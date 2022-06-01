У «Ливерпуля» уже есть первый трансфер. 19-летний португалец, из которого можно вылепить гибрид Коутиньо и Фирмино

Парень со взглядом Неймара.

Еще в начале апреля «Ливерпуль» договорился о переходе 19-летней звезды «Фулхэма» Фабиу Карвалью. Перед финалом ЛЧ сделку подтвердили официально. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны сошлись на 5 миллионах фунтов и 2,7 млн возможных бонусов. «Фулхэм» получит 20% от последующей продажи игрока.

Первые новости о серьезном интересе Юргена Клоппа к полузащитнику появились еще в конце прошлого года. В январе клубы почти договорились, Фабиу даже прошел медобследование, но оформить документы в дедлайн не удалось, поэтому трансфер отложили. У Клоппа нет планов мариновать парня в арендах: контракт на пять лет – и сразу в основной состав.

Сделка вышла выгодной для обеих сторон: «Ливерпуль» получает ярчайшего игрока Чемпионшипа, а «Фулхэм» – деньги за футболиста, контракт которого заканчивается летом. На Фабиу претендовали топы вроде «МЮ» и «Реала», но мерсисайдцы сыграли на опережение.

Интерес грандов понятен: 19-летний Карвалью шикарно играет и набрал 11+7 в 36 матчах. Когда Фабиу спросили о переезде в «Ливерпуль» на праздновании выхода в АПЛ, он застеснялся и немного покраснел – даже насмешил этим одноклубника Александра Митровича. Кажется, оба что-то знали уже тогда.

«Что касается будущего, то все, что должно произойти – точно произойдет. Я сосредоточен на здесь и сейчас. Я не знаю, что будет в дальнейшем, но разговоры о переходе в «Ливерпуль» не могут не повлиять на меня. Я всего лишь человек, но пока никто не знает, что произойдет со мной дальше. Я в этом плане не исключение, извините. Обычный парень».

Клопп не разбрасывается комплиментами, но уже в предвкушении совместной работы с обычным парнем. «Было бы безумием, если бы мы не интересовались этим парнем», – восторгался немец в феврале. Теперь они могут познакомиться поближе.

«Бенфика» отпустила игрока в 11 лет – пожалела деньги на содержание

Фабиу родился в Лиссабоне в семье отца-ангольца и мамы с родины Криштиану – острова Мадейра. Родители поставили парня перед фактом: будет расстраивать школьными оценками и поведением, вместо футбола получит занятия с репетитором. Позже отец объяснял, что никогда не мешал мечте сына, просто беспокоился за будущее.

«Он уходил гулять, но мы всегда знали, где его найти, – рассказывал Витор Карвалью в интервью Maisfutebol. – Ко мне постоянно приходил сосед и кричал, что Фабиу вновь переходит дорогу не по разметке. Я пару раз говорил сыну, что так делать не стоит, но он снова и снова перебегал трассу не по правилам и рвался играть. Однажды его подбил грузовик. Мы испугались, а Фабиу встал и побежал на поле».

Мальчик постоянно играл во дворе и умудрялся хорошо учиться, а в 2010-м попал в академию «Бенфики» – там сразу приметили технику. Первый тренер паренька Игор Сантуш рассказывал, что лишь Фабиу из своей возрастной категории не боялся играть с парнями на 2-3 года старше. Карвалью пробовали на каждой позиции в атаке – везде он был почти неуязвим.

Фабиу рос в преступном районе – обычно таких детей «Бенфика» на каникулы вывозила в лагерь, чтобы избавить от дурного влияния. «Пока другие поехали вместе с клубом, он попросил меня оставить его в городе. Он знал старших ребят, которые были готовы брать его играть [в футбол на улице], – вспоминал Сантуш. – В сентябре мы поняли, что за три месяца на улице он прокачался намного сильнее, чем если бы занимался с нами».

В 2013-м на Португалию обрушился экономический кризис, многие потеряли работу и уехали из страны. Так сделал и Витор: пошел за спасением к глобальному фонду помощи пострадавшим и каким-то чудом устроился уборщиком в лондонскую контору, в которую он когда-то на несколько месяцев заезжал на заработки. «Бенфика» отказалась содержать 11-летнего мальчика, поэтому Фабиу уехал покорять Англию вместе с семьей.

