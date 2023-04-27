«Мы даем искру, которой не хватает профессиональному спорту». Интервью с организатором Лига Ставок MEDIA BASKET

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Первый сезон Лига Ставок MEDIA BASKET плавно движется к финалу. 30 апреля в «Арбат Холле» сыграют полуфиналы, и в тот же день турнир завершится пышным финалом. Время подводить итоги еще не пришло, но основательно обсудить новое явление под названием медиабаскетбол уже можно.

О настоящем и будущем лиги мы поговорили с Сергеем Мардояном (он же – Sergey Seven). Это один из организаторов турнира, а также креативный директор и сооснователь Basement Moscow.

Ниже – о том, сыграет ли Карасев, кто болеет за Элджея на трибунах и отличиях медийного баскетбола от Единой лиги ВТБ.

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– Команду Basement многие знают по медиафутболу, а в баскетболе вы новички. Расскажи немного о себе.

– Привет. Меня зовут Сергей и я – 1/5 команды Basement Moscow. Многие нас знают в первую очередь по нашим вечеринкам. Мы регулярно проводим их на протяжении 6 лет. Медиафутбол возник в нашей жизни спонтанно, и это был достаточно яркий и познавательный опыт. В целом, это было вполне органичное слияние, так как медиафутбол в большом процентном соотношении состоял из людей, которые уже были посетителями наших вечеринок.

– Расскажи, как появилась Лига Ставок MEDIA BASKET? Кто ее придумал?

– Мысль о баскетбольном турнире зрела в наших головах довольно-таки давно. Изначально это, конечно, выглядело несколько иначе в наших фантазиях, а во что все это эволюционировало, вы можете видеть.

А вообще, изначально о баскетболе активно говорили два моих самых ближайших друга и партнера по BSMT – Стас Шитиков и Вова Андрианов. Мои главные подельники.

– Почему вы решили зайти именно в баскетбол, а не в хоккей? Он явно популярнее в России.

– Баскетбол, по нашему субъективному мнению, самая зрелищная и стильная игра. Баскетбол – это и спорт, и улица, и музыка, и мода, и кроссовки. Все, чем увлекаемся мы и наша аудитория. Каждый из нас в детстве – да и сейчас – следил за НБА. Мы все вспоминаем золотую эпоху «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, Дэнниса Родмана и Скотти Пиппена.

Можно бесконечно говорить, почему именно баскетбол. Давайте скажем так: мы хотим, чтобы баскетбол стал самым популярным спортом в России. И чтобы кольцо висело в каждом дворе каждого дома.

– У читателей нет опыта организации турнира. Расскажи, какая была главная сложность?

– Самое сложное в жизни – встретить надежных партнеров и друзей, которые разделят твою страсть и азарт. В нашем случае так получилось с Филом Кострубовым (президент Reality и организатор баскетбольной лиги – Sports.ru), с которым мы познакомились, когда занимались медиафутболом. Тогда мы и представить не могли, к чему приведет это знакомство.

Сейчас Фил, Сева и Альмир, с которыми мы познакомились в процессе создания Лиги Ставок Media Basket, – наши партнеры и друзья. Друг без друга у нас ничего бы не получилось. И конечно же без наших главных друзей из Лиги Ставок ничего этого бы не было! Огромоне им спасибо за то что поверили в этот проект и помогают нам во всём!

Так что самое сложное – сформировать ближний круг, а остальное – ерунда. Просто задачи, которые надо решать.

– На кого вы ориентировались? На футбольную Медиалигу, испанскую Кингс Лигу или НБА?

– На футбольную лигу мы не ориентировались, а скорее учились на собственных ошибках. Мы стараемся, чтобы баскет был зрелищным и привлекательным для широкой аудитории. Наверное, главный референс – все же НБА, да.

– Бросается в глаза, что у вашей лиги очень яркий визуал. Почему для лиги важно выглядеть стильно?

— Визуал яркий, это в нашей ДНК, по-другому не умеем. Это же развлекательное мероприятие, праздник спорта и место общения. Мы хотели, чтобы это было интересно не только людям, погруженным в нюансы профессионального баскетбола, но и аудитории, любящей тусовки и светские мероприятия. Поэтому нам важно было из каждой игры сделать полноценное событие.

— При этом Фил Кострубов упоминал, что Лига Ставок MEDIA BASKET в первую очередь – для баскетбольной аудитории. Как думаешь, что нового вы даете по сравнению с обычным баскетом?

– Как по мне, мы даем ту искру, которой не хватает профессиональному спорту. Так же, как и медиафутбол в футболе. Это эмоции, которые невозможно имитировать.

И, опять же, это дополнительное внимание к спорту, которого мы добиваемся благодаря нашим звездным игрокам и болельщикам. Люди видят, что ходить, болеть, играть в баскет – это круто!

– Ты бываешь на матчах Лиги ВТБ? Матчдэй проигрывает медийной лиге?

– Бываем, конечно. Нельзя сказать, что проигрывает, это разный формат. Разные миры, которым есть, чему друг у друга поучиться. Но откровенно скажу: мне, как зрителю, больше нравится у нас.

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– Президентом одной из команд стал звезда «Зенита» Сергей Карасев. Как вы его уговорили?

– Сергеей Карасев – близкий друг Кирилла Слепухи (экс-игрок молодежной сборной России – Sports.ru) из команды Pena Team. Присутствие у нас Сергея со своей командой – личная заслуга Кирилла. Вообще, Слепуха сильно нам помог в этом непростом деле, за что мы ему очень благодарны.

Многие ребята-участники приложили руку к появлению турнира. Без Дениса Берга турнир вообще было бы сложно представить! Ему мы тоже сильно благодарны.

– Кто еще из профессиональных баскетболистов следит за Лига Ставок MEDIA BASKET? Попробуете подписать кого-то из них на второй сезон?

– Сейчас есть ощущение, что следят все.

На будущий сезон у нас много сюрпризов, но не будем забегать вперед. У нас впереди плей-офф и финал, так что интересного контента хватит на всех.

– В медийной лиге лиге много игроков, которые или были в профессиональном баскетболе, или очень заметны в стритболе – Михаил Гюнтер, Кирилл Слепуха, Александр Шалыгин. Чем их привлекла медийная лига?

– Да очень много заметных в комьюнити людей проявили интерес к турниру. Это приятно. И доказывает, что мы делаем нужное и правильное дело. Что конкретно их привлекло, думаю, они могут рассказать сами.

– Кто-то из участников успел удивить?

– Ой, тут можно перечислять бесконечно. Удивила несгибаемая воля к победе Севады из команды Omanko. Очень крутой уровень показывает Леша Миронов из петербургских AVG. Дерзость Hoops.

Футбольные пацаны из 2Drots – вообще пушка. Реально специалисты широкого профиля (смеется).

Надя Сысоева из Pena Team даст фору многим. А как же батл сальтух от Вашингтона из Basement и Браги из Hoops? Да каждая команда вызывает бурю эмоций!

– Заметна разница в уровне между про-игроками и любителями?

– Конечно, есть нюансы. Но нельзя сказать, что папы играют с детьми. Интрига сохраняется в каждой игре. Наши медийные ребята иногда такие вещи показывают, что даже не верится, что они играют в баскет любительски.

– Какой самый неожиданный фидбэк о Лига Ставок MEDIA BASKET вы получали?

– Самый яркий фидбек – это очередь на входе каждый уикенд! Ну и мой персональный фаворит – Отар Кушанашвили, пришедший поболеть за T-Killah и «Родину Медиа».

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– Тяжело было уговорить 2Drots на участие?

– Основная сложность заключалась в плотности графика тренировок их основного рода деятельности – футбола. А так…парни любят играть в баскет, у них амбиции говорят сами за себя. И самое главное – там такая искра внутри коллектива! В любом месте готовы жечь. За это любим и ценим.

– А с кем еще из медиафутбольных команд были переговоры? Мелькала информация про «Амкал» и «Броуков».

– С Германом Эль Класико общались. К сожалению, из-за предполагаемого турнира по медиафутболу в Казахстане «Амкал» отвалился. Но, думаю, это вопрос второго сезона.

Пока что Герман помогает своим баскетбольными скиллом Филу в Reality. Так что парни все равно в теме.

– Как думаешь, кто из из чисто баскетбольных медийных команд тянет на то, чтобы стать многолетним флагманом? Как «Амкал» и 2Drots в медиафутболе.

– Об этом пока рано говорить. Мы видим, как стараются и делают крутой баскетбольный контент Hoops. Есть команда звезд Pena Team, которая тоже давно в бизнесе и еще покажет. Сейчас присоединились GOATS, «Родина Медиа» и 2Drots. Мы в самом начале пути.

– Элджей – лицо лиги. Он правда интересуется баскетболом?

– Элджей – величина такого уровня, что если бы ему что-то было не интересно, он не стал бы тратить на это свое время. И потом, у него команда друзей, собравшаяся абсолютно органически: Чероки, Амчи, Берг своей тусовкой играют в баскет и показывают такие результаты, что мы еще посмотрим, кто в финале окажется.

– Расскажи какую-нибудь историю об увлечении Элджея баскетболом.

– Есть история с Лига Ставок MEDIA BASKET. Элджей к турниру заказал сумасшедше красивую цепь с логотипом команды и обещал в случае победы команды на турнире подарить ее лучшему игроку Sayonara Boys. По-моему хороший стимул для победы.

А еще за команду Sayonara Boys на трибунах всегда болеют мама и папа артиста.

– Увидим ли мы президентов команд – Карасева, Элджея и остальных – на паркете в этом сезоне? Может, хотя бы в финале?

– Что-то будет, но что и когда – мы все увидим. Так что советую следить за нами!

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– Чем медийный футбол отличается от медийного баскетбола? Вот Алекс Стиль говорил, что баскетбол больше про уличную культуру, там все стильные.

– Алекс Стиль не может ошибаться (смеется).

– Фил Кострубов рассказывал, что среди целей медиалиги – заколлабиться с Единой лигой ВТБ. Как вы это видите?

–Товарищеские шоу матчи, участие профессиональных игроков в нашей лиге и взаимодействие наших медийных с Единой лигой ВТБ. Вариантов масса, мы открыты ко всему. Ведь все это про удовольствие от игры в баскет.

– Как считаешь, о чем говорит появление медийного баскетбола? О непопулярности профессионального или, наоборот, о развитии?

– О развитии и эволюции. Я бы не противопоставлял, а делал бы скорее попытки кросс-платформенного развития.

– Как медийный баскетбол поможет популяризации классического баскетбола?

– Он демократичнее и ближе, чем профессиональный спорт. Чтобы стать медийным спортсменом, достаточно иметь телефон, доступ в интернет и харизму. У профиков все сложнее.

– Судя по твоим ответам, второму сезону быть?

– Конечно, быть!

Фото: https://vk.com/ligastavok_mediabasket.