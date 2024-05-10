Легенда стритбола разрывает Media Basket: выходил в финал, подружился со звездами 2Drots

Интервью с Михаилом Гюнтером.

Если при словосочетании «российский стритбол» в голове и возникает какой-то образ, то это образ Михаила Гюнтера – призера чемпионата мира по баскетболу 3х3 и человека, который выиграл все на уличных площадках в России.

Последние полтора года Гюнтер вливается в медийный баскетбол. Он играл за 2Drots в первом сезоне Лига Ставок Media Basket – и сходу вышел в финал. Затем был сезон за «Урал Баскет», и сейчас Михаил вернулся в 2Drots.

Мы узнали у Гюнтера чем медиабаскетбол похож (или не похож) на стритбол, по-настоящему ли дерутся игроки и какие у него отношения со звездами 2Drots.

«Меня выбрали пятым – я думал, что заберет первая же команда». Гюнтер о драфте Media Basket

– Михаил, ты в этом году снова в 2Drots. Камбэк, получается?

– Да, получается, камбэк! Состав, конечно, наполовину другой, много новичков, присоединился Витя Павленко. Но коллектив отличный, мне все нравится.

– Где выступаешь в перерывах между сезонами?

– Я отдыхаю и провожу свои летние баскетбольные лагеря Gunter Camp. Вот с 4 по 10 мая летим в Турцию, а с 1 по 7 июля будет лагерь на Красной Поляне. Кстати, куда всех и приглашаю (улыбается)!

– Ты легенда стритбола и умудряешься поддерживать отличную форму в 41 год. Как удается?

– Постоянные тренировки – залог успеха и хорошей игровой формы. А относительно возраста… Хотелось бы, конечно, тренироваться больше, потому что молодежь уже поджимает!

– Ты пришел в Media Basket через драфт. Как появилось желание попробовать себя в медиабаскетболе?

– На самом деле к первым рекламным акциям лиги в соцсетях я отнесся скептически. Думал, что это очередной пиар. Заявку подал практически в последний день. Я просто решил, что засиделся и давно не участвовал в играх 3х3.

– Не было опасения, что там только скандалы?

– Нет. Я, честно говоря, даже не думал, что там будет что-то подобное.

– Что с тобой делали на драфте?

– Ничего особенного или сложного. Четыре или пять станций, на которых нужно было сделать определенные упражнения – бег с ведением, броски, защита от оппонента. И еще измеряли высоту прыжка.

– Что было самым тяжелым на драфте?

– Сложность была в том, чтобы доделать все до конца, пройти все станции. Поскольку многие говорили: «Ты что тут делаешь, тебя и так возьмут». И вот на третьей станции была ломка – доделать или поехать домой? Но раз пришел, то уважай организаторов и доделай.

– Тебя сразу признали? Все-таки президенты команд больше из мира медиа, чем баскетбола.

– Все команды были с капитанами и руководителями, и они, скорее всего, уже знали, кого брать. Меня выбрали только под пятым номером, хотя я, если честно, думал, что заберет первая же команда (смеется)!

Гюнтеру нравится в 2Drots: хвалит Эдамса и Стиля, в восторге от прогресса Вагабонда

– Когда попал в 2Drots, какие были ощущения? Все-таки звезды медиафутбола, серьезные люди…

– Поначалу не было никаких ощущений вообще. Но потом Вага (Вагабонд, одна из звезд 2Drots – Спортс) сказал, что у них в команде одни футболисты и срочно нужно набрать баскетболистов – вот тут эмоции и подкатили! Я и про 2Drots тогда впервые услышал.

– Кто из игроков 2Drots лучше остальных играет в баскетбол?

– Кто лучше… Ну, на сегодня ответ очевиден – Вага. Он больше всех тренируется. Хотя в первом сезоне все были равны, никто не выделялся. Просто Вага чаще других тренируется, поэтому он и спрогрессировал.

– Давай я назову тебе несколько ребят из 2D, а ты скажешь как тебе каждый из них в баскетболе и на тренировках? Эдамс.

