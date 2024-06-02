Бут о поражении «Боруссии»: «Выход в финал ЛЧ – случайность, и я бы не выпускал Ройса вместо Адейеми»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Владимир Бут Марко Ройс Тибо Куртуа Иан Матсен Карим Адейеми Эдин Терзич Футбол

Владимир Бут высказался о поражении «Боруссии» от «Реала» в финале ЛЧ.

Клуб из Дортмунда вчера уступил «Мадриду» (0:2) в Лондоне.

– Вам обидно, что игра сложилась таким образом? Первый тайм остался за «Боруссией», но «Реал» в классическом для себя стиле забрал трофей.

– Это футбол, такое бывает. В первом тайме у «Дортмунда» были шансы. Например, Адейеми мог забить, но неправильно ушел от вратаря.

А во второй половине Карвахаль просто реализовал свой момент. Непонятно, кто и как его держал. Такой невысокий игрок забил. Причем за 10 минут до гола был аналогичный момент, когда Карвахаль с такой же позиции пробил чуть выше. Не должен был «Дортмунд» пропускать от Карвахаля.

Второй гол «Реала» пришел после ошибки Матсена. Это жизнь, это футбол. Кто-то должен побеждать, а кто-то – проигрывать.

– Счет 2:0 по игре? Или встреча тянула на 1:1 и послематчевые пенальти?

– Конечно, если бы Дортмунд в первом тайме реализовал свои моменты, то команды могли и со счетом 1:1 основное время закончить.

– По ходу игры у вас не сложилось ощущения, что матч вне зависимости от моментов «Боруссии» закончится победой Мадрида?

– «Реал» ведь постоянно в таком стиле выигрывает Лигу чемпионов. В позапрошлом году они играли в финале с «Ливерпулем», там Куртуа вытащил вообще все. «Ливерпуль» тогда просто издевался над «Реалом» весь финал, но в итоге «Мадрид» все равно победил.

– «Боруссия» пропустила первый гол сразу после того, как Ройс вышел на замену. Нет ощущения, что Марко буквально отталкивает трофеи?

– Я бы точно не выпускал Ройса вместо Адейеми. Карим классно смотрелся, он постоянно угрожал воротам «Реала». Может, Терзич выпустил Ройса, потому что это его прощальный матч.

– В следующем сезоне «Боруссия» точно не дойдет до финала в Лиге чемпионов?

– Надо смотреть на летнее окно. Санчо должен уйти в «Манчестер Юнайтед», Матсен вернется в «Челси». Ройс тоже покинет клуб.

«Дортмунду» не хватает быстрых нападающих. Да, есть Фюллькруг, он даже во встрече с «ПСЖ» забил решающий гол, но под ним должен быть более быстрый атакующий игрок. Я бы с «Реалом» пораньше выпустил Аллера. Живой футболист, с хорошим дриблингом.

– Но в текущем сезоне «Боруссия» в финале ЛЧ – это случайность?

– Честно сказать, случайность. Они прошли сложный «Атлетико», перевернули ход противостояния. «ПСЖ» в полуфинале тоже был фаворитом, но в итоге вчера в финале играла «Боруссия», – сказал Бут, выигрывавший Лигу чемпионов с «Боруссией» в 1997-м.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тухель и Терзич как сговорились, заменами повернули ход игры в обратную сторону.
+18
0
+18
Карвахаля могут пройти лишь бегунки вроде Адейеми или Доку чисто не рывке, а игроков по медленнее он хавает, к тому же Феде его всегда страхует...
+8
0
+8
Когда Ройс вышел, я сразу понял, что Реал уже точно выиграет
+7
-1
+6
Ответ Дядя ТУРА
Когда Ройс вышел, я сразу понял, что Реал уже точно выиграет
Был очень удивлён этой заменой. С его выходом игра команды стала совсем другой, он был словно лишний , балластом...
+6
0
+6
Ответ kreator.vvv
Был очень удивлён этой заменой. С его выходом игра команды стала совсем другой, он был словно лишний , балластом...
Если быть ещё внимательнее, то именно с его паса назад была следующая ошибка защитника, который отдал пас Беллингему. Также Ройс за свои 10 минут максимально не обострял игру, даже проигрывая в счете пасовал назад
+2
0
+2
Ройс, как проклятый, вышел и похоронил Боруссию.
+1
0
+1
Надо было раньше выпускать Байно-Гиттенса. На поле смотрелся гораздо лучше Санчо
+1
0
+1
все по факту
+1
0
+1
Это по факту.
С выходом Ройса скорости вообще упали.
+1
0
+1
Да и не на что рассчитывать таким андердогам когда такая реализация, было понятно что Реал дожмет и прибьёт, лично я был уверен.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий