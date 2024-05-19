🤦♂️🤦♂️🤦♂️ «Боже, что они делают?» «Арсенал» репетирует церемонию вручения кубка АПЛ на «Эмирейтс». Фанаты признались, что испытывают стыд
Болельщики «Арсенала» в соцсетях обсуждают кадры с репетиции чествования чемпионов АПЛ на «Эмирейтс». Да, вам не показалось.
Теоретически «канониры» могут выиграть чемпионат, если в последнем туре «Ман Сити» дома потеряет очки с «Вест Хэмом». Но фанаты лондонского клуба прекрасно понимают, что это на грани фантастики.
💭 «Они это планировали».
💭 «Если «Сити» завтра проиграет, то никто больше не будет делать прогноза на АПЛ».
💭 «Моя голова приклеена к моим рукам».
💭 «Боже, что они делают?»
💭 «Мне неловко».
💭 «Какой стыд».