Понкрашов залетел в Лига Ставок Media Basket – как это было?

Кайфовал от атмосферы и трэштока.

Второй сезон Лига Ставок Media Basket подходит к завершению – финальный ивент состоится 26 ноября.

Одним из главных событий сезона стало появление в лиге Антона Понкрашова. 37-летняя экс-звезда ЦСКА, победитель Евробаскета и бронзовый призер Олимпиады стал частью команды Rocket Team. Осенью Антон сыграл во всех матчах и запомнился зрителям эффектными проходами и ассистами.

Мы поговорили с Антоном о медийном баскетболе, блогерстве и узнали – стоит ли профессиональным баскетболистам залетать в Media Basket.

Понкрашов отыграл сезон за Rocket Team – вместе с экс-игроком ЦСКА и рэпером Карандашом

– Антон, какие новости? Что делаешь?

– Для меня только что завершилась медийная баскетбольная лига. Я взял небольшую паузу – не ожидал, что это будет настолько энергозатратно в эмоциональном плане. Сделал небольшой перерыв, но сейчас уже заново начал тренироваться. Планирую поездку в Китай, скоро расскажу в своем телеграм-канале.

– В Media Basket сам захотел участвовать или пригласили?

– Меня пригласили. Было неожиданно, потому что у меня было порядка 10 предложений. Сначала все в шутку – хихи-хаха, будешь за нас, не будешь за нас. А потом пошли серьезные предложения.

Я поразмыслил и решил, что выберу наиболее выгодное. Плюс, было важно, что за состав, какие цели и задачи. Я долго сомневался, потому что у меня было несколько серьезных предложений. В итоге остановился на Rocket Team.

– А ты на тот момент что-то знал о медиаспорте? Мог бы отличить «Амкал» от 2Drots?

– Да, безусловно. Не могу сказать, что слежу за футбольной темой, но прошлый Media Basket я плотно смотрел. Там играло много моих знакомых, на один тур я даже залетел гостем. Процентов 90 игроков я знал.

– Почему ты согласился? Мне кажется, профессионалы часто относятся к медийному спорту негативно.

– Кто меня давно знает, понимают, что я на протяжении всей карьеры с профессионализмом отношусь к любому соревнованию, в котором участвую – будь то чемпионат города, деревни или Олимпийские игры. Всегда готовлюсь на сто процентов, потому что либо ты играешь на максимуме, либо не играешь. Это мой девиз по жизни.

Думаю, профессионалы опасаются, что попадут не в свою тарелку. Потому что сложилось комьюнити, а ты новичок, и непонятно, как к тебе отнесутся. Плюс идет сезон, поэтому появление профессиональных спортсменов в Media Basket маловероятно.

Я еще когда вел переговоры всем объяснил, что планирую продолжать играть профессионально, жду контракт. У меня даже есть предложения, просто они не устраивают мою семью. Если бы я был один, уже бы давно уехал. Но у меня семья, двое детей, жена, а я уже в том возрасте, в котором в первую очередь думаю о семье. Я сразу предупредил команды, что если у меня появится нужное предложение, я уеду. Они были не против, так что я с кайфом залетел.

– Расскажи о Rocket Team. Кто твои одноклубники, кто тренер?

– Изначально мне набрал Егор Вяльцев (провел несколько сезонов за «Химки» и ЦСКА – Sports.ru), потому что он главный тренер. Он сказал, что серьезная ребята, серьезный лейбл, они создают команду и хотят бороться за чемпионство. Я попросил связать меня с руководством, чтобы я мог понимать, чего ожидать. Мне все рассказали: тренировать будет Егор, а играть с нами – Федя Лихолитов (бывший игрок «Бешикташа», «Ариса» и российских клубов – Sports.ru) и рэпер Карандаш. Со всеми этими людьми я пересекался: с Федей мы вообще играли вместе, еще с Богданом Самойленко в Самаре были.

