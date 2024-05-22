Я видел игру Тони Крооса

Прощай, маэстро.

Перекресток между сердцем и разумом кажется мне сейчас неустойчивым. Мне грустно, как и любому фанату «Реала», но знаю, что, вероятно, мне не следовало бы так расстраиваться. Величие и достоинство этого события должны смягчить боль, потому что лучший немецкий игрок в истории клуба – а теперь неизбежный компонент полузащиты любой символической команды «Мадрида» – уйдет после финала ЛЧ на «Уэмбли» и Евро. Уйдет на самом пике карьеры.

Когда-то старшие говорили: «Я видел, как играет Ди Стефано, он был лучшим, без сомнения».

Или «я видел, как играл Хенто, он набирал скорость, и защитники будто покидали поле».

Или «я видел игру Хуанито, он был настоящим гением».

Можно было подумать, что подобные игроки неповторимы и что никогда не будет возможности увидеть что-то хотя бы близкое к подобному уровню, потому что футбол давно сломал шаблон, по которому созданы эти футбольные герои.

Но проходят годы, и наступает день, когда вы осознаете, что стали свидетелем карьеры одного из тех немногих игроков с легендарным статусом, которые заслуживают того, чтобы кто-то в будущем помнил, как они играли. Наступает день, когда он начинает поворачивать дверную ручку, чтобы уйти, и тогда кто-то говорит ему вслед: «Я видел, как играл Тони Кроос».

Но самое главное – это не видеть игру Тони Крооса, а понимать его исключительность.

Говорят, после одного из выступлений фокусника Рене Лаванда кто-то из зрителей подошел к однорукому иллюзионисту из Буэнос-Айреса и спросил, что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня владения магией. Тот ответил: «Потеряй руку».

Лаванд объяснил: «Мне повезло, что я не смог никого копировать, ведь не существует ни книги, ни учителя, который бы научил вас технике фокусов при помощи лишь одной руки, поэтому мне пришлось стать самоучкой. Да, мне повезло, что у меня не было одной руки. Так возник стиль, индивидуальность, которую невозможно скопировать».

Кроос не терял ни руки, ни ноги, но он играет в эпоху, когда футболисты (и полузащитники в частности) – это спортсмены, которые помимо игры в футбол должны пробежать 100 метров за 11 секунд, обладать огромной силой, заиметь историю со звездным переходом или скандальным продлением и хвастаться разноцветными прическами в соцсетях.

Но Тони повезло, что ему было чуждо все это, поэтому у него не было другого выбора, кроме как стать самоучкой. Так появился его стиль, его индивидуальность, которую невозможно скопировать.

Кроос – экстравагантный человек судьбы, спокойная личность в водовороте бури. Тони – полная противоположность позерству, хотя он и позирует, как никто другой, сам того не желая. Кроос уходит в зените славы, когда все вокруг умоляют его продолжать.

Но Кроос уходит, и футбольный мяч чувствует себя осиротевшим без человека, всегда знавшего куда его лучше всего отправить.

Я четко понимаю, что теперь должен сделать Флорентино Перес.

С Кроосом он должны сделать то же, что король Франциск I сделал с Леонардо Да Винчи, поселив его во дворце и обеспечив пенсию, чтобы он мог проводить время гуляя, созерцая реки и думая о гениальных вещах.

Удостоив одним своим присутствием место, где он создал столько красоты, Кроос продолжит вносить ту гармонию естества, которая ему так присуща.

Новые игроки «Мадрида» увидят его вдалеке, как патронуса в тумане, и закричат «Я видел Тони Крооса!», после чего пойдут спать, считая, что им повезло больше всех, ведь они зацепили взглядом легендарного императора среди полузащитников, обитавшего в центре поля «Бернабеу» долгие годы.

Я непрерывно наблюдал за игрой Крооса 10 лет. Мне кажется, это одна из самых больших привилегий, которая только может быть у футбольного болельщика.

Спасибо, Тони.

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Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Maja Hitij, Gonzalo Arroyo Moreno