Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

Быстрые мысли Вадим Лукомского.

Тони Кроос объявил о скором завершении карьеры: 34-летний полузащитник уйдет после финала ЛЧ и домашнего Евро.

1. Кроос – синоним положительного влияния на команду. Он ни разу не выпадал из европейского топ-3 по передачам на чужую треть на 90 минут (за все время ведения статистики).

Гвардиола однажды упрощенно описал основную функцию тренера как «доставить команду на треть поля соперника», где уже в большей степени разбираются футболисты. Если это так, то каждый тренер в лице Тони получал чит-код. Кроос видит ракурсы для особенных передач и исполняет любой тип паса.

Главный его инструмент – интеллект. В этом сезоне Хуан Роман Рикельме сравнил Крооса с Роджером Федерером: «Они могут отыграть встречу и пойти домой без необходимости принимать душ. Они настолько прекрасны, что им не нужно пачкать форму или потеть».

В деталях приемы Тони мы объясняли тут , тут и тут . В эпоху максимально интенсивности и пиковой готовности Кроос заставляет футбол казаться игрой, которая ближе к шахматам, чем к легкой атлетике . Пожалуй, это не так, но, когда мяч в ногах у Крооса, магическим образом веришь в обратное.

2. «Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей», – написал Тони в прощальном посте.

Последним похожий (в плане формы и игры) уход выбрал Зинедин Зидан. В 2006-м француз выдал самый результативный сезон за «Мадрид», а потом поехал на памятный ЧМ-2006 в Германию.

В мышлении Крооса и Зидана можно отыскать много параллелей. Дело не только в схожести камбэка в сборную на последний танец после мощного сезона за «Реал».

Сходства более глубокие: оба не готовы воспринимать футбол как средство заработка – просто работу, в которой они чертовски хороши. Им нужна осмысленность и удовольствие от процесса.

У Зидана это проявилось в раннем уходе и регулярных отказах в качестве тренера. У Крооса – в постоянном краткосрочном продлении контрактов и теперь тоже в раннем уходе.

3. В этом сезоне Тони стал еще более Пирло-образным. Никогда ранее он не был так близок к Андреа и по зоне обитания, и по функционалу. Были матчи с прямым копипастом – те, где Кроос действовал в роли самого глубокого полузащитника при схеме 4-4-2 с ромбом.

«Реал Мадрид» – слишком гибкая команда, чтобы сводить весь сезон Крооса к одному образу. Порой ему приходилось действовать иначе, но он был максимально крут в качестве Пирло 2.0.

Кажется, именно такая роль могла максимально продлить его век. Анчелотти создал прекрасный фундамент для еще 3-4 топ-сезонов. Жаль, что у Тони другие мотивы, но их можно понять.

4. Недавно Карло сказал про «Золотой мяч» для Крооса: «Я хотел бы, чтобы Тони выиграл «Золотой мяч», но не думаю, что это случится. Хотя… случиться может все. Летом Евро-2024. Если он совместит победу в Лиге чемпионов с победой на Евро, он будет серьезным претендентом».

Ироничным образом объявление об уходе повышает шансы Тони. «Золотой мяч» – не только футбольный приз, но и PR-награда. Нужно быть достаточно крутым, чтобы попасть в круг претендентов, а потом выстроить самую убедительную историю из трофейного пазла, ярких моментов и цепляющих сюжетов. С частью «быть достаточно крутым» у Тони давно нет проблем. Теперь появился дополнительный козырь в построении правильного нарратива – осталось выиграть ЛЧ и Евро. Я, пожалуй, за это поболею.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Angel Martinez