Самой большой сложностью была дорога, потому что я живу в Калужской области, ездить на все тренировки тяжеловато. Я сразу объяснил, что готовлюсь индивидуально здесь, но буду присутствовать на одной тренировке в неделю и приезжать на игры. Мы сошлись во всем.

– Расскажи для тех, кто не очень следит за Media Basket – кто там вообще играет? Медийные ребята?

– Это баскетбол 3х3, на два кольца.

Есть несколько разновидностей игроков. На площадке всегда обязан находиться один медийный игрок – звезда с прокаченными соцсетями и большим количеством подписчиков. Еще есть «профессионал» – тот, кто в этом или прошлом сезоне играл на про-уровне. И «любитель» – тот, кто несколько лет не был на контракте.

В турнире было много ребят из системы 3х3, и мы, на самом деле, не были к этому готовы. Мы-то больше играли в классический баскетбол, а все, кто нас обыгрывал, играли в 3х3. Они были больше готовы по движениям и всему остальному. Мы не всегда успевали перестроиться, и из-за этого проиграли несколько матчей.

А из звезд…у нас, например, был рэпер Карандаш, в «Родине Медиа» – Саня T-killah, у 2Drots – Вагабонд. Было много диджеев. Я был удивлен, что многие селебрити играют в баскет и кайфуют.

– А тебе не запретили играть в полную силу? Там же, кажется, нельзя…

– Нет, мне никто не запрещал. Больше скажу, я был сильно удивлен, что стал раздражителем! Против кого бы я ни выходил, все хотели меня наказать, обыграть, задоминировать и максимально усложнить мне жизнь. Кто следил за турниром, видел, что в некоторых моментах меня держали и вдвоем, и втроем. Максимально старались закрыть.

Понкрашов в деталях о Media Basket: кайфует от атмосферы (и считает, что она лучше, чем в Единой лиге ВТБ) и вспоминает встречу с Волочковой

– Ты в первый раз выходишь на паркет – какие у тебя впечатления от медийного баскетбола?

– Я кайфанул от арены, от организации. Был очень удивлен! Первый тур мы пропустили, я смотрел трансляцию и увидел, что картинка-то крутая, продакшн крутой, подход крутой. Думаю: «Ни фига! Окей, погнали!»

Когда я приехал в Международный центр бокса, я офигел. Это топ-уровень. Свет, болельщики – все очень-очень круто. Я рад, что поучаствовал.

– В одном из своих видео ты говоришь: «Я немного потерялся. Движуха совсем другая». В чем разница между медийным баскетболом и профессиональным? Кроме формата и правил, конечно.

– Потерялся знаешь в каком плане… Мы играли первый предсезонный турнир в формате 5х5. Я обалдел, что зрителей не так много, но людей, которые писали, делали продакшн, соцсети – нереальное количество. Я-то тоже пишу на камеру, и вроде бы это моя среда, но я офигел от того, как их много. И это предсезонный турнир!

– Атмосфера сильно отличается от матчей Единой лиги ВТБ? Точнее, давай так – она ближе к НБА или к ВТБ?

– ВТБ точно сзади – проигрывают по прокачке, по ажиотажу. Понятно, что речь не о топовых матчах вроде ЦСКА и «Локо». Это же медийный баскетбол ты не можешь просто играть, обязательно нужно удивлять.

Хочется высказать огромный респект Rocket Team. Я считаю, что по продакшну мы были лучшими в лиге. Перед каждой игрой наша медиакоманда делала прикольные представления. Это как фильм с героями и сюжетом. В одном эпизоде был Хитман, в другом – Ким Чен Ын с чемоданчиком, который жахнул красную кнопку. Я такого еще не видел, и мне кажется, что с точки зрения подачи мы точно были украшением турнира.

– Как раз про Ким Чен Ына интересно. Неоднозначно же?

