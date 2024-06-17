«Люди говорят много чепухи». Беллингем ответил на критику в адрес Трента после матча Англии с Сербией

Джуд Беллингем забил единственный и победный гол в первом матче сборной Англии на Евро с Сербией.

Позиция Трента Александра-Арнолда в команде была основным предметом обсуждения перед турниром, и Рой Кин предсказал перед игрой с Сербией, что Трента просто порвут.

Беллингем поделился своими мыслями о игре Трента против Сербии и ответил на критику.

«Блестящая игра Трента», — сказал Беллингем ITV о товарище после игры. «Он облегчает мне задачу, потому что он хорошо контролирует игру в обороне. Люди говорят много чепухи, но я думаю, что Трент был агрессивен с давлением у ворот, и это действительно помогло мне. Когда он идет вперед – я отдыхаю».

«Думаю, мы хорошо понимаем друг друга. Трент всегда на позитиве, хочет все время идти вперед. Он просто великолепен. Иногда команда теряет мяч – это нормально, важно, что потом мы забираем его назад и продолжаем играть», - заявил Джуд.