Почему Грилиш не поехал с Англией на Евро? Кайл Уокер дал честный ответ

Джек Грилиш попал в предварительную заявку сборной Англии на Евро-2024, но в окончательном составе «трех львов» вингера не оказалось.

Кайл Уокер объяснил, почему его не удивило отсутствие Джека в заявке сборной Англии:

«Был ли я удивлен тем составом, который тренер пригласил на Евро? Нет, не был, потому что все вызванные игроки великолепны, каждый из них провел отличный сезон. Думаю, Джек первым согласился бы с тем, что он мог выступить лучше в прошедшем сезоне. Он вроде даже говорил об этом публично.

Так на чем же основывается решение тренера о включении игроков в заявку на турнир? На форме футболистов, на их игре в прошедшем сезоне и отдельно взятых турнирах. Игроки, которые хорошо выступали в предыдущих турнирах со сборной или в сезоне на клубном уровне, с большей вероятностью будут вызваны в национальную команду.

Сюда попадают по заслугам, считаю, что это правильно. Ты в этой команде, потому что хорошо играл за свой клуб, а значит, заслужил место в сборной Англии».

В минувшей кампании Грилиш провел за «Ман Сити» 33 матча во всех турнирах, он забил три гола и отдал три ассиста.

К сожалению, Джека преследовали травмы. В игре с «Лутоном» англичанин получил очередное повреждение, тогда он даже не пытался скрыть свое разочарование.

Согласны с мнением Уокера?