– Да круто! Это же медиабаскет, мы не несем зла. Просто у нас был Алдар, чувак, похожий на Ким Чен Ына, и мы придумали посыл – мы сейчас всех порвем, только дайте нам возможность. Без негатива/

Наши ребята пошли еще дальше – побрили налысо другого героя и сделали из него Хитмана, которому давал задание Ким Чен Ын. Это какой-то космический уровень, такое никому не снилось. Мы привыкли видеть что-то простое, например, как «Руна» недавно потроллила коня. А тут подача и продакшн в тысячу раз круче.

– Кого самого известного встретил на трибуне?

– Было приятно, что за нашу команду приходила болеть Анастасия Волочкова. Ее увидели на трибунах, спросили, за кого болеет: «Я за Rocket Team». Мне кажется, что многие селебрити приходили и топили за свои команды.

Со мной на всех играх был сын, он кайфовал, многих знал. Мы сидели с Егором Вяльцевым, ржали, что не знаем кого-то из молодых звезд. В другом времени воспитаны!

– Мне кажется, ты самый известный баскетболист этого сезона Media Basket. Как тебя приняли в команде? Фотки, автографы?

– Нет, а я же веду себя скромно. Да, я могу быть резким в шутках и подколах, особенно когда мы в синергии с Егором и Федей. Но такого не было.

По ходу турнира уже ко мне большое количество людей подходили. Даже называли меня Антоном Александровичем: «Мы смотрели, как вы играли на Олимпиаде. Большая честь сыграть с вами». Приятно! Но в команде все было спокойно.

– Соперники вот даже отдельно настраивались…

– Да. У нас была игра с Sayonara Boys, где я обыграл одного и чуть-чуть захватил второго, медийного. Он мне говорит: «Антон Александрович, а вы уже медленнее стали». Я думаю – ага, хорошо… Потом подряд очков 13-14 набрал. Мы проиграли в концовке, но просраться дал им прилично.

В медийном баскетболе люди не стесняются трэштока.

– В Media Basket необычные правила. Долго приспосабливался?

– Нет, не очень долго. Но свои нюансы есть. В первые туре я не всегда мог контролировать, когда включается madshot (линия, броски с которой засчитываются за четыре очка – Sports.ru). В запаре ты должен быстро отреагировать, сместиться на нее, бросить. В остальном нормально.

Я вообще за баскет в любых направлениях. И если люди развивают наш вид спорта, то пусть это хоть баскетбол на коленках. Люди ходят, снимают, выкладывают – баскетбол продвигается.

Антон ведет ютуб канал. Снимает для души и жалуется, что в баскетболе сложно набирать подписчиков

– С недавних пор ты блогер – у тебя достаточно популярный ютуб канал. Ты записываешь влоги с турниров и подкасты со звездами русского баскетбола – был даже Андрей Кириленко. Когда и зачем ты решил завести канал?

– Я поехал на сборы 3х3 готовиться к Олимпиаде. Сижу и думаю: а почему бы не снять и не рассказать как тут все происходит? Никто же этого не делал, только Витя Павленко только снимал. Я захотел показать, как люди живут на сборах. Наверное, у меня не все получилось сразу. Потому что ты же не всегда можешь камеру вовремя достать. Я долго к этому приноравливался, потребовалось время, чтобы научиться реагировать быстро.

Иногда ты достаешь камеру, а люди перестают дурить или рассказывать что-то интересное, поэтому надо действовать очень аккуратно. Ты не можешь тыкать камерой в лицо и говорить: «У-у-у, давай пошути!»

Со сборной прошло довольно много времени, я набрался опыта и начал снимать правильно.

– Тебе пришлось себя перебарывать, привыкать работать перед камерой?

– Нет. У меня знаешь, как? Если мне нужно себя перебарывать, я камеру даже не достаю. Мой контент идет от души. Я для себя уже понял, что если мне не в кайф, то я просто выключаю. Я могу долго не снимать, но если снимаю, то наслаждаюсь.

