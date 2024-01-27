In English, please
Блог

«Когда меня уволили из «Тоттенхэма», первое сообщение было от него». Почеттино высказался об уходе Клоппа

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
Футбол Футбол

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал новость об уходе Юргена Клоппа из «Лиерпуля» в конце сезона:

«Я был в шоке. Я видел новости. Это очень печально. Когда меня уволили из «Тоттенхэма», первое сообщение, которое я получил, было от него.

Я не отправил ему сообщение, но поблагодарю его в среду. Нам будет его не хватать, но мы должны смириться. Если он хочет отдохнуть и уйти, мы должны смириться. Печальные новости. Да, великий персонаж, великий человек, великий тренер.

Английский футбол будет скучать по нему и, конечно же, по «Ливерпулю».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все эти валидольные матчи доканали Клоппа, понять можно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий