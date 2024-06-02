Бут о поражении «Боруссии»: «Выход в финал ЛЧ – случайность, и я бы не выпускал Ройса вместо Адейеми»

Владимир Бут высказался о поражении «Боруссии» от «Реала» в финале ЛЧ.

Клуб из Дортмунда вчера уступил « » (0:2) в Лондоне.

– Вам обидно, что игра сложилась таким образом? Первый тайм остался за «Боруссией», но «Реал» в классическом для себя стиле забрал трофей.

– Это футбол, такое бывает. В первом тайме у « » были шансы. Например, Адейеми мог забить, но неправильно ушел от вратаря.

А во второй половине Карвахаль просто реализовал свой момент. Непонятно, кто и как его держал. Такой невысокий игрок забил. Причем за 10 минут до гола был аналогичный момент, когда Карвахаль с такой же позиции пробил чуть выше. Не должен был «Дортмунд» пропускать от Карвахаля.

Второй гол «Реала» пришел после ошибки . Это жизнь, это футбол. Кто-то должен побеждать, а кто-то – проигрывать.

– Счет 2:0 по игре? Или встреча тянула на 1:1 и послематчевые пенальти?

– Конечно, если бы Дортмунд в первом тайме реализовал свои моменты, то команды могли и со счетом 1:1 основное время закончить.

– По ходу игры у вас не сложилось ощущения, что матч вне зависимости от моментов «Боруссии» закончится победой Мадрида?

– «Реал» ведь постоянно в таком стиле выигрывает Лигу чемпионов. В позапрошлом году они играли в финале с «Ливерпулем», там вытащил вообще все. «Ливерпуль» тогда просто издевался над «Реалом» весь финал, но в итоге «Мадрид» все равно победил.

– «Боруссия» пропустила первый гол сразу после того, как Ройс вышел на замену. Нет ощущения, что буквально отталкивает трофеи?

– Я бы точно не выпускал Ройса вместо Адейеми. Карим классно смотрелся, он постоянно угрожал воротам «Реала». Может, Терзич выпустил Ройса, потому что это его прощальный матч.

– В следующем сезоне «Боруссия» точно не дойдет до финала в Лиге чемпионов?

– Надо смотреть на летнее окно. Санчо должен уйти в «Манчестер Юнайтед», Матсен вернется в «Челси». Ройс тоже покинет клуб.

«Дортмунду» не хватает быстрых нападающих. Да, есть Фюллькруг, он даже во встрече с «ПСЖ» забил решающий гол, но под ним должен быть более быстрый атакующий игрок. Я бы с «Реалом» пораньше выпустил Аллера. Живой футболист, с хорошим дриблингом.

– Но в текущем сезоне «Боруссия» в финале ЛЧ – это случайность?

– Честно сказать, случайность. Они прошли сложный «Атлетико», перевернули ход противостояния. «ПСЖ» в полуфинале тоже был фаворитом, но в итоге вчера в финале играла «Боруссия», – сказал Бут, выигрывавший Лигу чемпионов с «Боруссией» в 1997-м.