– Есть ли у тебя ориентир в видеоблогинге?

– Нет. Сколько бы я ни смотрел ребят, которые снимают и делают контент, мне кажется, что я работаю в другом формате. У меня все идет изнутри: я как чувствую, так и делаю. По факту даже скопировать никого не могу. Не то пальто.

– Кажется, что на твои медиаресурсы такая активность влияет положительно… Следишь за количеством подписчиков?

– Слежу. Много анализирую: что делаю не так, где и что можно улучшить. Огромный объем в плане информации.

– Кто твой самый известный подписчик? Мы их не видим, но ты-то в курсе.

– Дэн Карандаш подошел и сказал, что посмотрел мои выпуски. Мне это очень понравилось!

– Какое твое собственное видео у тебя любимое?

– Хороший вопрос! Наверное, самые топовые – иранские выпуски. Там другая страна, другой быт, мне как-то удалось передать иранцев в целом.

А так я кайфую от своих подкастов, потому что каждый раз для себя вытаскиваю что-то новое, запоминаю это и подчеркиваю. Считаю, что подкаст – это вообще один из лучших форматов на PonkraShow.

– Сейчас ты больше блогер или баскетболист?

– Баскетболист, конечно. Блог всегда был моим хобби. Я понимаю, что сейчас многие могут подумать, что вот, Понкраш снимает, ему не до баскета. Но нет, конечно. Я прежде всего профессиональный баскетболист, и баскетбол всегда впереди влога.

– Просто одно из своих видео о медийном баскетболе ты начинаешь со слов: «Будет первый предсезонный турнир, попробуем дать контента».

– (смеется) Да, это смешно! Но ты же должен как-то… заинтересовать, что ли, зрителей. Всегда нужно дать интригу, и здесь мне такой текст пришел в голову –сейчас мы дадим контента. Контент, конечно, не получился. Но не важно, мы пытались.

– Есть вероятность, что после завершения карьеры ты станешь баскетбольным блогером? Кем-то вроде баскетбольного «Красавы»?

– Слушай, я даже не думал на эту тему. Баскет – это любовь с детства. Я снимаю, а куда это выльется – пока не понимаю.

Ты же и сам видишь, что в баскете темпы роста даже рядом не стоят с футболом или хоккеем. В футболе 10 тысяч подписчиков – это ни о чем. Но с точки зрения российского баскетбола – это круто! Потому что у нас супермедленный темп, супермаленькие шажки. Мы радуемся каждой сотне подписчиков. Я только приближаюсь к 10 тысячам подписчиков на ютубе, хотя снимаю уже два года. Был бы я футболистом, такое количество за месяц бы сделал.

«Я хочу показать ему, что за счет труда можно добиться чего угодно». Понкрашов берет сына на все турниры

– Как считаешь, Media Basket притянет новую аудиторию к профессиональному баскетболу? Или профи и медиазвезды очень далеки друг от друга?

– Сложно… Не уверен! Абсолютно неоднозначно.

Во-первых, я заметил, что в медиабаскете у каждой команды есть своя фан-база. И часто это дети, которые топят за условных 2Drots. Я был приятно удивлен, что у Rocket Team появилась своя фан-база. Непонятно, насколько это может повлиять на глобальную любовь людей к баскетболу. Но я точно знаю, что многие медийные ребята кайфанули. Они окунулись в эту атмосферу, и у них появилась любовь к баскетболу. Это мне понравилось!

Не было так, что какого-то музыканта выдернули, он постоял полчаса и ушел. Нет, я увидел, что те медийные ребята, которые играли у нас, загорелись баскетболом. Я на тысячу процентов уверен, что теперь они без нашего вида спорта не смогут.

– То есть, это может конвертироваться позже, когда они где-то расскажут о баскетболе?

– Это уже конвертируется! У моих пацанов это точно так. Они продолжают играть и по-любому будут своей аудитории рассказывать про баскетбол.

