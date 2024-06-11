Шешко принял решение о своем будущем (Фабрицио Романо)

По информации Фабрицио Романо, Беньямин Шешко принял окончательное решение остаться в «РБ Лейпциг» на следующий сезон.

21-летний игрок оценил все варианты и отказался от перехода в «Челси» или «Арсенал» эти летом.

Ожидается, что форвард подпишет новый контракт на улучшенных условиях с клубом Бундеслиги, желая продемонстрировать свою приверженность клубу.

Между Шешко и «Лейпцигом» достигнуто «джентльменское соглашение». которое позволит игроку в будущем покинуть клуб.