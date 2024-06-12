«Я не жертва, а палач расистов». 8 месяцев тюрьмы – за расизм в адрес Винисиуса
Итог скандала на «Месталье».
Финал скандальной истории из 2023-го: фанаты «Валенсии» на «Месталье» массово оскорбляли Винисиуса из «Реала», он плакал. А потом заявил: «Эта лига принадлежит расистам».
Через год дело дошло до решения суда: приговор трем фанам «Валенсии» по статье «дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами», восемь месяцев тюрьмы и штраф. Запрет на посещение футбольных мероприятий на два года.
Журналист Marca Пабло Поло считает, что это лишь начало: «Дело Винисиуса – самое громкое в испанском футболе, но не единственное. Будет продолжение. Уже с другими игроками».
«Пусть другие расисты боятся». Винисиус празднует
Бразилец отреагировал на решение первым:
«Многие просили меня игнорировать. Многие сказали: это сражение тщетно, стоит просто «играть в футбол». Но, как я всегда говорю, я не жертва расизма, а палач расистов.
Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности. Спасибо Ла Лиге и «Мадриду» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше».
Напомним: в суд на фанатов «Валенсии» подавал не Винисиус, а Ла Лига. Однако Вини тоже давал показания по делу о расизме на «Месталье», в октябре 2023-го выступал перед следствием. Тогда он признал: тоже провоцирует соперников, но оскорбительные выкрики в его сторону допускали не три конкретных человека, а «большинство болельщиков на стадионе».
«Реал» тоже выпустил заявление по итогам дела: «Трое фанатов признают свою вину и выпустили письмо с извинениями. Оно адресовано Винисиусу и «Реалу», всем, кто чувствовал себя оскорбленным. Обвиняемые выразили сожаление, призвали искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях».
Мир – на стороне Винисиуса. ФИФА тоже включилась
Пока все, кто высказался, приветствуют жесткое решение суда.
● Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: «Этот приговор посылает четкий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них. Будут последствия».
● Президент ФИФА Джанни Инфантино: «Я рад видеть решительные действия и приговор, принятый испанскими властями в отношении расистских оскорблений в адрес Винисиуса в игре испанской Ла Лиги. Это позитивный шаг».
● Министр расового равенства Бразилии: «Обвинительный приговор – решительный шаг в борьбе с расизмом. Он доказывает важность того, чтобы федеральное правительство продолжало выстраивать государственную политику, способствующую равенству и уважению в спорте и во всех сферах жизни».
Будем наблюдать, что дальше.
Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde
Вы_не_понимаете_это_другое.жпг
"дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами"
Что в данном случае подразумевается под дискриминацией? В моем понимании - дискриминация, это когда тебя ограничивают в чем - то. Здесь же - оскорбления. Я бы еще понял, если бы была статья нечто вроде "разжигание ненависти". А так - чем конкретно эти болельщики дискриминировали Винисиуса?
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