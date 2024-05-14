Хавбек 2Drots Крап о сотрудничестве с Nike: «В 2018-м был контракт на 4 года, тогда еще Пиняев подписал. Присылали 4 тысячи евро в год, а я заказывал их вещи»

Крап рассказал о своем сотрудничестве с Nike.

«На меня Nike вышли, как на футболиста, не как на медийную персону. Такого раньше я не видел ни у кого. Сначала просто привозили бутсы.

Я играл, потом попал в 2Drots в 2018, закрепился там. Через месяца полтора Ярик [сотрудник Nike] написал мне, что они хотят посотрудничать.

Мне 15 лет, садимся за стол переговоров. Сказали, что ко мне есть интерес, хотят подписать контракт на 4 года. Тогда еще Пиняев подписал, это такой пик был. Я подписал через два месяца.

Контракт включает в себя 4 тысячи евро в год, которые тебе отправляют на сайт. Эти вещи находятся где-то в Бельгии, ты их заказываешь, где-то полтора месяца они тебе едут.

Это был продуктовый контракт. Мне не платили деньги. Платили шмотками, бутсы, какие хочешь. Я был единственным в 2D, у кого был официальный контракт с Nike. Больше ни у кого не было», – рассказал хавбек 2Drots.