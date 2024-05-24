Деклан Райс рассказал о своей диете – оказалось, что главный секрет в блинах🥞😲

Деклан Райс зарекомендовал себя как один из лучших игроков сезона в Премьер-лиге. 25-летний Райс стал самым дорогим футболистом «Арсенала», когда прошлым летом он перешел из «Вест Хэма» за 105 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас он готовится принять участие в Евро в составе сборной Англии.

В этом сезоне полузащитник уже сыграл более 4200 минут, его диета позволила Райсу показывать свои лучшие результаты на протяжении всего сезона.

В интервью Men's Health UK Деклан рассказал, что в день матча он обычно подпитывается стопкой блинов.

«Перед игрой я съедаю четыре блина с сиропом или медом. Клянусь Богом, это самое лучшее… Когда я присоединился к клубу, я видел, как игроки «Арсенала» их едят, и думал про себя: «Что здесь происходит?» Но, честно говоря, это изменило правила игры. Я не понимаю, что за этим стоит, что в них содержится, но это дает мне такой высокий заряд энергии. Думаю, именно поэтому я могу так много бегать по полю... Если мы играем в 17:30, я иногда съедаю восемь блинов в день», - признался футболист.