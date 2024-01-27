«Когда меня уволили из «Тоттенхэма», первое сообщение было от него». Почеттино высказался об уходе Клоппа

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал новость об уходе Юргена Клоппа из «Лиерпуля» в конце сезона:

«Я был в шоке. Я видел новости. Это очень печально. Когда меня уволили из «Тоттенхэма», первое сообщение, которое я получил, было от него.

Я не отправил ему сообщение, но поблагодарю его в среду. Нам будет его не хватать, но мы должны смириться. Если он хочет отдохнуть и уйти, мы должны смириться. Печальные новости. Да, великий персонаж, великий человек, великий тренер.

Английский футбол будет скучать по нему и, конечно же, по «Ливерпулю».