У Холанда тяжелые времена - почти не забивает, его сравнивают с нападающим 4-го дивизиона, а матч с «Реалом» он провалил

Впрочем, это во много заслуга игроков «Реала».

6 апреля Эрлинг Холанд прервал серию из 5 матчей без голов - 23-летний форвард «Манчестер Сити» поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура АПЛ.

До этого Рой Кин назвал Эрлинга Холанда игроком 4-го дивизиона после того, как форвард «Манчестер Сити» не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять. Для меня он выглядит почти как игрок 4-го дивизиона. Он должен прибавить в плане игры в целом, и это произойдет в ближайшие несколько лет».

Недавний матч с «Реалом» Эрлингу тоже не удался - у него нет голов и ассистов в 3 матчах против Мадрида. В первом матче 1/4 финала Холанд отыграл весь матч, не отметившись голами и ассистами.

В предыдущем сезоне форвард «горожан» выходил в стартовом составе в обеих играх 1/2 финала против «Реала» (1:1, 4:0), где также не отметился результативными действиями.

Отметим, что Холанд занимает 2-е место после Харри Кейна в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги чемпионов – на счету норвежца 6 голов. А неудача в матче с «Реалом» объяснима - от норвежца почти не отходили Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени.

В буквальном смысле слова не отходили.