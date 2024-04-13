Стартует третий сезон Media Basket. Участвуют «Амкал» и 2Drots, обещают игрока с опытом в НБА

Рассказываем главное.

13 апреля стартует третий сезон Лига Ставок Media Basket. Первые два прошли с большим размахом, так что и от третьего ждут особого зрелища. Рассказываем, каким оно будет.

Где и когда?

Новый сезон Media Basket продлится больше месяца – с 13 апреля по 19 мая. Как и во втором, все игры пройдут в Международном центре самбо и бокса в «Лужниках».

Организаторы ожидают более 2 тысяч зрителей каждые выходные – и это только в офлайне. Игры покажут в прямом эфире, и, если судить по предыдущим сезонам, просмотры там могут измеряться в десятках тысяч – например, в прошлом сезоне встречи Kuba с Имба или «Родина Медиа» с Basement ушли за 50 тысяч просмотров.

Традиционно на играх будут вечеринки и выступление звезд. Не только тех, что выйдут на паркет! Например, в первый уик-энд 13-14 апреля хэдлайнером станет Мот. И такие гости будут на протяжении всего сезона. Неудивительно, что Media Basket попал в шорт-лист премии СпортБизнесКонсалтинг в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года».

Как попасть?

На трибуны – очень просто, а на сам паркет уже, к сожалению, не попасть. Все места в командах заняты.

Но если даже вы не звезда и не профессиональный игрок, то шанс есть – например, в следующем сезоне. Да-да, мы про драфт, который стал визитной карточкой турнира.

Например, именно через драфт в турнир попал звезда стритбола Михаил Гюнтер. Его взяли 2Drots в первом сезоне: Михаил стал одним из лучших игроков и затащил «самураев» в финал.

В этом году заявки на драфт подали около 500 человек, из которых отобрали 50. Все они приехали в Москву и поучаствовали в «смотринах», причем были и те, кто приехал отнюдь не из соседней провинции. Перед четвертым сезоном организаторы хотят сделать мини-драфты по нескольким регионам, чтобы до столицы добирались самые лучшие. Это расширит географию медиалиги и в целом привлечет к ней больше внимания, а для участников – повысит шансы попасть в сезон.

«Это история про социальный лифт, – рассказывал Спортсу один из организаторов Media Basket Сергей Мардоян. – Мы хотим, чтобы у зрителей была не только возможность смотреть, но и участвовать. Чтобы вовлекаться в это полностью. По сути, у любого человека есть возможность участвовать в Media Basket. Достаточно обладать харизмой и хорошим баскетбольным скиллом. Главный месседж, который мы несем через драфт: «Будь лучшим в своем деле и у тебя все будет».

А кто играет? «Амкал» и 2Drots, вернулись Hoops, обещают игрока с опытом в НБА

Играют все! Для тех, кто смотрел первые два сезона, будет приятно снова увидеть 2Drots, GOATS, Pena Team, AVG, B1box, Sayonara Boys (команда Элджея) и «Родину Медиа» (коллектив музыкального продюсера T-Killah и экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова). Они прошли через оба сезона и зарекомендовали себя не только как крутые баскетболисты, но и как шоумены.

Немного о 2Drots. Во-первых, в команду вернулся Гюнтер, который затащил «самураев» в финал первого сезона. Одной из главных медийных звезд остается Вага – старичок футбольного 2D. Он же и капитанит. Теперь 2Drots тренирует бывший игрок сборной России 3x3 Виктор Павленко. «Цель – прогрессировать, – рассказывал Виктор каналу Media Basket. – Вага кричит: «Только победы!» Но я пока хочу посмотреть как тут все устроено. Потому что второй сезон очень впечатлил».

Еще в сезон возвращаются Hoops. Основатель Media Basket Фил Кострубов рассказывал в интервью Спортсу, что ребята должным образом не отнеслись к медиа-составляющей и поэтому пропустили второй сезон. За время без медиалиги «хупсы» выиграли выездной турнир в Санкт-Петербурге и теперь возвращаются в сезон номер три. Это очень интересно – похоже, парни намерены серьезно изменить подход к выступлению!

Другие участники второго сезона – «Амкал», Flava x QB, Players Club и Rocket Team – тоже залетают в третий.

Вы наверняка помните «рокетов» – во втором сезоне за них рубился звезда российского баскета Антон Понкрашов. В новом сезоне Антона не будет (все-таки профессиональный контракт с «Нижним Новгородом»), но зато остается рэпер Карандаш. А еще Rocket купили в качестве маскота живого крокодила. Что? Да!

Конечно, будут и новички. К примеру, команду заявил бойцовский промоушен Hardcore под руководством Анатолия Сульянова. Рэперы Soda Luv и Bushido Zho открыли командуDAWGS

И успели снять стильный ролик-презентацию.

Появится команда от музыкального бренда Underground Bizne$ во главе с артистом Сосо Павлиашвили.

Сходу в лигу залетает и Team Team. Это одна из сильнейших любительских команд России, которая славится своими соцсетями и необычными перфомансами на камеру. Кажется, что эти ребята созданы для выступления в медийном баскете! Вот и проверим.

Главный сюрприз – Media Basket затизерили участие игрока с опытом выступления в НБА. Приоткроем завесу тайны (совсем чуть-чуть) – это российский игрок. Дальше, в принципе, все понятно, но можете попробовать угадать в комментариях, о ком речь.

Какие нововведения?

Медиалига и так была достаточно инновационной, поэтому для новых идей места практически не осталось. Но организаторы говорят, что на матчах используют новый модульный паркет. Если вы видели матчи предыдущих сезонов, то знаете, что игры проводятся не на обычном паркете…так вот, теперь он станет еще интереснее. Раньше там были подсвечивающиеся зоны, из которых в определенный момент броски приносили больше очков. Что будет теперь – скоро узнаем.

Правила остаются прежними: команды играют 3х3 на два кольца, чистого времени – 10 минут. Остаются mad shot – такие броски засчитываются за четыре очка, но бросать можно из специальной зоны, которая появляется время от времени. Остаются и дуэли один на один вместо штрафных – сфоливший рубится с пострадавшим.

Конечно, на месте и структура составов – не менее трех медийных игроков, не более четырех профи и минимум один задрафтованный.

Готовы к сезону? Поехали!

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Фото: Лига Ставок Media Basket