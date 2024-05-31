Фоден рассказал, что помогло ему лучший сезон в карьере. Стал лучшим в «Сити» и АПЛ

Фил Фоден был признан лучшим игроком сезона в «Ман Сити» и во всей АПЛ. По словам англичанина, переход в центр очень помог ему улучшить свою игру:

«Я считаю, что это был мой лучший сезон. Думаю, я помог команде в важных матчах, забив важные мячи, и я доволен тем, как прошел сезон.

Хочу сказать спасибо, я не смог бы сделать это без товарищей по команде и болельщиков, которые голосовали за меня. Я очень доволен проведенным сезоном и даже не мечтал продолжать выступать так, как это делаю.

Переход в центр помог мне прибавить в игре, я стал больше владеть мячом и влиять на владение. Мне это очень нравится, и я вижу себя именно там, надеюсь, в будущем я буду играть там чаще».