Поначалу Карвалью страдал без друзей. Через пару месяцев сложной адаптации и литров слез Фабиу свыкся с новой жизнью, но совсем не торопился учить английский. Мальчика отдали в школьную футбольную секцию и надеялись, что так он быстрее привыкнет к новой стране. Ошарашенный физрук всего один раз глянул на игру Фабиу – и тут же заставил отца отправить парня на просмотры в местные академии.

Но первые попытки пристроиться куда-нибудь были неудачными. Фабиу не давали даже шанса показать себя. Мама тоже почти не знала английского, поэтому с тренерами общалась жестами. Через неделю мальчика все же пристроили – после того, как главный тренер академии «Бэлхэма» Грэг Кратвелл дал 11-летнему Карвалью 15 минут в матче с 15-летними пацанами.

Фабиу справился. И на этот раз уже тренер искал жесты, чтобы уговорить маму отдать сына именно в «Бэлхэм». С этого момента у Карвалью началась новая жизнь.

«Вокруг паренька сразу начался какой-то цирк. Мы взяли его к себе, а через год к нам пришли топы с космическими предложениями, – вспоминал Кратвелл. – Их представители встречали меня после работы. Мне кажется, тогда я был самым популярным тренером Англии. Я уже хотел дать им контакты родителей, но тут те звонят мне и говорят, что хотели бы оставить сына здесь. У меня не было вопросов, ведь вся его семья на тот момент плохо разговаривала на английском, для них это все было огромным давлением и испытанием. Они просто боялись за своего мальчика».

Но Фабиу играл в «Бэлхэме» всего год. Грэг сражался за игрока как мог, а родители все еще боялись, что сын потеряется в топ-команде. Но следующий шаг напрашивался. В 2014-м Кратвелл придумал план: позвонил приятелям из академии любимого «Фулхэма» и пригласил их глянуть на парнишку. Посчитал, что родителям будет проще решиться, если они получат рекомендацию от уже знакомого тренера.

Представители «Фулхэма» были в восторге и заключили сделку после теплого разговора с Витором. «Он мог элегантно принимать мяч и правой, и левой ногой. Не было похоже, что у него вообще есть слабая нога, – вспоминал тогдашний скаут «Брентфорда» Хамфри Агоховбия-младший. – Он играл будто без давления, после его приема мяча я просто поставил Фабиу все галочки. Этот парень очень техничен и умен. У него взгляд Неймара».

Карьеру Фабиу в «Фулхэме» спас Марку Силва. Он вылепил из Карвалью универсала

Взлет Карвалью в «Фулхэме» тоже получился стремительным: в 2020-м, когда парню исполнилось 18, он уже выходил в основе взрослого «Фулхэма» на Кубок лиги, а мае 2021-го впервые сыграл и в АПЛ. Всего через две недели парень забил дебютный гол в лиге – «Саутгемптону».

«Игра Карвалью меня не удивляет. Он в команде, потому что мы ищем кого-то, кто будет забивать мячи и крушить сетки, – хвалился парнем тренер Скотт Паркер. – Он выходит на поле за тем, чтобы творить магию. Фабиу справляется, и мы очень рады за него. Он забивает голы на взрослом уровне, ему совсем не нужно время на адаптацию. С этого дня и в «Фулхэме» есть свой лучик света».

В июле Паркера, не удержавшего клуб в АПЛ, сменил португалец Марку Силва – и соотечественники быстро нашли общий язык. Марку рассказывал, что сразу сдружился с резвым пацаном и после первой же тренировки понял, что хочет видеть парня в центре проекта. Это изменило Фабиу и его отношение к родной команде – после вылета он был готов укатить в чемпионат Португалии, только бы не играть в одной лиге с английскими дуболомами.

«Мы хотели отказаться от контракта с «Фулхэмом» и еще летом попросить о трансфере, – вспоминал папа игрока. – Переживали из-за этого, ведь мы благодарны клубу за карьеру сына. Но тут появился Силва – и все изменил. Он поговорил с Фабиу и пообещал ему место в основе. Марку очаровал нас и говорил, что собирается превратить моего сына в настоящую звезду».

Силва не обманывал – Карвалью играл в основе с самого старта сезона и не выпал из нее даже после того, как сломался на месяц. За первый круг чемпионата португалец набрал всего 4+1 по гол+пас. А вот с января почти не уходил с поля и даже забил «Ман Сити» в Кубке на «Этихаде», хоть его команда и проиграла 1:4.

Обычно «Фулхэм» играет по схеме 4-2-3-1: в ней Фабиу Карвалью начинает на позиции десятки, но иногда спускается чуть левее и помогает Харрисону Риду в полузащите. Тренер не сковывает португальца, а Фабиу отвечает большим объемом без мяча вкупе с постоянным движением и помощью партнерам.

Марку Силва считает, что секрет Фабиу в постоянной концентрации. Тренер из «Бенфики» Игор Сантуш уверен, что игроку помогают сотни часов футбола на улице. Но детальнее всех сильные стороны Карвалью проговаривал автор The Athletic и эксперт по «Фулхэму» Питер Рутцлер:

«Фабиу выделяют быстрые ноги, отличное движение и природный талант. Он часто становится мишенью соперников, но научился неустанно работать над тем, чтобы возвращать мяч. Несмотря на всю эту историю с переходом, Карвалью все же остается сосредоточенным и стабильным. Такой характер – хороший знак для игры за клуб масштаба «Ливерпуля», – рассказывал журналист.

Помимо характера, Карвалью повезло еще и с талантом. Он достаточно техничен и хорошо обращается с мячом, чтобы протаскивать его вперед и соединять полузащиту с линией нападения. В системе Силвы можно располагаться свободно и часто брать игру на себя, так что португальцу разрешено в любимой манере возиться с мячом, а партнеры должны создавать комфортные условия для магии.

Вот как это работает.

Иногда помогают фланговые игроки. Карвалью любит смещаться в левый полуфланг и начинать движение из этой зоны. В этом случае вингер обычно забирает защитника на себя и этим создает свободное пространство. Пример из матча с «Шеффилдом» в чемпионате: фланговый атакующий игрок отвлекает сразу двух защитников, перед Карвалью открывается пространство:

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Почти 40% атак «Фулхэма» проходят именно через левый фланг, потому что туда Фабиу подключается чаще. На противоположном фланге играет реактивный Харри Уилсон, который создает больше всех моментов в команде. Этому часто способствуют четкие и своевременные переводы от португальца. После этого Харри остается лишь довести мяч до Александра Митровича.

Карвалью тоже хватает индивидуального мастерства, чтобы протаскивать мяч. Фабиу никогда не боится дриблинга, хотя часто это приводит к потерям. Португалец рискует, но если проходит дальше, то «Фулхэм» получает выгодную ситуацию, когда фланговые игроки находятся в высокой позиции и готовы отыграть в штрафную. Если риск не оправдывается, то Рид и Сери снизу должны подстраховать.

В случае потерь раскрывается еще одна сильная сторона Фабиу – он всегда готов к черновой работе и исправлению ошибок. Клоппу это качество португальца точно очень понравится – это же выделял в своем разборе и Рутцлер.

Карвалью можно называть десяткой без синдрома десятки. Парадокс, но любитель творить всегда не против отрабатывать, а ведь от отсутствия такого желания страдают все современные топовые десятки: от Хамеса до Месута Озила. Фабиу пока и близко не находится на их уровне по созиданию, но в правильной системе есть шанс набраться необходимого навыков и опыта.

В «Ливерпуле» придется адаптироваться. Зато можно стать гибридом Фирмино и Коутиньо

За годы работы в Англии Клопп показал, что умеет раскрывать игроков и использовать сильные стороны каждого. Показателен пример Тиаго – ради него центр «Ливерпуля» трансформировался и теперь предполагает наличие статичного полузащитника-плеймейкера рядом с опорником Фабиньо.

Сейчас Тиаго называют идеальным игроком для Клоппа, он уничтожает «МЮ» и забывает неудачи первого сезона. Изначально испанец правда казался лишним, но ему нашли нужное место. Позиции чистой десятки в «Ливерпуле» тоже нет, но это не значит, что на Фабиу не найдется места.

Очевидно, что Клопп не станет менять систему ради 19-летнего пацана из «Фулхэма». Карвалью берется на перспективу – в клубе четко понимают, что из него можно вылепить как чистого плеймейкера, так и оттянутого форварда в стиле Роберто Фирмино. Базиса под эту роль пока не хватает, но задатки есть.

В «Фулхэме» Фабиу работал за троих и часто опускался вниз для помощи партнерам. Вот пример из игры с «Шеффилдом»: португалец читает эпизод и опускается, чтобы накрыть передачу соперника.

Карвалью хватает игрового интеллекта, чтобы выбирать правильный момент для рывка. В «Фулхэме» прессинг часто начинался именно с Фабиу.

Пример: против «Мидлсбро» португалец первым выдвигается на оппонента и ломает потенциальную атаку.