– Как тебе лига с точки зрения организации?

– Понравилось! Все было хорошо.

Я знаю, что в первом сезоне были косяки, но я уже не увидел их. Судейство мы, конечно, всегда обсуждаем, но это стандартная тема когда проигрываешь. Что нужно сделать? Обсудить судейство.

Но мне показалось, что судьи не совсем понимали, как надо судить – давать ли жесткий формат 3х3 или больше 5х5. Из-за этого иногда получались ситуации, когда не все было четко: какой-то очевидный фол не давался, потому что «контакт же», а какой-то неочевидный фол давался, потому что «баскетбол же»!

Мне кажется, здесь нужно четкое разделение – вы 3х3, где играют жестко, или вы 5х5, где чище.

– Представим, что тебе позвонил бывший коллега по лиге ВТБ и спросил совета – стоит ли заплетать в медиабаскет. Что ответишь?

– Точно стоит, не думая даже.

– Ты почувствовал, что участие в Media Basket сказалось на твоей медийности? Может, на тебя стали подписываться дети?

– Нет. Возможно, я как-то недостаточно коллаборировал с другими медийными персонажами. Наверное, надо было со всеми общаться, фоткаться и выкладывать. Но так как я этого не делаю, а даже если общаюсь с ними, то не фоткаюсь, то мои подписчики растут в спокойном темпе – от моего контента. Чем чаще и качественнее я выпускаю контент, тем активнее мои полтора подписчика растут. Но это мои! Я их всех очень люблю.

– Есть вообще будущее у медиаспорта, по-твоему?

– Я думаю, что будущее есть. Футбол тому пример – люди умудряются собирать стадионы. Мне кажется, главное – это наличие своей фан-базы и смотрибельность.

По-моему, второй сезон Media Basket доказал, что его можно смотреть. C фан-базой тоже все в порядке: я видел, что трибуны были полными, а на нескольких турах просто аншлаг.

– Как твой сын Матвей относится к твоему появлению в медийном спорте? Он следит за медиафутболом?

– Я знаю, что ребята его возраста следят, но у него другие приоритеты. Он больше по танкам, рыбалке…Но, знаешь, он всегда меня поддерживает, я стараюсь таскать его на всевозможные движухи и турниры. Во-первых, мне нужен человек, который будет снимать меня. Потому что когда ты играешь, то снимать не можешь.

Еще я хочу показать ему, что за счет труда можно добиться чего угодно. Чтобы он увидел людей, которые сидят в первом ряду, зрителей. Понимал, что это непросто, даже в медийном баскетболе. На всех турнирах, где Матвей был со мной, он видел, насколько это энергозатратно, в том числе в эмоциональном плане. Нужно трудиться, чтобы достичь чего-то.

– Твой тренер призывал выйти на площадку и «просто получить удовольствие от баскетбола». В медийном баскетболе ты получаешь удовольствие?

– Все зависит от результата: ты выигрываешь – ты красавчик и получаешь огромное удовольствие, проигрываешь – ты в негативе. И в профессиональном спорте, и в медийном не все могут адекватно отнестись к поражению. Да что говорить, мы вот проиграли, и я видел, как люди уходили в психологические пике.

У меня все было гораздо проще. Жоан Плаза (главный тренер «Зенита» в сезоне-2019/20, когда там играл Понкрашов – прим. Sports) хорошо однажды сказал: «При поражении и при победе твой эмоциональный фон не должен сильно меняться». То есть, если ты выигрываешь матч, ты не можешь быть суперсчастливым. Можешь чуть-чуть порадоваться, но в целом оставаться в том же состоянии, как и всегда. И то же самое при поражении – ты проиграл, опустил голову и уходишь в психологический негатив. Нужно быть более-менее стабильным – где-то порадовался, где-то взгрустнул, но что-то скорректировал и идешь дальше.

Именно к таким ситуациям мы оказались не готовы.

