спокоен, когда завершал атаки. Как я всегда говорю в таких ситуациях, если будет здоров, то впереди ждет большая карьера», – не сдерживался Юрген.

«Я играл против Серхио Агуэро. Играл против Месси – по моему мнению, лучшего игрока в истории футбола. Играл против очень быстрого Мбаппе и монструозного Холанда. А еще против Дарвина – и это было тяжело. Нуньес с Холандом очень похожи: оба быстрые, высокие и сильные. Мне сложно играть против таких парней», – подключался с комплиментами Вирджил Ван Дейк.

Нуньес не выдержал и теперь, походе, рванет в Англию. А ведь за ним охотились «Барса» и особенно «Атлетико», который искал замену для стареющего Луиса Суареса.

Дарвин провел топовый сезон – 34 гола. Но есть и проблема – колено

В сентябре 2020-го «Бенфика» выложила испанской «Альмерии» за молодого Нуньеса 24 млн евро – рекордная покупка в истории клуба. Лиссабонцы вообще не склонны к большим тратам, но в то летнее окно позволили себе разгуляться на 105 миллионов евро. Португальцы всегда славились тем, что не раскидываются деньгами – особенно в коронакризис. Поэтому ставка на Дарвина была огромной.

«Он только что стал самым дорогим трансфером в истории клуба, а когда пандемия закончится, он станет самой дорогой ее продажей», – предсказывал тогдашний тренер «Бенфики» Жорже Жезуш. – Я обещаю вам, что вскоре Дарвин будет игроком мирового уровня».

Нуньес быстро начал оправдывать авансы. В этом сезоне он просто клепал голы: 34 мяча в 41 матче во всех турнирах, в том числе дубль в ворота «Барселоны» и победный гол с «Аяксом» в плей-офф ЛЧ. Восхищались все, а Луис Суарес даже рассказывал, что давно следит за парнем и предлагал его «Барсе» за пару лет до взлета – каталонцы не поверили и отказались.

Нуньес исправно колотит голы, но есть и слабость – колено. Оно достает Дарвина с самого детства, весной 2021-го он даже ложился на операцию. После уругваец вернулся еще сильнее, но проблемы никуда не делись – парень стабильно выбывает на недельку из-за болей.

«Травмы влияют на него, но он всем все доказывает на поле. «Бенфика» платила нам за потенциал», — рассказывал The Athletic помощник тренера «Альмерии» Давид Бадия, который тесно общался с уругвайцем. – Он раскрылся там за столь короткое время, что мне просто не хватает слов от удивления».

Похоже, Нуньес приезжает на место Мане

Нуньес способен сыграть и в центре, и на краю нападения – и это очень приятная разноплановость.

В атаке «Ливерпуля» как раз освобождается место: будущее Садьо Мане под большим вопросом. Контракт с английским клубом действует до 2023-го, но сенегалец может уйти уже этим летом. Главный претендент – «Бавария», где бунтует Роберт Левандовски. «Ливерпуль» хочет 40-45 млн евро – так отобьют половину затрат на Нуньеса.

«Ливерпуль» платит сенегальцу совсем не как звезде АПЛ. Слухи о возможном переходе в немецкий топ-клуб циркулируют в прессе с начала мая. Тогда же спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич впервые встречался с представителями Мане, но без конкретики.

Активизировалась «Бавария» после того, как Роберт Левандовски объявил о желании покинуть Германию. Позже появилась информация, что мюнхенцы интересуются Мане не из-за возможного ухода поляка, а из-за сложных переговоров с Сержем Гнабри: тот ждет предложения «Реала» и не хочет продлевать контракт.

В конце мая крайне надежный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мане точно покинет «Ливерпуль» летом. Параллельно появлялись новости, что «Бавария» уверена в приобретении сенегальца. «Бавария» готова предложить Садьо 20 млн евро до вычета налогов – раньше игрок получал 12 млн «грязными».

Мерсисайдцы не хотели давать столько 30-летнему игроку – а 22-летний Нуньес без проблем согласился на меньшие деньги. Ему-то еще доказывать и доказывать.

Фото: Gettyimages.ru/ Julian Finney; globallookpress.com/Petro Fiuza/XinHua; East News/Paul ELLIS / AFP, Paul Chesterton/Focus Images/Sipa USA