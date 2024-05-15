Эдерсон разозлился на Пепа из-за замены? Пнул инвентарь и уткнулся в себя на скамейке, Гвардиола утешал

Эдерсону очень не понравилось, что Пеп Гвардиола убрал его во втором тайме важнейшего матча сезона против «Тоттенхэма».

Бразильский голкипер был недоволен решением тренерского штаба заменить его на 69-й минуте после опасного столкновения с Кристианом Ромеро. По всей видимости, речь шла о риске сотрясения мозга.

Пеп пытался утешить вратаря, но Эдерсон был непримирим: пнул инвентарь, а потом сел на скамейку и уткнулся в себя.

Остается только догадываться, действительно ли он был зол на тренерский штаб (который, вероятно, следовал протоколу) или осознавал, что получил травму.