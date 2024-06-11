🕺 Холанд не попал на Евро, зато попал на Ибицу. Эрлинг зажигал с диджеем и кричал в микрофон в ночном клубе
Эрлинг Холанд провел не такой яркий, но всё же отличный сезон, забив 27 голов и выиграв титул АПЛ.
К сожалению, норвежца мы не увидим на Евро-2024, поскольку его сборная не сумела квалифицироваться на турнир.
Но Холанд не унывает. Он придумал, как развлечь себя в свободное время.
Ибица!
Эрлинг танцевал на возле диджея под хиты Майкла Джексона. Отметим клёвую рубашку Louis Vuitton «Monogram» за £2500. Холанд не скромничал и активно заводил толпу с помощью микрофона.
Наверное, вы тоже не попали на Евро. Как займёте себя?