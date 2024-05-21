Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами
Быстрые мысли Вадим Лукомского.
Тони Кроос объявил о скором завершении карьеры: 34-летний полузащитник уйдет после финала ЛЧ и домашнего Евро.
1. Кроос – синоним положительного влияния на команду. Он ни разу не выпадал из европейского топ-3 по передачам на чужую треть на 90 минут (за все время ведения статистики).
Гвардиола однажды упрощенно описал основную функцию тренера как «доставить команду на треть поля соперника», где уже в большей степени разбираются футболисты. Если это так, то каждый тренер в лице Тони получал чит-код. Кроос видит ракурсы для особенных передач и исполняет любой тип паса.
Главный его инструмент – интеллект. В этом сезоне Хуан Роман Рикельме сравнил Крооса с Роджером Федерером: «Они могут отыграть встречу и пойти домой без необходимости принимать душ. Они настолько прекрасны, что им не нужно пачкать форму или потеть».
В деталях приемы Тони мы объясняли тут, тут и тут. В эпоху максимально интенсивности и пиковой готовности Кроос заставляет футбол казаться игрой, которая ближе к шахматам, чем к легкой атлетике. Пожалуй, это не так, но, когда мяч в ногах у Крооса, магическим образом веришь в обратное.
2. «Моей целью всегда было завершить карьеру на пике своих возможностей», – написал Тони в прощальном посте.
Последним похожий (в плане формы и игры) уход выбрал Зинедин Зидан. В 2006-м француз выдал самый результативный сезон за «Мадрид», а потом поехал на памятный ЧМ-2006 в Германию.
В мышлении Крооса и Зидана можно отыскать много параллелей. Дело не только в схожести камбэка в сборную на последний танец после мощного сезона за «Реал».
Сходства более глубокие: оба не готовы воспринимать футбол как средство заработка – просто работу, в которой они чертовски хороши. Им нужна осмысленность и удовольствие от процесса.
У Зидана это проявилось в раннем уходе и регулярных отказах в качестве тренера. У Крооса – в постоянном краткосрочном продлении контрактов и теперь тоже в раннем уходе.
3. В этом сезоне Тони стал еще более Пирло-образным. Никогда ранее он не был так близок к Андреа и по зоне обитания, и по функционалу. Были матчи с прямым копипастом – те, где Кроос действовал в роли самого глубокого полузащитника при схеме 4-4-2 с ромбом.
«Реал Мадрид» – слишком гибкая команда, чтобы сводить весь сезон Крооса к одному образу. Порой ему приходилось действовать иначе, но он был максимально крут в качестве Пирло 2.0.
Кажется, именно такая роль могла максимально продлить его век. Анчелотти создал прекрасный фундамент для еще 3-4 топ-сезонов. Жаль, что у Тони другие мотивы, но их можно понять.
4. Недавно Карло сказал про «Золотой мяч» для Крооса: «Я хотел бы, чтобы Тони выиграл «Золотой мяч», но не думаю, что это случится. Хотя… случиться может все. Летом Евро-2024. Если он совместит победу в Лиге чемпионов с победой на Евро, он будет серьезным претендентом».
Ироничным образом объявление об уходе повышает шансы Тони. «Золотой мяч» – не только футбольный приз, но и PR-награда. Нужно быть достаточно крутым, чтобы попасть в круг претендентов, а потом выстроить самую убедительную историю из трофейного пазла, ярких моментов и цепляющих сюжетов. С частью «быть достаточно крутым» у Тони давно нет проблем. Теперь появился дополнительный козырь в построении правильного нарратива – осталось выиграть ЛЧ и Евро. Я, пожалуй, за это поболею.
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Angel Martinez
Спасибо за все, Легенда!
Спасибо, легенда
Победы ему 1 июня !
И Удачи со сборной Германии на ЧЕ !
Кстати, не подскажешь, что за 5-7 матчей у Реала с Кроосом в составе остались? С Бетисом и БД по три раза будут играть?🤓
Пусть и финал этой истории будет особенно прекрасным. Брошу Испанию и буду болеть за Германию на Евро
Одно наслаждение смотреть за его игрой
Надеялся на ещё один сезон от немецкого топаря,но не судьба
Спасибо за 3лч подряд,маэстро,будем скучать)
ахаха, чего чего?)
Думай лучше
Клопп с Хави сделали это в середине сезона и их команды выдохлись в конце🥵
Тони же сделал это прямо перед финалом ЛЧ и подзарядил команду дополнительной мотивацией⛽ + весь мир теперь будет за Реал🔥
По сути Мадрид переиграл Боруссию уже до финала👍
Просто браво!