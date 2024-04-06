Де Брюйне в матче с «Кристал Пэлас» набрал 3 очка по системе гол+пас. Гвардиола мило отреагировал на успех Кевина

Испанец был явно сильно рад.

В 32-м туре АПЛ «Манчестер Сити» отправился в гости к «Кристал Пэлас» и одержал победу со счетом 4:2. «Горожане» пропустили первыми уже на третьей минуте и были вынуждены отыгрываться. Благо, что Кевин де Брюйне наконец набрал феноменальную форму и сделал за матч «2+1».

После одного из голов, который бельгиец отправил в ворота Дина Хендерсона, Пеп Гвардиола не смог сдержать эмоций и сделал это.

Да, послал воздушный поцелуй в сторону радующегося Кевина де Брюйне.

После матча Гвардиола не скрывал, что именно действия Де Брюйне принесли сегодня «Сити» три очка: «Де Брюйне выиграл матч своими действиями – ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.

Я не знал, что Кевин больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей».

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Ливерпулем», но у «красных», как и у «Арсенала», матч в запасе.