«Я не жертва, а палач расистов». 8 месяцев тюрьмы – за расизм в адрес Винисиуса

Итог скандала на «Месталье».

Финал скандальной истории из 2023-го: фанаты «Валенсии» на «Месталье» массово оскорбляли Винисиуса из «Реала», он плакал. А потом заявил: «Эта лига принадлежит расистам».

Через год дело дошло до решения суда: приговор трем фанам «Валенсии» по статье «дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами», восемь месяцев тюрьмы и штраф. Запрет на посещение футбольных мероприятий на два года.

Журналист Marca Пабло Поло считает, что это лишь начало: «Дело Винисиуса – самое громкое в испанском футболе, но не единственное. Будет продолжение. Уже с другими игроками».

«Пусть другие расисты боятся». Винисиус празднует

Бразилец отреагировал на решение первым:

«Многие просили меня игнорировать. Многие сказали: это сражение тщетно, стоит просто «играть в футбол». Но, как я всегда говорю, я не жертва расизма, а палач расистов .

Это первое уголовное осуждение в истории Испании – не для меня. Оно для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я привлеку их к ответственности. Спасибо Ла Лиге и «Мадриду» за помощь в этом историческом решении. Дальше – больше».

Напомним: в суд на фанатов «Валенсии» подавал не Винисиус, а Ла Лига. Однако Вини тоже давал показания по делу о расизме на «Месталье», в октябре 2023-го выступал перед следствием. Тогда он признал: тоже провоцирует соперников, но оскорбительные выкрики в его сторону допускали не три конкретных человека, а «большинство болельщиков на стадионе».

«Реал» тоже выпустил заявление по итогам дела: «Трое фанатов признают свою вину и выпустили письмо с извинениями. Оно адресовано Винисиусу и «Реалу», всем, кто чувствовал себя оскорбленным. Обвиняемые выразили сожаление, призвали искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях».

Мир – на стороне Винисиуса. ФИФА тоже включилась

Пока все, кто высказался, приветствуют жесткое решение суда.

● Президент Ла Лиги Хавьер Тебас : «Этот приговор посылает четкий сигнал людям, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять: Ла Лига их обнаружит, сообщит о них. Будут последствия».

● Президент ФИФА Джанни Инфантино : «Я рад видеть решительные действия и приговор, принятый испанскими властями в отношении расистских оскорблений в адрес Винисиуса в игре испанской Ла Лиги. Это позитивный шаг».

● Министр расового равенства Бразилии : «Обвинительный приговор – решительный шаг в борьбе с расизмом. Он доказывает важность того, чтобы федеральное правительство продолжало выстраивать государственную политику, способствующую равенству и уважению в спорте и во всех сферах жизни».

Будем наблюдать, что дальше.

Телеграм-канал La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru /Aitor Alcalde