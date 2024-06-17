«Сити» твердо настроен по Канселу: отпустят в «Барсу» только при одном условии. Пеп подтвердил

По информации Mundo Deportivo, «Манчестер Сити» требует от «Барселоны» за Жоау Канселу 30 млн евро.

«Барса» выразила заинтересованность в сохранении Канселу и надеется, что сторонам удастся заключить еще одну сделку по аренде.

Но «Сити» заинтересован только в постоянной продаже защитника после того, как последние два сезона он выступал на правах аренды. «Сити» приобрел Канселу за 65 млн евро у «Ювентуса» и уверен, что сможет вернуть половину своих инвестиций в португальца.

Ожидается, что Канселу выйдет на предсезонку с «Ман Сити» в июле, после Евро в Германии. Если только к тому времени не будет заключена договоренность с «Барсой».

Пеп Гвардиола заявил, что Канселу будет играть за «Барсу» только в том случае, если каталонцы полностью его выкупят.