Чемпионская гонка АПЛ в одном пародийном видео - фанаты «Челси» и «Ливерпуля» оценят😅

Очень оригинально😅

Суперкомпьютер Opta считает наиболее вероятной победу «Манчестер Сити» в АПЛ.

В 33-м туре «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» (5:1) и возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2) опустился на 2-е место, отставая от «горожан» на 2 очка, а «Ливерпуль», проигравший «Кристал Пэлас» (0:1), идет 3-м.

По итогам тура шансы «Манчестер Сити» на чемпионство в нынешнем сезоне оцениваются в 70%. Вероятность чемпионства «Арсенала» составляет 18%, «Ливерпуля» – 12%. Ранее фаворитом назывался «Ливерпуль», который возглавил таблицу после ничьей «Сити» и «Арсенала» в очном матче.

Болельщики АПЛ со стажем завирусили видео, переделанное из знаменитого эпизода матча «Ливерпуля» и «Челси» - тогда ошибка Стивена Джеррарда стоила «красным» пропущенного гола и титула.

А вот оригинал.