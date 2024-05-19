Признание величия. Клопп рассказал о благородном и неожиданном жесте Алекса Фергюсона

Перед финальным матчем сезона между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном» (2:0), который стал последним для Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных», он признался, что последние пару дней были самыми напряженными в его жизни.

«Я не должен притворяться, что это обычная неделя, потому что это не так, − сказал он. − Я очень прагматичный человек. Это последняя игра сезона, после которой наступают каникулы».

«Вчера (в четверг) игроки попрощались с нами. Мы устроили барбекю. Это очень приятно. Было очень много эмоциональных моментов. Я не знаю, сколько футболок я подписал! Это все часть происходящего».

«Прощаться никогда не приятно, но прощаться без чувства грусти или боли − это значит, что время было не очень хорошим. Это время было замечательным. Будет тяжело».

Оказывается, что Юрген Клопп не ограничился только барбекю с игроками. Сэр Алекс Фергюсон, легендарный тренер «Манчестер Юнайтед», попросил о встреча с немцем, чтобы лично попрощаться с ним.

Шотландец пригласил Клоппа на ужин, и, по словам последнего, пара провела «выдающийся» вечер.

Сэр Алекс Фергюсон и Юрген Клопп пересекались в 2022 году, когда экс-тренер «Юнайтед» вручал действующему тренеру «Ливерпуля» награду «Тренер года». В тот сезон «красные» выиграли Кубок Англии и Кубок Лиги, а для Ферги вручение было «абсолютным мучением».

Клопп отметил, что для него большая честь получить такую престижную награду. «То, что за меня проголосовали коллеги, − это, безусловно, самая важная награда, которую можно получить. Я не верю в индивидуальные призы в футболе, это командный вид спорта, и я был бы никем без этих ребят. Все дело в том, что мы можем сделать вместе и что мы сделали вместе».

«Я должен был сказать ему, чтобы он шел в «Сканторп Юнайтед», − пошутил шотландец несколько минут спустя.

В ответ Клопп сказал, что поначалу «не мог понять ничего из того, что он [Фергюсон] говорил», но работа с Энди Робертсоном и Кенни Далглишем сделала его лучше.