Работоспособность 19-летнего Карвалью впечатляет даже на фоне звезд атаки прессинг-машины «Ливерпуля»: конечно, мы делаем скидку на то, что португалец пока что постоянно играл только в Чемпионшипе, но при этом не забываем, что он десятка.

Клопп обожает старательных игроков, поэтому у Карвалью вряд ли возникнут сложности: он готов работать, даже если из-за этого потеряет в творческом потенциале. Фирмино – умнейший пахарь, но в «Хоффенхайме» преимущественно играл на позиции десятки и любил взять игру на себя. У Юргена уже есть успешный опыт переквалификации игрока такого типа.

Пока игровым стилем Фабиу больше напоминает Филиппе Коутиньо.

«Я всегда подмечал его технику и те качества, которые всегда выделяли его. Вы можете видеть скорость его мысли в каждом матче, его грациозность при приеме мяча и зрелость решений, которые он принимает даже против намного более опытных оппонентов, – восхищался скаут Хамфри Агоховбия-младший, который давно следит за португальцем. – Фабиу был на 100% другой породы. Его стиль игры заставляет сравнивать его с Коутиньо, возможно даже Неймаром. Такие игроки – экзотика».

Фабиу и Коутиньо похожи даже по основным показателям, хотя мы и тут должны сделать скидку, ведь бразилец за последние сезоны сильно сдал. Поэтому возьмем последние полгода Фила при Клоппе в сезоне-17/18.

Карвалью уступает почти по всем показателям, но и мы берем пиковую версию Коута. Тягаться с ней Фабиу может пока только во снах, а вот ориентир есть: техничный игрок, который любит смещаться под правую рабочую ногу уже заиграл в системе Клоппа. За эти годы она серьезно эволюционировала, но португальцу помогут адаптироваться.

Карвалью и Коутиньо любят начинать движение именно из левого полуфланга.

Бразилец чаще бьет сам и берет игру на себя, португалец пока все же чаще делится мячом. Ниже – лишь отдельные эпизоды, но они характерны для обоих игроков.

Карвалью запускает правый фланг, а Коутинью в похожей ситуации часто рвется в штрафную и стягивает на себя внимание.

Это очень важное различие. Индивидуализм Коутиньо во многом предопределил его карьеру в «Ливерпуле» при Клоппе: бразилец был полезен, но слишком часто брал игру на себя и из-за этого команда теряла в целостности. Фабиу сочетает яркую игру с полезной, что положительно выделяет его на фоне более яркого в индивидуальном плане Коута.

Возможно, в перспективе Клопп может вылепить из Фабиу даже гибрид Коутиньо и Фирмино. Задача невероятно сложная, а делать такие прогнозы насчет 19-летнего игрока, который еще не провел ни одного полного сезона в АПЛ и даже в «Фулхэме» не был главной звездой, пока точно рано. Однако Юрген приучил нас к своему умению удивлять.

Немцу точно по силам слепить из талантливого Карвалью звезду – но на это потребуется много не только времени и терпения, но и сил. Кажется, что немного подождать Клопп готов. Мало кто заиграл в «Ливерпуле» с первых же дней.

***

«Если он будет постоянно тренироваться с такими мегазвездами, как Салах, Фирмино и Луис Диас, то его адаптация не затянется. Он быстро учится. Конечно, Фабиу всегда уважает старших, но про себя он будет думать: «Сегодня я обыграю тебя на тренировочном поле, а завтра я приду за твоей футболкой и вышибу тебя из основного состава», – с улыбкой отмечает Грэг Кратвелл в интервью The Athletic.

Адаптироваться в «Ливерпуле» будет еще легче, ведь тут играет один из лучших друзей Фабиу – Харви Эллиотт.

Эти двое познакомились еще в академии «Фулхэма», Карвалью даже называл Харви тем человеком, который помог ему прижиться в новой стране. Еще Фабиу заигран за молодежные сборные Англии, но хочет играть за Португалию, которая однажды не стала удерживать его.

«Фабиу в детстве часто говорил мне, что хочет однажды выиграть «Золотой мяч», – резюмировал Кратвелл. – Может, вам это покажется смешным, ведь так говорят миллионы мальчишек по всей планете. Но в этого парня я почему-то искренне верю».

Про такие высоты думать пока рано. Сейчас главная цель Фабиу – влюбить своей игрой еще одного тренера.

Фото: Gettyimages.ru/ Clive Rose, Nathan Stirk / Stringer, Jacques Feeney / Stringer, Richard Heathcote, Clive Mason, Jan Kruger / Stringer, Clive Brunskill