– Rocket Team заняли последнее место в группе А. Как так получилось?

– Наверное, мы рассчитывали, что все это будет больше для веселья. У нас был абсолютно профессиональный подход, но мы думали, что все это будет для красоты, чем для результата.

Получилось так, что мы выиграли первый матч, а второй проиграли, потому что у соперников на позиции медийного играл Марат (Арасланов, комментатор «Матч ТВ» – прим. Sports). Только он не медийный по факту, и он просто обыгрывал своего медийного визави. У нас все, кто держал Марата, не могли его закрыть. Он забил, кажется, 16 очков, а мы проиграли два очка. Чутка надломились и не смогли отойти от этой ситуации – пацаны начали расстраиваться, я не провел какие-то матчи на должном уровне, не вытащил на характере.

Но главная наша ошибка, повторюсь, в том, что мы играли в баскетбол 5х5, а против нас играли в стиле 3х3. Мы не смогли перестроиться. Мы все матчи, кроме одного, проиграли 2-4 очка…Ты вроде всегда рядом, но проигрываешь. У людей заоблачная мотивация сыграть против меня, против Феди, против Егора как тренера – на такой супермотивации люди умудряются тяжелые броски попадать. Почти во всех проигранных матчах нам забивали через руки, с сиреной, треху.

Я очень надеюсь, что руководство Rocket Team все проанализирует. Мы новички в комьюнити медиабаскета, но продукт, который мы сделали, очень крутой. Я понимаю, сколько людей потратили на команду свои силы, энергию, деньги. Мы уже что-то крутое создали. Убежден, что это крутое надо сохранять, добавлять какие-то звенья и продолжать раскачивать эту историю. Этот месяц жизни проведен очень продуктивно.

Понкрашов готовится к возвращению в профи и уже придумал, как отметит 10 тысяч подписчиков

– У тебя последний год карьеры выдается очень интересным – Лига ВТБ, турнир Wild Ball в Китае, Media Basket. Голова еще не кружится?

– Да брось, это ерунда. Я просто люблю баскет во всех формах, кайфую от игры. Понимаю, что время идет, а хочется побольше поиграть, побольше контента отснять. Врываюсь во все движи – 3х3, 2х2, 1х1… Я по жизни всегда врывался, всегда играл в баскет. Просто продолжаю делать то, что люблю.

– Второй сезон Media Basket скоро закончится. Какой у тебя план до, скажем, Нового года? Ты уже затизерил Китай…

– Я продолжаю держать себя в форме, каждый день тренируюсь и жду предложений. У меня их много, не из России, но все это меня не устраивает.

А так, собираюсь ехать в Китай. Планировал сразу после Media Basket, но турнир забрал у меня много эмоциональных и физических сил. Поэтому я первый турнир отменил, но скоро все равно полечу.

Я играю, зарабатываю и поддерживаю себя в форме. Моя задача – быть максимально готовым к тому, что я подпишу профессиональный контракт. План такой.

– Как будешь отмечать 10 тысяч подписчиков на ютубе?

– Думал провести розыгрыш. Я вообще стараюсь с подписчиками дружеские отношения выстраивать. Практически после каждого выпуска стараюсь устраивать розыгрыши. У меня много баскетбольной формы – круто разыграть, поделиться, а заодно устроить интерактив.

Наверное, к 10 тысячам еще сделаю большой благотворительный аукцион. Я уже нашел детский дом, которому буду помогать. Это будет аукцион, где я разыграю лоты своих друзей-баскетболистов с автографами. И все денежки, которые мы заработаем, на Новый год отдадим на подарки в детский дом.

Новый год уже совсем близко, а дети, которые находятся в детском доме, как правило, обделены вниманием. Это минимум, который я могу для них сделать.

Следите за развязкой сезона в телеграм-канале Лига Ставок Media Basket

Телеграм-канал Антона Понкрашова

Фото: Лига Ставок Media Basket // БК УНИКС