– Эдамс и еще Стиль – хорошие парни, отзывчивые. У них есть командный дух, они всегда поддерживают партнеров по команде, переживают, болеют.

– Вагабонд.

– Этот парень с каждым сезоном становится только лучше. У него есть понимание, бросок, защита.

– Некит.

– С президентом поближе познакомиться пока не удалось.

– Как тебе кажется, 2Drots в Media Basket за хайпом или правда любят баскетбол?

– За каждого ответить не могу. Но те, кто на сегодня в команде, точно не за хайпом. По первому сезону – да, многие хайповали и за этим, собственно, приходили. Но сейчас таких куда меньше, мы идем за победой.

– Начал следить за медиафутболом после матчей за 2Drots?

– Пару раз смотрел игры, подписался на канал. Но на этом все. Сейчас баскетбол занимает практически все время, поэтому нет возможности глубже погрузиться в футбольную деятельность ребят.

– У вас же есть, помимо игр, еще и тренировки? Кто там тренирует? Ребята из футбола вряд ли сильно понимают в баскетбольных тренировках…

– Тренер у нас Виктор Павленко. В прошлом мы вместе играли в баскетбол 3х3. А что касается ребят, то они понимают пока не очень глубоко, зато самоотдача на тренировках просто зашкаливает – это главное.

Гюнтер в Media Basket три сезона: кайфует от правил (вспомнил лучший буллит), считает, что уровень баскетбола вырос

– В первом сезоне Media Basket 2Drots вышли в финал, а ты стал одним из лучших игроков. Как удалось сходу дойти до финала?

– У нас, наверное, подобралась команда, которая была похожа на команду 3х3 – то есть физически крепкие ребята, которые хорошо играют один в один. Ребята играли сплоченно и быстро поняли тактику игры в медиабаскетбол: много взаимодействий тут не нужно, немного удачи – и ты уже на коне!

– Это потому, что баскетбольный уровень турнира не очень высокий?

– Кстати уровень именно баскетбола с каждым сезоном становится только выше. В первом сезоне, наверное, многие отнеслись к турниру как к шоу, а сейчас все больше и больше играют в баскетбол.

– У медиабаскета и стритбола есть сходства?

– Наверное, только в том, что мы играем 3х3. А в остальном мало похожего – кольца ниже, трехочковая линия ближе. Еще и судьи почти не дают играть с контактом, который есть на улице.

– Как тебе кажется, Media Basket – это больше про медиа или про баскет?

– Наверное, все же больше про медиа, но с ярко выраженными баскетбольными элементами. Хотя надо признать, что и уровень игры тоже растет, приезжают профессионалы, в том числе из других стран. Все хотят побеждать.

– За три сезона в медийном баскетболе ты стал популярнее, чем за годы в стритболе?

– Конечно, нет. Media Basket – это же не сборная России.

– Как тебе правила медиабаскетбола? Четырехочковый, например.

– Правила очень интересные – мне нравятся четырехочковые, буллиты. Прикольно, такого нет ни в стритболе, ни в баскетболе. С точки зрения шоу это придает дополнительный интерес.

– Буллиты украшают игру?

– Конечно! Это возможность проявить себя не только как командному игроку, но и показать индивидуальные навыки. За такое сразу респект!

Один из лучших буллитов в Media Basket – Артем Тавакалян забил сверху через Витю Шарапова: обманул финтом, сделал сам себе пас в щит и заколотил сверху. Это было во втором сезоне.

– Назови три причины для нейтрального болельщика смотреть Media Basket.

– Шоу – это первое. Баскетбол, конечно. И медиа-звезды!

– А что по уровню организации? Ты застал все три сезона.

– Здесь всегда все на высшем уровне. Это что-то новое для российского баскетбола, для игроков и для зрителей. Второй и третий сезоны сильно отличаются от первого – у нас теперь другой зал, другая локация, больше зрителей. Даже больше звезд.

– Ты играл на множестве баскетбольных турниров. Организация Media Basket – лучшая?

