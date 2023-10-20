Стартует второй сезон Лига Ставок Media Basket. Сыграют 2Drots, «Амкал» и даже пилот «Формулы-1»

Будут даже четырехочковые!

Летом один из основателей «Медиаспорта» Фил Кострубов рассказывал в интервью Sports.ru, что, во-первых, второму сезону Лига Ставок Media Basket быть, а во-вторых, ему быть лучше, чем первому. Речь шла о новой площадке с большим количеством посадочных мест, новых командах, еще большем числе селебрити, более продолжительном турнире…

В общем, успех первого сезона – а затем еще и медиалиги по гольфу – окрылил «Медиаспорт» и замотивировал организовать еще более крутой сезон. С одной стороны, сделать это довольно проблематично, ведь у профессиональных баскетболистов (а они с удовольствием участвовали в первом сезоне) только-только начался собственный сезон, и выступать в медиабаскетболе у них просто физически нет возможности; с другой стороны, организаторы приобрели ценный опыт, а еще…

Впрочем, обо всем по порядку!

Что нового нас ждет?

Да в принципе – все.

Начать хотя бы с состава, который заметно обновился. Из первого сезона остались восемь команд – 2Drots, GOATS, Reality, ÖMANKÖ, Basement Athletic, PENA Team, AVG, Sayonara Boys, B1BOX и «Родина Медиа».

Из тех, кто участвовал в прошлом сезоне, выпали ютуберы Hoops и команда Сергея Карасева Karas Team. По словам организаторов, команде Карасева не хватило медийной активности. Что же, урок для новичков. Кстати о них…

С бывалыми медиабаскетболистами сыграют фрэшмены: Flava, «УралБаскет», «Амкал», Rich Flex, Players Club и Rocket Team. Познакомимся же с ними поближе!

● «Амкал» . Вы точно слышали это название, даже если недолюбливаете медиафутбол. «Амкал» – легенда медийного футбола и один из двух самых популярных клубов индустрии. Амкаловцы пропустили первый сезон медиабаскета, но залетают во второй.

Пока не ясно, кто из игроков футбольной команды примерит баскетбольное джерси. Но на мероприятия лиги уже ходит капитан и главный трэштокер клуба Андрей Сибскана. Будет горячо!

● «УралБаскет» . Команда, которая, казалось бы, взялась из ниоткуда, однако в первые же месяцы существования оформила довольно серьезные трансферы. Весь ростер пока неизвестен, но в деле как минимум топ-данкеры страны Алексей Шилов (Matras FlyWhite) и Мирослав Елецкий, а также легенда стритбола Михаил Гюнтер.

К освещению жизни команды тоже подошли серьезно — лицом «УралБаскета» стала баскетбольная ведущая «Матч ТВ» Анна Васильева.

● Rich Flex – команда Олега MONEYKEN, мужа популярной исполнительницы Инстасамки. Состав пока не раскрывается, но нас точно ждут приятные сюрпризы.

● Рэпер Obladaet заявил команду Players Club . Да-да, это те самые ребята, которые выиграли первый медийный турнир по гольфу, и теперь они готовы ворваться в баскетбол. Известно, что за команду Облы сыграют известный диджей JOHN HOWEVER и профессиональный игрок в баскетбол 3х3 Алексей Топорков.

Кстати, Obladaet хорошо знают в комьюнити медиафутбола. Когда-то он был в составе 2Drots.

● Rocket Team – команда музыкального лейбла Rocket Records. И тут вообще сказочный состав: легенда росбаскета Федор Лихолитов, легенда рурэпа Карандаш и легенда всех легенд Егор Вяльцев в роли главного тренера. Даже серебряные медалистки Олимпиады сестры Фролкины не устояли и пополнили состав Rocket Team.

Кто сыграет во втором сезоне?

С командами разобрались. А кто из заметных персонажей сыграет во втором сезоне?

Как и весной, участников можно разделить на несколько групп: просто классные баскетболисты, задрафтованные, парни из медиафутбола, легенды баскетбола и медийные звезды. На двух последних остановимся подробнее.

Во второй сезон залетит несколько знаковых персонажей из мира баскетбола.

Уже упомянутый Михаил Гюнтер – его величество папа российского стритбола , трехкратный чемпион России по уличному баскетболу, бронзовый призер чемпионата мира, член Зала славы МЛБЛ, победитель Red Bull King of The Rock и трехкратный чемпион Moscow Open.

Гюнтер – не новичок в медийном баскетболе. Первый сезон Лига Ставок Media Basket он отыграл за 2Drots, стал одним из лидеров сезона по набранным очкам и допрыгнул до финала.

Федор Лихолитов – мастер спорта международного класса, как игрок выступал в России, Франции, Греции, Турции. Егор Вяльцев выступал только в России, зато как: два чемпионства, столько же в Еврокубке, победа в Единой лиге… Кстати, Вяльцев официально не завершил профессиональную карьеру и пока рубится в Кубке России вместе с БК «Московский».

Как и всегда, будет множество игроков из 3х3: уже известны Топорков, Гатин, Бергман, плюс еще многих пока держат в секрете. Будет сюрприз!

Конечно, будут и медийные звезды.

Действующий чемпион «Родина Медиа» обещает выпустить на паркет главных звезд – рэпера и музыкального продюсера T-Killah, а также футболиста Дмитрия Тарасова.

За свои команды может сыграть и кто-то из музыкальных звезд – обещают появление Элджея, NILETTO и Obladet.

Есть и по-настоящему неожиданные гости. Например, самый баскетбольный актер России Егор Климович. В его резюме съемка в фильме «Движение вверх», а еще работа с режиссером Оливером Стоуном. Вау! Климович стал частью команды «УралБаскет».

Еще обещают участие гонщика «Формулы-1» Никита Мазепина. Но пока не ясно, за какую команду он заявлен.

Где и когда пройдет турнир?

Второй сезон начнется 21 октября, а финал анонсирован на 26 ноября .

Из Arbat Hall матчи переместятся в Международный центра бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Это новый центр, который открылся только год назад, и он вмещает куда больше болельщиков. Если матчи первого сезона суммарно посетили более 4 тысяч человек, то теперь есть возможность кратно превзойти это количество – арена позволяет.

Как и в первом сезоне, Media Basket предлагает офлайн-зрителям не просто поход на баскетбол, но полноценные вечеринки вокруг баскетбольных матчей: классный визуал, выступление диджеев и музыкантов. Уже в первом туре зрителей ждет выступление Obladaet. Можно смело приходить на весь выходной. Чисто спортивных ивентов тоже хватает: открытые тренировки, конференции и спортивные челленджи.

Во втором сезоне будет инновационная трансляция – матчи покажут на ютубе в формате 360 градусов . Это поможет погрузиться в игру и создаст эффект присутствия на паркете.

Какой формат? Нас снова ждут четырехочковые и буллиты вместо штрафных

Матчи пройдут в формате 3х3 на два кольца и продолжительностью 10 минут чистого времени. Должно быть весело!

Лига Ставок Media Basket пройдет в два классических этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выходят 8 команд из 16. Дальше классика – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

А еще во втором сезоне сохранятся все необычные правила из первого. Еще помните их?

● Mad shot или четырехочковый. Тут есть изменения. В первом сезоне три раза за матч в рандомный момент в центре площадки подсвечивалась зона четырехочкового. Длился этот праздник 30 секунд, а попадание из зоны считалось за 4 очка.

Теперь зона включается дважды за первые 8 минут матча и остается активной на последние 2 минуты. Какие же жаркие клатчи нас ждут!

● Нет победителя в основное время? Не страшно! Матч переходит в рубку 1x1. Команды сами выбирают по одному игроку. Заменять их нельзя, бросок с любой дистанции засчитывается за одно очко. Кто первым попадет дважды, тот выиграл.

● Представим, что вы представитель ROCKET Team. На вашем игроке сфолили. Вместо обычного штрафного вы можете потребовать буллит – то есть игру 1x1 между вашим парнем, на котором сфолили, и негодяе, который фолил.

Стоп, а в чем преимущество? Если ваш игрок реализует попытку, то очки, которые он мог набрать в своей атаке, удваиваются. Это шанс заработать в одной атаке четыре очка вместо двух или, чем черт не шутит, восемь вместо четырех.

На групповом этапе – жара. «Амкал», 2Drots и команда Элджея в одной группе

16 октября прошла жеребьевка группового этапа. И нам очень повезло, ведь уже на этой стадии будет несколько топовых матчей.

● «Амкал» против 2Drots. Да-да, главное дерби ютуба теперь и в медиабаскете. Идеальный прогрев на холодную осень

● Sayonara Boys тоже попали в группу Б. Команда Элджея сразится с «Амкалом» и 2Drots. Пообещает ли Элджей за победу новые ювелирные украшения?

● В группе А нас тоже ждет заруба с медиафутбольным подтекстом – «Родина Медиа» против GOATS. Может хотя бы тут «Козлы» возьмут свое?

«В идеале для меня, чтобы был полный солд-аут площадки, – объясняет Владимир Андриянов (один из организаторов турнира). – Наша цель в том, чтобы баскетбол популяризировался в нашей стране, был модным и зрелищным .

Хочется, чтобы новые команды ярко залетели и была конкурентная рубка на площадке. И чтобы после окончания сезона как можно больше людей заинтересовалось этим видом спорта».

Действующий чемпион – «Родина Медиа». Удастся ли T-killah и компании удержаться на вершине?