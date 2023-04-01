Готов участвовать в Лига Ставок Media Basket? Успей отправить заявку на драфт!

Ищем нового Леброна.

Первый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET удался – селебрити на паркете и трибунах, десятки тысяч просмотров на ютубе и внимание всего российского баскетбола, от профессионалов высокого ранга до любителей. После такого успеха было понятно, что второй сезон обязательно состоится. Теперь официально: он пройдет осенью, и (самое главное!) вы сможете в нем поучаствовать.

Чтобы выйти на паркет с ребятами из «Родины Медиа», Hoops и 2Drots нужно пройти драфт-комбайн – это специальные тренировки, которые покажут, чего вы стоите. Почти как в НБА!

Драфт-комбайн был и в первом сезоне, и именно на него ориентировались организаторы при устройстве второго – теперь комбайн станет еще качественнее и интереснее.

Чтобы максимально подготовить вас, Sports.ru написал…

Гид по драфт-комбайну!

Кто может подать заявку?

Кто угодно. Вот ссылка.

Хорошие новости – собирать команду не нужно, каждый подает заявку за себя и представляет на драфте только себя. Не забудьте приложить ссылку на видео с вашими баскетбольными хайлайтами за последние годы. Сезон-2004/05, возможно, тоже подойдет, но пусть там будет очень красиво. Баскетбол 3х3 или 5х5 – не так важно. Главное – показать организаторам свои баскетбольные скиллы.

Учитывая уровень первого сезона, кандидатам нужно будет очень постараться, чтобы впечатлить руководство и тренеров команд. Баскетбольный опыт тоже будет учитываться при отборе, но шансы попасть в лигу есть у всех, даже у любителей.

Критериев для соискателей только два:

• Гражданство Российской Федерации.

• Тебе должно быть не меньше 16 лет и не больше 65. Сорри, Крис Пол.

Каким будет драфт-комбайн?

Процедура будет состоять из четырех этапов:

– Тесты на физическую готовность – измерение высоты прыжка, спринт на 14 метров, «квадрат» для определения латеральной скорости и общей координации.

– Одно задание с игрой 1х1 – здесь команды найдут самых индивидуально сильных игроков.

– Бросковое задание – найдем нового Стефа Карри?

– Игра 3х3 – возможность показать себя в командой игре.

Отдельное внимание стоит уделить игре 1х1. В первом сезоне команды часто пробивали буллит – когда команда нарушила правила, другая получала возможность атаковать кольцо один на один. Даже один успешный буллит может повлиять на ход игры. Да и, в целом, игра один в один – очень важный элемент в медиабаскете.

Драфт-комбайн пройдет 6 октября в зале CAMPUS «Шелепиха».

Когда закончится прием заявок?

Ссылка превратится в тыкву 27 сентября в 23:59 по московскому времени. Все заявки, пришедшие после этого срока, не будут учитываться.

Оргкомитет планирует отобрать для драфт-комбайна 32 человека.

Как пройдет отбор?

Заявки игроков будет отсматривать спортивная дирекция и организаторы Лига Ставок MEDIA BASKET.

Уже на драфт-комбайне претендентов будут выбирать команды. Пройдет жеребьевка, которая определит порядок выбора – как на настоящем драфте НБА.

Один из основателей Лига Ставок Media Basket Фил Кострубов объяснил, что драфт-комбайн нужен для поиска новых звезд:

«Мы устраиваем драфт-комбайн для того, чтобы все понимали: наша лига открыта, и каждый желающий может себя попробовать . Если у человека есть крутой скилл – баскетбольный или медийный – и он хочет его продемонстрировать на площадке или в конференциях, то мы забираем такого человека к себе. Именно для этого мы и устраиваем драфт-комбайн – чтобы отобрать новых персонажей, новых звезд и просто интересных личностей.

По регламенту второго сезона выбранный на драфте игрок должен будет обязательно появиться на паркете в рамках осенних матчей».

Что еще необходимо знать?

Не расстраивайтесь, если вы не профессионал. Напротив, именно профессионалов в ростерах хватает. Перед началом драфт-комбайна вам присвоят категорию, исходя из вашего портфолио – профессионал, спортсмен, медиаигрок, медиа / селебрити. У каждой команды в составе должно присутствовать определенное количество игроков каждой категории. Сейчас особенно ценятся спортсмены (непрофессионалы) и медиа. Так что это реальный шанс заиграть в медиабаскете.

Для самых ярких есть еще один способ прорваться в медиалигу. Нужно снять видеовизитку на полминуты : рассказать о себе, показать баскетбольные навыки и объяснить, почему нужно пригласить именно тебя. В отличие от стандартной заявки, в этой нужно сделать акцент на своей медийности и яркости. Визитку нужно выложить в инстаграм и отметить профиль Лига Ставок MEDIA BASKET. Срок – до 1 октября.

Лучшего тоже пригласят на драфт-комбайн, ведь в медиалиге визуал так же важен, как и содержание.

Фото: Лига Ставок MEDIA BASKET