– Сложно сказать. Здесь все же другой формат соревнований, больше с упором на шоу. Поэтому организация не лучшая, а просто другая.

– Ты успел поиграть в 2Drots и в «Урал Баскет». Где было комфортнее?

– Мне было комфортно в обеих командах. Но уровень внутренней организации в «Урал Баскет» был выше – я про подход к тренировкам и организации досуга, медиадень, качество экипировки и так далее.

Ну там и финансов было больше, могли себе позволить. Хотя у нас в 2Drots тоже все на очень хорошем уровне.

– Кто из партнеров больше всего запомнился?

– В 2Drots запомнился Николай Колчев, а в «Урал Баскет» – Егор Климович. Коля высокий, бегущий центровой, подходящий под формат этой лиги, забивает сверху. Климович – актер, с ним всегда весело, рассказывает много шуток про мировых звезд, про Арнольда Шварценеггера. Приглашал к нам на игру Олега Тактарова, познакомил с ним.

– А кто из соперников больше всего удивил? Может, какой-то артист?

– По первому сезону удивила команда B1BOX. Но с другой стороны! Там был звездный состав, я думал, они пробьются в финал. Но – увы.

– Как ведут себя звездные медиаигроки? Кто понравился, а кто, наоборот, разочаровал?

– С каждым сезоном удивляет то, что медиа-игроки прибавляют в уровне игры. Например, [президент GOATS] Гуди и [президент «Родина Медиа»] Текила, а еще, как я говорил, наш Олег Вагабонд. Играют на полную, стараются, переживают.

А как ведут себя представители медиа… Да все по-разному: кто-то скромно, кто-то вызывающе для привлечения большего внимания. Оно и понятно, ведь тут медийная лига, и всем нужно создать больше хайпа.

– Драки в матчах – это по-настоящему?

– В первом сезоне, думаю, было прямо по-настоящему. А потом уже больше для показухи, что ли. Не исключаю, что ради хайпа.

– Ты часто играл на турнирах высокого уровня – Red Bull King of The Rock, чемпионаты России и мира, Moscow Open. Там ошибка может стоить невероятно дорого. В Media Basket, напротив, всем важна красота моментов. Это расслабляет? Или, наоборот, держит в напряжении, потому что ты знаешь, что надо не просто забить, а красиво?

– Нет, не расслабляет ни на секунду. Я ведь спортсмен, и у меня цель – не показуха и не красота, а результат.

Хотя, если есть возможность и ты ведешь с большим отрывом, то можно немного и покрасоваться (улыбается). Но чаще этого не происходит.

Профессиональные баскетболисты следят за Media Basket и просят Гюнтера помочь с попаданием в лигу

– Появление медийного баскетбола украсило наш вид спорта?

– Однозначно, это придало баскетболу новых красок. Как мы видим, другой букмекер увидел это и тоже запустил лигу, просто в другом формате.

– Если почитать тот же Спортс, то медиафутбол, да и медиабаскетбол много хейтят. Как считаешь, Media Basket может привлечь новых болельщиков к баскетболу? Например, детей…

– Ну конечно. Ко мне много друзей подходили и говорили – мы приходили с дочкой или сыном и нам очень понравилось, было очень зрелищно и красиво! Я считаю, это главное.

– Ты наблюдал такие случаи, чтобы люди начинали следить за баскетболом через Media Basket?

– Я думаю, что люди следят за лигой именно тогда, когда она проходит. Когда она заканчивается, то следить особо не за чем – мы же без долгосрочных контрактов, все разбредаются.

Наверное, еще мало времени прошло, чтобы медиабаскетбол сильно повлиял на зрителей и увлек их классическим баскетболом.

– Ты наверняка общаешься со многими баскетболистами-профессионалами. Что они думают о медийном баскетболе?

– Многие мечтают сюда попасть, просят меня посодействовать. Всем нравится картинка и то, что тут происходит. Каждый хочет попробовать свои силы – так было в первом сезоне, так было и в двух следующих. Баскетболисты хотят тут играть.

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Фото: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket