Джек Грилиш вновь появился на публике пьяным. На этот раз его поддержал друг и помог охранник

На прошлой неделе хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш узнал, что не поедет в сборную Англии, которая в ближайшее время сыграет на Евро-2024. Гарет Саутгейт не впечатлился сезоном футболиста и отсеял его из окончательной заявки.

Англичанин настолько расстроился из-за этого факта, что поехал кутить в Дубай. Отдыхающие заметили, как Грилиша вели под руку через вестибюль отеля к пляжному бару. Состояние игрока вряд ли можно оценить как трезвое.

В какой-то момент он почувствовал себя неуверенно на ногах, и человек из его окружения помог ему, а охранник попросил присутствующих не фотографировать. Так как мы все-таки видим фото, послушали не все.

Британский таблоид The Sun вычислил отель, в котором остановился Джек Грилиш, − пятизвездочный Jumeirah Beach Hotel, и пообщался с одним из очевидцев о произошедшем: «Это было шокирующе − видеть Джека таким «посвежевшим» в 6:30 вечера, но после всего, что он пережил, он заслужил отдых».

«Он и его команда припарковали свой черный фургон у входа в отель, а затем пронеслись через фойе к пляжному бару. Казалось, что компания уже провела вечернюю «сессию». Очевидно, что ему нужно время, чтобы пережить пролет мимо Евро».

«По крайней мере, рядом с ним были его друзья. Этот эпизод никак не повлиял на его репутацию «тусовщика», но было очень трудно не пожалеть его».