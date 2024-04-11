😎 «Больше, чем просто титул». Фабрегас считает, что победа «Арсенала» в АПЛ может стать началом гегемонии «канониров»

Франсеск Фабрегас уверен, что «Арсенал» может стать доминирующей фигурой английского футбола в ближайшие годы, если сможет добиться успеха в гонке за титул АПЛ в этом сезоне.

«Очевидно, что все могу представить, какое огромное значение несёт это событие. Больше, чем просто титул. Вернется вера, доверие между игроками и персоналом, болельщиками и всем клубом.

Если им удастся выиграть первый титул, то я считаю, что «канониры» могут стать постоянными претендентами на победу в лиге», - заявил Фабрегас.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в АПЛ, имея на счету 71 очко. «Ливерпуль» находится на втором месте, уступая по разницу мячей, в то время как «Манчестер Сити» отстает на один балл.